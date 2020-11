Wismar

Eine weitere Schule in Wismar muss Schüler nach Hause in die Quarantäne schicken. Diesmal trifft es die Große Stadtschule, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, in der Altstadt. Ein Schüler der 11. Klasse wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nun muss die gesamte Klassenstufe 14 Tage in Quarantäne.

Distanzunterricht für die 11. Klassen

Schulleiter Klaus Dieter Sass teilt auf der Internetseite der Schule außerdem mit: „Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt werden die Schüler der Klasse 11 für den Zeitraum von 14 Tagen unter Quarantäne gestellt. In dieser Zeit wird Distanzunterricht erfolgen. Der Unterricht für alle anderen Klassenstufen läuft normal weiter.“

Auch das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium hatte bereits mehrere Corona-Fälle zu verzeichnen. Etliche Schüler und mehr als die Hälfte der Lehrer wurden nach den Fällen vom Gesundheitsamt in die Quarantäne geschickt.

Zahlreiche Schulen in und um Wismar haben Corona-Fälle

Außerdem gab es in Wismar bereits Corona-Fälle an der Bertolt-Brecht-Schule, der Lansemann-Schule und der Seeblick-Grundschule. In Bobitz traf es die Grundschule. Am Mittwoch wurde bekannt, dass auch eine Schülerin der Grundschule in Lübow positiv auf das Coronavirus getestet wurde und alle Schüler, Lehrer und Beschäftigten der Schule für zwei Wochen in Quarantäne geschickt wurden.

