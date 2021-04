Wismar: Corona-Testzentrum ist umgezogen – so bekommt man einen Termin

Wismar

Die Corona-Schnellteststation in Wismar befindet sich nun nicht mehr in der Markthalle. Sie ist umgezogen und hat nun eine neue Adresse. Die Anlaufstelle, die von den Johannitern und den Maltesern für den Landkreis betrieben wird, befindet sich nun am Campus der Hochschule Wismar. Im Gebäude 18 in der Philipp-Müller-Straße 14 können sich Bürgerinnen und Bürger künftig auf das Corona-Virus testen lassen.

Die Öffnungszeiten dort sind Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, ab dem 12. April dann Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr.

Am Dienstag nach Ostern, dem 6. April, öffnet die Teststation in Wismar länger. Um den ausgefallenen Ostermontag auszugleichen, hat das Testzentrum dann von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Eine Terminbuchung für den Coronatest ist zwingend erforderlich. Die Anmeldung für den Termin ist online unter deineanmeldung.de möglich.

Von OZ