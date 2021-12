Wismar

2021 – in zwei Teilen fasst die OZ für Sie die wichtigsten Dinge zusammen. Nach dem ersten folgt nun der zweite Teil.

Menschen

Von Persönlichkeiten musste Wismar Abschied nehmen. Fiete von Thien hat den Boxsport geprägt. Er verstarb am 8. Februar mit 81 Jahren. Nur 53 Jahre wurde Andreas Taruttis. Der Boxkoordinator starb am 3. März. Trauer löste ebenso der Tod des Fotografen Hanjo Volster aus. Er starb am 12. August mit 80 Jahren.

Andreas Taruttis (im Hintergrund) und Fiete von Thien: Sie prägten den Boxsport in Wismar. Beide verstarben Anfang des Jahres. Quelle: Heiko Hoffmann

In mehreren Branchen gab es neue Gesichter: Susann Felten ist neue Kita-Leiterin in Groß Stieten, das Hotel „Stadt Hamburg“ hat mit Mareike Cremer eine neue Chefin, Jan Leipholz führt den Wismarer EVB und nach langer kommissarischer Amtszeit ist Dr. Axel Steiner zum neuen Vorsteher im Finanzamt ernannt worden. Einen Wechsel gab es auch im Autohaus Algie in Kritzow. Zum 1. November übernahm das Traditionshaus Klaus+Co aus Flensburg das Lebenswerk von Detlef Algie. In den Ruhestand verabschiedet wurde auch Dagmar Broy, Leiterin der städtischen Seniorenheime. Ihr Nachfolger überstand die Probezeit nicht. Die kommissarische Leitung übernahm Dana Fabig. Einen Frauentausch gab es auch in der Kreishandwerkerschaft: Geschäftsführerin Antje Lange wurde verabschiedet. Nachfolgerin ist Katharina Vagt.

Auf eine gute Zusammenarbeit: die angehende Geschäftsführerin Katharina Vagt (links) mit ihrer Vorgängerin Antje Lange und Kreishandwerksmeister Detlef Kohrt. Quelle: Nicole Hollatz

Einige machten mit Hilfsaktionen von sich reden. Krankenschwester Sylvia Berndt half ihrem Enkel in Wismar im Badezimmer auf die Welt. Auf Poel startete eine Spendenaktion für Fiete (2), der an einer unheilbaren Muskelerkrankung leidet. Mehr als 40 000 Euro kamen zusammen. Der Umbau des Hauses kann starten. Auch das Schicksal des todkranken Leo (4) ließ die Menschen nicht kalt. Sie spendeten 30 000 Euro und ermöglichten Mama und Sohn, der an einer Erbkrankheit leidet, eine Reha in der Slowakei.

Fiete mit seiner Omi Anke Leo-Becker, die auf Poel wohnt. Quelle: Kerstin Schröder

Hilfsbereitschaft löste auch die Flutkatastrophe im Ahrtal aus. Klaus Tilsen backte Flutopferbrot. Mehr als 5000 Euro kamen zusammen. Wolfgang Drevs sammelte Baumaterial für Betroffene. Ebenso rief Gerhard A. Hellmonds eine Spendenaktion ins Leben. Katrin Sültmann veranstaltete einen Benefiz-Flohmarkt.

Und: Mit der OZ-Weihnachtsaktion spendeten die Leser fast 29 000 Euro für die Wismarer Tafel und den Sozialdienst katholischer Frauen.

Familienfoto und engagierte Plattschnacker: Sohn Detlev Kuß, Lisa und Willi Kuß sowie Tochter Antje Karsten. Quelle: Nicole Hollatz

Lisa Kuß von der Niederdeutschen Bühne ist für ihr vorbildliches Engagement mit dem Erhard-Bräunig-Preis geehrt worden. Sandra Rieck vom Verein „Das Boot“ erhielt für ihr Engagement in der Einwanderungsgesellschaft das Bundesverdienstkreuz. Unternehmer des Jahres sind Gisela Schadwinkel und ihr Sohn Frank Schadwinkel von der „Seeperle“.

