Die neue Kita Hinter dem Lembkenhof nimmt Gestalt an. Die Fassade ist zum Teil in Holzoptik verputzt und hat einen dezenten gelb-blauen Farbanstrich erhalten. Im Inneren ist der Estrich gegossen, sodass der weitere Ausbau voranschreiten kann. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten für die Sport- und Bewegungs-Kita „Hansehüppers“ fertiggestellt sein. Das zweigeschossige Gebäude wird 24 Krippen- und 60 Kindergartenplätze bieten. Anmeldungen sind schon jetzt möglich per E-Mail an i.behrens@drk-nwm.de.

Das Herzstück der Kita ist ein 90 Quadratmeter großer, hoher Sportraum. Zudem laden besonders breite Flure, die mit Bewegungselementen ausgestattet werden, zu sportlicher Aktivität ein. Auch im Krippenbereich werden die Kleinen genügend Platz haben, beispielsweise zum Bobby-Car-Fahren.

Das großzügige Außengelände mit alten Bäumen als natürliche Schattenspender bietet den Kindern ebenfalls reichlich Platz für Sport und Spiel. Die ersten Spielgeräte stehen bereits. Als besondere Attraktion wird es ein Piratenschiff der Playmobil-Stiftung geben, kündigen Ekkehard Giewald und Kathrin Konietzke vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes an. Sie freuen sich über weitere Bewerbungen von Erziehern und Erzieherinnen. Der DRK-Kreisverband investiert 4,16 Millionen Euro in seine 13. Kindertageseinrichtung. Neben der Bewegung legt das pädagogische Konzept viel Wert auf gesunde Ernährung, Selbstständigkeit und Kreativität der Kinder.

Von Haike Werfel