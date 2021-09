Wismar

Andreas Grzesko hat schlaflose Nächte hinter sich. Grund: Die Stadtwerke Wismar sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Computer, Telefone – alles war von einem Moment auf den nächsten lahmgelegt. Kunden konnten das Unternehmen seit Dienstag nicht erreichen.

Experten aus Berlin engagiert

Seit Mittwoch funktionieren zumindest die Störungs- und auch die Kundenhotline wieder. Doch Zugriff auf die Daten des Unternehmens haben die Mitarbeiter in den Büros noch immer nicht. Das kann auch noch dauern. „Zunächst muss die genaue Ursache gefunden und beseitigt werden“, sagt der Leiter der Stadtwerke. Dafür seien Experten der Berliner HiSolutions AG noch am Dienstag nach Wismar geholt worden. Sie sind seither damit beschäftigt, Schritt für Schritt alle Systeme zu überprüfen – bis sie die Schadsoftware aufgespürt und entdeckt haben. Erst dann kann gesagt werden, wie genau die Hacker in das System gelangt sind und wie sie es verschlüsseln konnten. „Parallel dazu bauen wir Notbetriebssysteme auf und bereiten die Wiederaufnahme eines normalen Betriebs vor“, berichtet Andreas Grzesko.

Cyberkriminalität nimmt zu

Ungeschützt sei das System der Stadtwerke nicht gewesen. „Jährlich geben wir eine sechsstellige Summe für unsere IT-Sicherheit aus“, betont der Geschäftsführer. Doch eine 100-prozentige Sicherheit gäbe es nie. Das bestätigt Uwe Grams von der HiSolutions AG. Die ist auf das Krisenmanagement in solchen Situationen spezialisiert und hat zurzeit so viele Anfragen von Unternehmen, dass sie längst nicht alle annehmen können. „Die Cyberangriffe haben deutlich zugenommen“, betont Uwe Grams. Drei Firmenmitarbeiter seien jetzt in Wismar vor Ort, weitere würden im Hintergrund ebenfalls an dem Fall arbeiten.

Kein Lösegeld gefordert

Lösegeld für die Freigabe der Daten ist nicht gefordert worden. Die hat der Angreifer so verschlüsselt, dass die Stadtwerke-Mitarbeiter darauf nicht mehr zugreifen können.

Sofort, nachdem der Angriff bemerkt wurde, seien alle Netzwerkverbindungen nach außen sowie zu den technischen Anlagen und Systemen getrennt worden. Das einzige, was noch funktionierte, waren das Faxgerät und die Laptops der Mitarbeiter, die draußen tätig sind.

„Zuerst haben wir geschaut, ob die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme auch betroffen ist – das ist sie nicht, in dem Bereich funktioniert bisher alles reibungslos“, sagt Andreas Grzesko erleichtert.

Kundencenter täglich geöffnet

Dass auch die Hotline-Telefone angeschaltet wurden, sei erst etwas später aufgefallen, als im Kundencenter über eine längere Zeit keine Anrufe eingingen. Auch daran ist dann schnellstmöglich gearbeitet worden. Mittlerweile können die Störungshotline (03841 / 233 233) und die Kunden-Hotline (2300) wieder genutzt werden. Zudem können die Kunden von Montag bis Freitag täglich von 9 bis 18 Uhr ins Kundencenter in der Ladestraße 1a kommen.

Auf E-Mails können die Stadtwerke-Mitarbeiter nicht antworten. Auch an den Abrechnungen können sie zurzeit nicht arbeiten. Dass bedeutet aber nicht, dass die Kunden nicht zahlen müssen. „Die meisten haben ohnehin Einzugsermächtigungen bei der Bank, die sind von dem Vorfall nicht betroffen“, betont Andreas Grzesko.

Einige Mitarbeiter bleiben zu Hause

Am Mittwoch hat er in einer Versammlung die derzeit 87 Mitarbeiter über den Cyberangriff und die Auswirkungen informiert. Während einige in der Krise jetzt Überstunden machen müssen, um die Systeme wieder herzustellen, sind andere nun zu Hause, weil sie nicht arbeiten können. „Das gleicht sich aber wieder aus, weil sie, wenn alles wieder funktioniert, mehr arbeiten müssen, um die Daten aufzuarbeiten“, betont Andreas Grzesko.

Daten werden täglich gespeichert

Die Daten des Unternehmens sind durch den Angriff nicht gelöscht worden. „Sie werden wegen solcher Vorfälle täglich gesichert und gespeichert – von diesen Speicherorten können wir sie wiederholen“, sagt IT-Experte Uwe Grams. Ursachen für einen solchen Cyber-Angriff könnten neben einer Lösegeld-Forderung auch Daten-Handel sowie das Aufzeigen und Verkaufen von IT-Schwachstellen seien, ergänzt er.

Dass trotz gutem IT-Sicherheitssystem ein Cyber-Angreifer einen derartigen Schaden anrichten konnte, ist für den Stadtwerkechef ein Ansporn: „Auch wenn wir uns noch in der Analyse des Vorfalls befinden, können wir schon jetzt sagen, dass wir die gesamte IT-Landschaft für die Serviceprozesse neu aufsetzen werden“, betont er.

Wie groß der Schaden (Reparatur und neue Software) ist, kann noch nicht beziffert werden.

