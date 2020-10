Wismar

Isolde Neugebauer ist eine kleine Frau mit wachen Augen. Weil sie eine Maske trägt, kann man ihr Gesicht nicht ganz erkennen. Aber so viel steht fest. „Man muss Spaß haben an der Arbeit, sonst kannste das hier nicht machen“, sagt sie und lächelt. Die dunklen Augen hinter den Brillengläsern blitzen. „Sind schon spezielle Kunden.“

Isolde Neugebauer ist Betreuerin im Haus. Quelle: Prochnow

Die Kunden, von denen Isolde Neugebauer spricht, sind Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Obdachlosenheim sagen die einen zur grauen Villa in der Lübschen Straße. „ Notunterkunft sagen wir, das klingt etwas besser“, sagt Manuela Latchinian, die Leiterin der Einrichtung, die vor zweieinhalb Jahren von den Containern unter der Hochbrücke in das Haus umzog.

Angriffe, Beleidigungen und Polizeieinsätze

Isolde Neugebauer ist die Betreuerin, zusammen kümmern sie sich um die aktuell acht Männer und eine Frau, die auf den drei Etagen leben. Die beiden Frauen haben einiges erlebt in den vergangenen Jahren. Angriffe, Beleidigungen und Polizeieinsätze sind zwar nicht die Regel. „Aber das kommt natürlich immer wieder vor. Man darf nicht vergessen, dass die Leute Probleme haben. Oftmals mehr, als sie allein überhaupt bewältigen können“, erklärt die Leiterin.

Alkoholismus ist dabei noch das kleinste Übel. „Schlimm sind die jungen Erwachsenen, die unter Drogen stehen und damit auch hier gehandelt haben. Die sind aggressiv und kennen keine Grenzen.“ Ihr Auto wurde von einem Heimbewohner mit dem Spaten demoliert, als die Polizei auf dem Hof einen Bewohner durchsuchte, fanden sie ein sogenanntes Einhandmesser. „Da wird einem schon anders, vor allem, weil das jemand war, der eigentlich nicht zu händeln war. Der hätte längst in den Knast gehört.“ Doch die Staatsanwaltschaft sah das anders. Der Messerträger kam wieder zurück ins Haus.

Denn das Ziel der Mitarbeiter und der Einrichtung ist es, die Bewohner wieder an die Gesellschaft heranzuführen, ihnen Wege zu zeigen, wie sie auf eigenen Füßen stehen, in einer eigenen Wohnung leben können. „Darum geht es bei all den Dingen, die wir hier tun“, sagt Friedemann Ulrich, Leiter des Geschäftsbereiches Soziale Hilfen bei der Diakonie. „Und oft funktioniert das auch. Das gemeinsame Arbeiten führt in der überwiegenden Mehrzahl zu neuen Perspektiven und einer eigenen Wohnung“

Von Westfalen an die Ostsee

Christian (41) aus Westfalen lebt seit Anfang Oktober in der Notunterkunft in Wismar. Quelle: Michael Prochnow

Im Moment ist es eher ruhig im Dr.-Gundlach-Haus. Was unter anderem daran liegt, dass Leute wie Christian hier leben. Der 41-Jährige hat seit Anfang Oktober ein Bett in einem Zwei-Mann-Zimmer. Der großgewachsene Westfale sieht nicht aus wie jemand, der im Obdachlosenheim leben müsste. Doch wer ihm ein paar Minuten zuhört, merkt, dass Christian in seinem Leben irgendwann den Kurs verloren hat. Jetzt irrt er durch die Gesellschaft auf der Suche nach Anerkennung, nach einem Platz zum Leben.

„Ich will ja arbeiten, aber die lassen mich nicht.“ Fragt man ihn, wie er nach Wismar gekommen ist, erzählt er eine schwer nachzuvollziehende Geschichte über eine Wohnungskündigung in seiner Heimat, eine Familie, die nördlich von Flensburg leben würde und den Versuch, eine Ausbildung auf einem Bauernhof zu machen. Warum das alles zu einem Platz im Gundlach-Haus führte, erklärt er nicht.

Paradiesvogel im Obdachlosenheim Einer der „bekanntesten“ ehemaligen Bewohner der Notunterkunft der Diakonie in Wismar ist der Kölner Wolfgang Hemmersbach, der, so zumindest erzählt er seine Geschichte, eigentlich nach Gran Canaria auswandern wollte, aufgrund von Corona jedoch scheiterte und über eine gescheiterte Beziehung in Trittau schließlich in Nordwestmecklenburg landete. Dort lebte er einige Wochen am Strand in Zierow zwischen Wismar und Wohlenberg. Doch es gab reichlich Ärger, Gäste des Campingplatzes beschwerten sich, riefen mehrfach die Polizei, auch in anderen Einrichtungen dort sorgte der 60-Jährige für Probleme. Am Ende untersagte ihm die Gemeinde, am Strand zu zelten, so kam er im Sommer in die Notunterkunft nach Wismar, wo er einige Wochen lebte. Doch die Probleme blieben, schließlich zog er dort im September wieder aus, und in eine Ferienwohnung nach Wohlenhagen.

