Das Fundament für die neue DRK-Kindertagesstätte am Lembkenhof ist gegossen. Dennoch war es dem Vorstand des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg als Bauherrn wichtig, den symbolischen Akt der Grundsteinlegung zu vollziehen. „Wir wollen zeigen: Es geht los“, sagte der Vorstandsvorsitzende Ekkehard Giewald.

Wegen fertiger Bodenplatte wurde improvisiert

Gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Kathrin Konietzke legte er am gestrigen Freitag eine Bauzeichnung, die aktuelle Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG und Geldmünzen in eine Schatulle. Weil es kein Loch in der Bodenplatte gab, wurde improvisiert und die Schatulle in einem Holzkasten einbetoniert. Dazu schaufelten Landrätin Kerstin Weiss und Bürgermeister Thomas Beyer etwa 40 Liter Zementmischung in das Behältnis. Es soll dann im Nebeneingang eingelassen werden, informierte Planerin Manuela Bünger.

DRK baut seine 13. Kita im Landkreis

„Nichts ist wichtiger in Corona-Zeiten, als in die Zukunft zu schauen“, erklärte Ekkehard Giewald. Eine Betreuungseinrichtung für Kinder sei genau das richtige Projekt. Der DRK-Kreisverband baut für insgesamt 4,16 Millionen Euro eine Sport- und Bewegungs-Kita. Das zweigeschossige Gebäude wird Platz für 24 Mädchen und Jungen im Krippenalter bieten sowie 60 Kindergartenplätze. Es ist die 13. Kita des DRK im Landkreis.

Extra großer Sport- und Bewegungsraum entsteht

Das Besondere der Einrichtung wird ein rund 90 Quadratmeter großer Sport- und Bewegungsraum sein. Zudem sind die Flure laut Giewald so breit konzipiert, dass sie – ausgestattet mit Bewegungselementen – von den Kindern ebenfalls für sportliche Aktivitäten genutzt werden können. Dazu biete sich auch das offene Konzept der Kita an. Nicht zuletzt werden die Kinder im großzügigen Außengelände viel Platz für Bewegung haben. Allein der Spielplatz mit seinen 1700 Quadratmetern soll ihnen dafür vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

Geplant ist, die Kita zum Jahresende in Betrieb zu nehmen. Allerdings lassen die frostigen Temperaturen derzeit nicht zu, dass die Firma Pickbau mit den Maurerarbeiten beginnen kann. „Die Zeit holen wir wieder auf“, zeigte sich Christian Bünger vom Planungsbüro zuversichtlich. Bereits jetzt würden sich Eltern vor allem für einen Krippenplatz interessieren, informierte Kathrin Konietzke.

Sowohl der Landkreis als auch die Hansestadt Wismar fördern das Bauvorhaben. Der Kreis reichte Fördermittel aus dem Bundesprogramm zum Ausbau der Kita-Betreuung in Höhe von fast 572 000 Euro aus. Von der Stadt gab’s rund 27 000 Euro aus zusätzlichen Landesmitteln für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung.

Von Haike Werfel