Sandra Rieck wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Quelle: Gero Breloer

Schlechte Nachrichten für „Soko Wismar“-Fans: Publikumsliebling Mathias Junge als Kai Timmermann steigt aus. Für ihn holt sich das ZDF Stella Hinrichs ins Boot. Das Ende ihrer Rolle als Stine Bergendal hat auch Sidsel Hindhede bekannt gegeben.

Die letzte Szene mit Kai Timmermann (Mathias Junge) Quelle: ZDF

Mit 80 Jahren war Professor Herbert Müller der älteste aktive Professor der Hochschule. Im März ging er in den Ruhestand. Die Arbeitswelt hinter sich ließ ebenso Erich Reppenhagen, EU-Beauftragter des Landkreises.

Groß raus kam Noah Gößler (9) aus Wismar. Er hat die Hauptrolle im Roland-Kaiser-Video „In the Ghetto“. Auf musikalischen Wegen ist auch Victor Marnitz aus Wismar als Öxl unterwegs. Er brachte seine erste Single heraus. Und: Die Neu-Winzer Juliane und Wolfgang Dähn hatten ihre erste Weinlese in Dorf Mecklenburg.

Noah (9) hat die Hauptrolle in einem Roland-Kaiser-Musikvideo - hier bei den Dreharbeiten mit der Bäderbahn Molli in Bad Doberan. Quelle: Sebastian Krauleidis

Aus dem Polizeibericht

Familie Stolze aus Karow verlor ihr Einfamilienhaus, nachdem ein defekter Kühlschrank im Schuppen ein Feuer auslöste. Die Feuerwehr startete eine Hilfsaktion für die Familie, die alles verlor. Ein Holzbrett auf der Herdplatte löste einen Brand in der Küche in Wismars Altstadt aus. Verletzt wurde niemand.

Karow: Der Brand war im Schuppen (l.) ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich anschließend ins Haus. Quelle: Jana Franke

In Wendorf brannte es in einem Mehrfamilienhaus. 33 Bewohner wurden evakuiert. Die Bekannte eines Mieters legte das Feuer. Sie wurde verhaftet. Einen Schreckmoment erlebte eine Rentnerin am Friedenshof. Eine Stichflamme in der Küche verursachte einen großen Schaden.

Im Oktober hatte ein Chemieunfall einen Großeinsatz an der Hochschule zur Folge. Die Wismarer Polizei beschäftigte sich auch mit einem gefährlichen Badevergnügen. Waghalsige sprangen im Sommer ins Hafenbecken, um sich abzukühlen. Im Winter hatten es die Beamten mit einem randalierenden 13-Jährigen in der Eishalle zu tun.

Bei einem Arbeitsunfall auf der Großbaustelle in der Poeler Straße wurden zwei Bauarbeiter unter Stahlträgern eingeklemmt. Sie überlebten schwer verletzt. Tödlich endete im Herbst ein Autounfall auf der B208, Abzweig Klüssendorf. Ein 39-Jähriger prallte gegen einen Baum.

Die Tierrechtsorganisation PETA stellte Strafanzeige gegen den Tierpark wegen schlechter Hygienebedingungen. Die Vorwürfe seien zu Unrecht erhoben, betonte Tierpark-Chef Michael Werner. Unruhig war es auch bei den Stadtwerken. Sie wurden Opfer eines Cyberangriffs.

Im Oktober war im Wismarer Hafenbecken eine Leiche gefunden worden. Identifiziert wurde sie als ein 54-jähriger Wismarer. Die Umstände sind noch unklar. Geklärt ist der Vorfall, der sich in Neukloster abspielte: Ein betrunkener 42-Jähriger schoss mit einer Schreckschusspistole um sich. Er kam in Gewahrsam.

