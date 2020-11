Wismar: Darum haben Grundschüler jetzt ein Luxusklavier

Wismar

„Wisst ihr, wie viele Tasten so ein Klavier hat?“, fragt Klaus Kreutzer die Kinder der 4a an der Grundschule am Friedenshof. Die haben gerade Musikunterricht mit der Referendarin Rebecca Schneider.

Traumklavier für 10 000 Euro

Klaus Kreutzer vom Freundeskreis der Bechsteinstiftung war zu Gast, um der Klasse stellvertretend für die ganze Schule ein neues Klavier zu übergeben. Seit wenigen Tagen steht ein hochwertiges und nagelneues Bechstein-Klavier im Musikraum der Grundschule.

Nach Wismar gekommen ist es dank der Carl Bechstein Stiftung, die mit solchen Klavierpatenschaften Grundschulen in ganz Deutschland unterstützt. Ein Traumklavier im Wert von gut 10 000 Euro! Für fünf Jahre übernimmt die Stiftung dazu die Kosten fürs Klavierstimmen und die Wartung des hochwertigen Instruments.

Unterricht mit Klavierbauer

Nach den fünf Jahren wird das Projekt noch einmal überprüft durch die Stiftung. Bei Erfolg bekommt die Schule das Klavier dann geschenkt. Zurück in die 4a. Das mit den Tasten wussten die Kids: 88. Klaus Kreutzer, sonst ist er Klavierbauer im „Pianocentrum Rostock“, erzählte den Schülerinnen und Schülern noch mehr über ihr neues Klavier und ließ sie staunen.

Denn das hat nicht nur 88 Saiten, wie man glauben könnte. „Die Saiten für die hohen Töne sind ganz kurz und dünn. Damit die so laut klingen wie die dicken Saiten der tiefen Töne, sind drei Saiten direkt nebeneinander.“

Musikschulunterricht

Schulleiterin Birgit Krüger erzählt, wie sie auf die Stiftung und damit zum Klavier gekommen ist: „Wir arbeiten seit Jahren mit der Evangelischen Musikschule in Wismar zusammen.“ Die Kinder können dank der privaten Musikschule nachmittags in ihrer Schule das Spiel von Flöte, Klarinette beziehungsweise Gitarre lernen oder zusammen trommeln.

Die Idee, mit der Musikschule einen Schulchor aufzubauen, scheiterte am fehlenden Klavier. „Silke Thomas-Drabon von der Evangelischen Musikschule hat mich auf die Stiftung aufmerksam gemacht“, dankt Birgit Krüger. Sie ist froh, dass ihr Antrag an die Stiftung erfolgreich war.

Blick ins Klavier

„Wie viele von euch haben denn ein Klavier zu Hause?“, fragt Klaus Kreutzer die Kinder. Eine Hand geht hoch. Klavier spielende Kinder sind selten am Friedenshof. Und dabei finden die Kinder das Instrument sichtlich spannend! Sie stellen dem Fachmann viele Fragen.

Insbesondere, als Klaus Kreutzer die Abdeckung des wertvollen Instruments öffnet und den Kids einen Blick hinter den Hochglanzlack erlaubt. „Das sind gut 10 000 Einzelteile, aus denen ein Klavier gebaut wird“, erzählt er von Hämmerchen mit Schafsfellfilz, feiner Mechanik mit Hirschleder und zum Glück ohne Elfenbein von Elefantenstoßzähnen.

Carl Bechstein

Klaus Kreutzer berichtete den Kindern auch von Carl Bechstein (1826-1900) als einem bekannten deutschen Klavierbauer. Als 14-Jähriger ging er zu einem Klavierbauer in die Lehre und arbeitete dann bei Klavierbauern unter anderem in Paris und London. „Mit 27 Jahren gründete er in Berlin seine eigene Klavierwerkstatt.“

Klaus Kreutzer ließ die Kinder staunen: Franz Liszt, der berühmte Komponist, ließ es bei seinen Konzerten regelmäßig krachen. Im wahrsten Wortsinne, sein Klavierspiel überlebte nicht jedes Klavier. „ Liszt schwor auf die Bechstein-Klaviere!“

Summender Chor

Das Wismarer Bechstein-Klavier wird schon im Musikunterricht genutzt. Referendarin Rebecca Schneider spielt Klavier und hat mit ihren Kids ein Lied eingeübt – singen dürfen die Kids wegen der Verbreitungsgefahr von Corona nicht, aber summen.

So muss auch der Schulchor noch warten, bis er sich gründen und dann auch singen darf. „Es haben nun schon einige Kollegen gesagt, dass sie Klavier spielen erlernen wollen“, freut Birgit Krüger sich. Dank der Kooperation mit der Musikschule kann der Unterricht für die Schulkinder und vielleicht auch ihre Lehrerinnen im Schulgebäude stattfinden.

Carl Bechstein Stiftung „Klavierspielen macht glücklich“ – unter dem Credo will die „ Carl Bechstein Stiftung“ den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Klavierspielen vermitteln. Über die Stiftung gibt es beispielsweise Klavierwettbewerbe und Stipendien für besonders begabten Nachwuchs. Die Nachwuchsarbeit beginnt aber weit vorher, im Grundschulalter. Die Stiftung stellt Grundschulen kostenlos Klaviere zur Verfügung, damit Kinder frühzeitig mit dem Klavierspiel beginnen können. Bevorzugt werden Ganztagsschulen, da die Schüler dort – zumeist in Zusammenarbeit mit Musikschulen – nachmittags Klavierunterricht erhalten und auch üben können. In den sieben Jahren seit Entstehung der Stiftung konnten über 200 Klaviere so an Grundschulen in ganz Deutschland übergeben werden. Die Carl Bechstein Stiftung will dadurch dazu beitragen, dass auch Kinder, deren Eltern sich womöglich kein Klavier leisten können, eine Chance erhalten, das Klavierspielen zu erlernen. Kinder aus mehr bildungsfernen gesellschaftlichen Gruppierungen sollen besonders gefördert werden.

Von Nicole Hollatz