Von 9 bis 16 Uhr müssen die Bewohner raus

Der 41-Jährige, das bestätigt auch Isolde Neugebauer, versucht immerhin, einen geregelten Tagesablauf beizubehalten. Aufstehen spätestens um 6.30 Uhr, dann Behördengänge und Wohnungssuche. Aus Telefonbüchern sucht er sich die Adressen heraus, die er dann ansteuert. Und warum sucht er nicht im Internet? „Ich habe kein Datenvolumen mehr auf der Karte.“ Und die kostenlosen WLAN-Spots in Wismar? Dann schweift er wieder ab, erzählt von einer Idee, die er hat und die unbedingt umgesetzt werden müsste. Welche? Er wechselt das Thema. Es ist schwer, seinen Schilderungen zu folgen, zu schnell sind die Sprünge in der Zeit und in den Orten.

Doch als er den Reporter durchs Haus führt, sein Zimmer zeigt, das erstaunlich ordentlich ist, fühlt es sich fast so an, als würde er zum Personal gehören. Putzpläne, Küchennutzung, Hausregeln – Christian hat alles im Kopf. Isolde Neugebauer lächelt durch die Maske. „Na klar, so machen wir das, Christian“, sagt sie und schließt die Tür wieder ab. Denn von 9 bis 16 Uhr dürfen die Bewohner nicht auf die Zimmer. Nur am Wochenende dürfen sie liegen bleiben.

Christian (41) aus Westfalen in seinem Zimmer, dort lebt er zusammen mit einem weiteren Bewohner. Quelle: Michael Prochnow

Tagesroutine ist wichtig

„Sie sollen so etwas wie eine Tagesroutine bekommen“, erklärt Friedemann Ulrich den Sinn hinter dieser Regelung. „Als wir hier anfingen, haben wir uns gewundert, warum keiner der Bewohner nach unten kam tagsüber. Als wir nachgesehen haben, lagen sie in den Betten, neben sich die Pulle“, erinnert sich Manuela Latchinian. „Da haben wir dann einen Riegel vorgeschoben.“ Alkohol ganz zu verbieten funktioniere nicht bei dem Klientel. Es würde auch einen zu weitgehenden Eingriff in die persönlichen Rechte der Bewohner darstellen. Aber klare Regeln gibt es. Und wer querschießt, bekommt es mit den beiden resoluten Frauen zu tun. Zart besaitet dürfe man hier nicht sein. Denn bis zu 25 Personen würden im Notfall hier leben. 25 verschiedene Problemfälle, von denen manche schon allein kaum zu händeln seien. „Wenn wir da nicht durchgreifen, bricht das Chaos aus.“

Friedemann Ulrich, Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg Quelle: Michael Prochnow

Eine Dauerlösung ist die Notunterkunft nicht. Ziel der Einrichtung ist, dass die Bewohner früher oder später in eine eigene Wohnung ziehen. Das klappt nicht immer. Ein Mann hat es auf vier Jahre gebracht, die er erst in den Containern unter der Hochbrücke verbrachte und seit 2018 im Dr.-Gundlach-Haus. Aber das sei die Ausnahme, betont Friedemann Ulrich. Auch wenn es direkt im Haus keine sozialpädagogischen Angebote gebe, so sei jeder Bewohner angehalten, Hilfe und Beratung in Anspruch zu nehmen. „Das ist Pflicht für jeden, in den ersten 14 Tagen ein Gespräch zu absolvieren.“

Knapp 500 Euro pro Monat kostet ein Platz

Ein paar Meter entfernt von der Villa sitzt einer der Bewohner auf der Bank. Die langen dunklen Haare hängen an seinem Gesicht herunter, neben sich eine vollgestopfte Plastiktüte mit seinen Habseligkeiten. Es ist ungewöhnlich warm an diesem Herbsttag, fast 18 Grad sind es. Fragen beantwortet er nicht. Im Haus wissen sie, dass er eigentlich Medikamente nehmen müsste. Aber er tut es nicht. Trotzdem wohnt er weiter in der Villa, ab 16 Uhr darf er wieder rein. Am nächsten Tag geht er um 9 Uhr aus seinem Zimmer. Was die Zukunft für ihn bringt, weiß niemand. „Wenn anderswo Menschen aus Einrichtungen entlassen werden, kommen sie hierher. Hier werden sie nicht entlassen, nach der Notunterkunft kommt nichts mehr“, sagt Friedemann Ulrich. „Jeder bekommt hier seinen Platz.“ Und der kostet 468,40 Euro pro Monat. Die Stadt Wismar übernimmt die Kosten. Die Bewohner müssen nichts bezahlen, dafür müssen sie sich selbst verpflegen. Und sich an die Regeln halten.

Obdachlos trotz festem Job

Unterm Dach wohnt derzeit ein Mann, der jeden Morgen zur Arbeit geht. Er jobbt bei einem großen Unternehmen, das von regenerativen Energien profitiert. „Er findet keine Wohnung, auch das gibt es“, sagt Isolde Neugebauer. Er hat unterm Dach ein Einzelzimmer, ein kleines Bad auf dem Flur. Manchmal kommen die Leute auch direkt aus dem Knast ins Dr.-Gundlach-Haus, dann brauchen sie nicht nur ein Bett, sondern auch etwas zu essen, Kleidung und vor allem Hilfe, um die kleine Tür, die sie wieder in die Gesellschaft führt, zu finden. „Wir kümmern uns eben um alles“, beschreibt Manuela Latchinian den Alltag im Haus. Bald kommt der Winter, die kalte Jahreszeit bedeutet auch wieder mehr Arbeit. „Da wird es bestimmt wieder voll, das kennen wir schon.“

Von Michael Prochnow