Anfang Dezember deckte Sturmtief „Daniel“ Teile eines Daches des Wismarer Klinikums ab. Es gab 40 Feuerwehreinsätze in Nordwestmecklenburg.

Bauen

Baulich hat sich in Wismar einiges getan. Die Arbeiten an der Unterführung in der Poeler Straße schreiten voran. Sie sollen im September 2022 beendet sein. Am Kagenmarkt hat sich die Wohnungsbaugesellschaft dem Rückbau eines Wohnblocks gewidmet. Es ist der letzte Fünfgeschosser, der gestutzt wird. Nach zweijähriger Bauzeit ist die neue Hanse-Grundschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße eingeweiht worden. Eine Einweihung feierte auch die Grundschule „Fritz Reuter“. Vier Jahre wurde sie saniert und erweitert. Feierlich übergeben wurden ebenso das neue Wismarer Polizeizentrum. Ein wenig gedulden müssen sich noch die Goethe-Schüler. Im Sommer soll die aufwendige Sanierung beendet sein. Auf der Baustelle wurde eine historische Gedenktafel entdeckt.

Das neue Polizeizentrum in Wismar mit Alt- und Neubau (links). Quelle: Kerstin Schröder

Fast fertig ist die neue Sport- und Bewegungs-Kita in Wismar. Am Friedenshof hat der Abriss des 2019 durch Brandstiftung zerstörten Normas begonnen. Auch die Brandruine am Markt wird zunehmend ansehnlicher. Formen nimmt ebenso die Seniorenresidenz am Dahlberg an. Im Bau ist auch das neue Altstadthaus mit 29 Mietwohnungen. Vollendet ist bereits der Skaterpark am Kagenmarkt. Und: Markant baut in Wendorf eine neue Filiale, in der Bürgermeister-Haupt-Straße läuft der letzte Abschnitt der Deckensanierung, im Bau befindet sich die neue Werftstraße, ein privater Investor nimmt sich der Eck-Villa am Turnerweg an, auch die Bauarbeiten am Kruse-Speicher schreiten voran. Hier sollen Ferienwohnungen entstehen. Leben wird wieder dem ehemaligen Ordnungsamt eingehaucht. Die Wismarer Werkstätten wollen das Gebäude nutzen. In diesem Jahr neigte sich zudem in der Claus-Jesup-Straße eine zweijährige Bauzeit ihrem Ende zu. Auch in der Nähe des Tierparks wird kräftig gebaut. 25 Colorado-Townhouses entstehen. Zudem werden in das Quartier Störtebekerstraße/Kapitänspromenade am Friedenshof 5,7 Millionen Euro investiert.

Sechs Wohneinheiten und eine Ladenfläche sollen in der Eck-Villa entstehen. Quelle: Jana Franke

Auch über Wismars Grenzen hinaus wurden Vorhaben in Angriff genommen. In Bad Kleinen begann der Umbau des Kornspeichers. Entstehen sollen 48 Exklusivwohnungen. Am Tramser See sind 32 Grundstücke für Wohn- und Ferienhäuser in Planung. In Warin werden das ehemalige Kreiskrankenhaus und das Amtsgericht zum Wohnen hergerichtet. Auf Poel gibt es ein neues Hortgebäude und das neue Haus des Gastes feierte Richtfest. Am Tressower See ist ein Schwimmsteg gebaut und in Bobitz das Mehrgenerationenhaus bezogen worden. Eineinhalb Millionen Euro wurden in den Umbau der ehemaligen Kita investiert. Spatenstiche wurden für das neue Gewerbegebiet in Hornstorf, für ein neues Wohngebiet in Proseken und für die Grundschule in Lübow gefeiert, die einen Anbau erhält. Ein solcher ist bereits an die Kita in Neuburg übergeben worden. Die Hortkinder in Stove feierten im Oktober Richtfest für einen Neubau. Über eine neue Halle freuen sich Neuklosters Sportler. Vor Ort wird weiterhin das Förderzentrum Sehen saniert. Fertig ist die Fahrbahnsanierung zwischen Gressow und Barnekow.

