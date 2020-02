Wismar: Darum wurde der Kran an den Brandhäusern umgesetzt

Wismar

Das Wismarer Unternehmen Bau Union hat den rund 40 Meter hohen Kran an den beiden Brandhäusern am Markt umgesetzt. Jetzt steht er in der Mecklenburger Straße. Die aufwendige Prozedur dauerte etwa zehn Stunden.

Nach dem Sturmtief „Sabine“ in der Nacht zum 10. Februar war zunächst unklar, ob das Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Denn weiterhin waren heftige Winde vorhergesagt. „Die Kranmonteure haben erst am Morgen entschieden, dass wir den Kran umsetzen“, sagt Polier Lars Ohlerich. Er ist froh, dass das Vorhaben nicht abgesagt werden musste. Denn dafür war auch die Sperrung der oberen Mecklenburger Straße beantragt worden.

Abbau dauert fünf Stunden

Gegen 7 Uhr begannen die sieben Monteure mit dem Abbau der Hebemaschine – fünf von der Bau Union und zwei vom Steffiner Spezialunternehmen Siloco, von dem der Kran gemietet ist. Der Abbau nahm bereits rund fünf Stunden in Anspruch. Zunächst wurde der Gegenballast für den Kran – 25 Betonscheiben, jede 2,2 Tonnen schwer – auf zwei Lastern an den neuen Standort transportiert.

Gegen Mittag folgte dann der Kran. Mast und Ausleger lassen sich zusammenklappen, so dass beides auf eine Zugmaschine mit Sattelauflieger gelegt und in die Mecklenburger Straße gefahren wurde. Immer wieder blieben Passanten stehen, um zuzuschauen.

Am neuen Standort konnte der Kran allerdings nur aufgestellt, aber nicht aufgerichtet werden. Denn der Wind hatte am Nachmittag wieder aufgefrischt. „In 40 Metern Höhe ist es zu böig, um den Ausleger auszufahren“, begründete ein Monteur. Deshalb blieb der Kran zusammengeklappt.

Neue Dachbinder werden eingebaut

Bislang stand die Hebemaschine wegen Abbrucharbeiten und der Entkernung in den beiden Brandhäusern an der Ecke Am Markt/ Mecklenburger Straße 1. „Dieser Standort war für die folgenden Arbeiten ungünstig“, erläutert Lars Ohlerich.

„Der Kran stand zu weit weg, um ins Gebäude Am Markt 18 zu gelangen.“ Dort sollen jetzt neue Deckenbalken und Dachbinder eingebaut werden. Der Ausleger des Krans ist 45 Meter lang.

Mitarbeiter gießen neue Fundamente

Vier Beschäftigte der Bau Union sind zurzeit im Inneren des Hauses dabei, neue Fundamente einzubringen. Parallel dazu erfolgen laut Polier Ohlerich weiterhin Abbrucharbeiten, die zwei Mitarbeiter einer anderen Firma durchführen. „Bislang haben wir Sicherungsarbeiten vorgenommen – eine neue Stahlkonstruktion eingebaut und den Giebel ausgesteift.“ Bei solch alten Gebäuden müssen die Bauleute vorsichtig vorgehen, erklärt der Fachmann, aber Überraschungen hätten sie bisher nicht erlebt.

Nach wie vor bleiben die monströse Abstützkonstruktion und die Schutzdächer über beiden Gebäuden erhalten. Sie sollen verhindern, dass Wasser eindringen kann und die Bausubstanz weiteren Schaden nimmt. Im Januar beziehungsweise im März vor einem Jahr waren die Brandhäuser aufwendig eingerüstet worden. Wie lange der Wiederaufbau der beiden denkmalgeschützten Häuser noch dauern wird, ist ungewiss.

Feuer zerstörte denkmalgeschützte Häuser

Sie waren bei einem verheerenden Feuer am 28. April 2018 nahezu komplett zerstört worden. Drei Tage lang schlugen Flammen aus den Gebäuden. Der Schaden: mehrere Millionen Euro. D

as Eckhaus war unbewohnt, es sollte saniert werden. Der Baubeginn stand kurz bevor, die Genehmigung war bereits erteilt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus – der Täter ist noch nicht gefunden. Er oder sie soll Plastikplanen im Flur des Gebäudes angezündet haben – im Erdgeschoss des Imbisses.

Von Haike Werfel