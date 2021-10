Wismar/Grevesmühlen

Das PCR-Testzentrum des DRK in Wismar zieht um. Wie Ekkehard Giewald, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes mitteilt, befinde sich das Testzentrum ab Montag, den 4. Oktober, in der Alten Reithalle am Bürgerpark in Wismar. „Die Bedingungen dort sind angesichts der kalten Jahreszeit, die jetzt kommt, einfach besser“, so Giewald. Etwa 50 bis 60 Personen lassen sich täglich testen, montags bis zu 100.

Aufgrund der jüngsten Entwicklung stehe zu befürchten, dass die Zahl der Testungen weiter ansteigen werde. „An der Alten Reithalle gibt es genügend Parkplätze, die Leute können mit Abstand warten, deshalb haben wir uns dazu entschlossen.“ Die Öffnungszeiten für das Testzentrum bleiben unverändert und lauten: montags und dienstags von 9–13 Uhr, mittwochs bis freitags von 10-13 Uhr.

„Wir haben für den Winter nach einer Lösung gesucht, wie bei jeder Witterung gut funktioniert und zeitgleich eine räumliche Trennung vom Sana-Klinikum vollzieht. Wir bedanken uns beim Sana-Klinikum Wismar für die lange und gute Zusammenarbeit und sind zuversichtlich, den Bürgern auch in der Reithalle ab Oktober einen guten Service bieten zu können“, so Mathias Diederich, Stellvertreter von Landrat Tino Schomann.

Von Michael Prochnow