Politik

Tino Schomann (CDU) ist Nordwestmecklenburgs neuer Landrat. Im Juli löste er Vorgängerin Kerstin Weiss (SPD) ab. Vorab gab es Vorwürfe gegen Weiss – unter anderem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts. Geräuschlos war es auch nicht im Kreistag. Nachdem sich Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU) im Februar kurzfristig krankmeldete, sahen sich seine Stellvertreter Beatrix Bräunig (SPD) und Michael Heinze (Die Linke) nicht in der Lage, die Sitzung zu leiten. Es kam zum Eklat. Becker und Bräunig traten zurück, Thomas Grote (CDU) übernahm die Geschicke.

Die Wismarer Bürgerschaft sucht derweil noch nach einem Sitzungsleiter. Sabine Mönch-Kalina legte ihr Amt überraschend nieder, ein Nachfolger sollte gewählt werden – das scheiterte im November.

Die Köpfe bei den Nachwuchspolitikern sind dagegen gefunden. Im Oktober setzte sich das Kinder- und Jugendparlament neu zusammen. Neu ist auch alles in Blowatz: Tino Schmidt ist Bürgermeister und tritt die Nachfolge von Tino Schomann an.

Der Vorstand des Kinder- und Jugendparlaments in Wismar: (v. l.) Alexandra Grambow (14), Tom-Cedric Lemke (15), Paula Stemmler (17), Tim Herberg (14) und Emely Hirsch (12). Quelle: Jana Franke

In Wismar sorgten politische Entscheidungen für Diskussionen. Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) erwägt ein Radfahrverbot in der Fußgängerzone. Zudem forderte die Stadtverwaltung Altstadtbewohner auf, öffentliche Flächen vor ihren Häusern zu räumen. Der Blumenkübel-Streit zog weite Kreise bis hin zur Überlegung, die entsprechende Satzung zu ändern. Bisher ist das abgelehnt worden. Diskussionen gab es auch bezüglich des Friedhofs. Unter anderem waren Spielflächen geplant. Das stieß auf Kritik. Zur Debatte stehen auch Poller für die Fußgängerzone. Und: Im Turnerweg duldete die Stadt lange Gehwegpartner. Jetzt greift sie hart durch.

Mit Stadtjäger, Expertengremium, Wildzäunen und Wildschweinfallen hat Wismar den Kampf gegen Schwarzkittel aufgenommen. Zu kämpfen hat auch Lübberstorf. Elf von 15 Kameraden quittierten nach Querelen mit der Gemeinde den Dienst, die Feuerwehr ist nicht mehr einsatzbereit.

Und: Bei der Landtagswahl fuhr die SPD in Wismar und Nordwestmecklenburg einen klaren Sieg ein.

Tierisches

In Corona-Zeiten haben sich viele Familien Hunde angeschafft. Die landeten zunehmend in Tierheimen – auch in Dorf Mecklenburg. Außerdem mussten die Mitarbeiter Schicksale verarbeiten. Unter anderem schockte Hund Bruno, der von Maden angefressen war. Er starb. Ein Happy End gab es dagegen für Lotte. Die Hündin war Silvester 2020 ihrem Besitzer in der Nähe von Barnekow weggelaufen. Fünf Tage suchten Dorfbewohner nach ihr – mit Erfolg.

Der Tierpark musste sich von Wisent Wincent verabschieden. Er wurde in Rumänien in die Freiheit entlassen, um seine Art zu retten. Neu zu bestaunen sind dagegen im Tierpark Schafe und Ziegen auf dem neuen Bauernhof.

Wisent Wincent (r.) an seinem letzten Tag in Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Im März hatte ein Video von einem Wolf im Lenensruher Weg für Aufsehen gesorgt. Und: Nach dem Nachweis von Geflügelpest mussten mehrere Tiere im Landkreis getötet werden.

Von Jana Franke