„Probieren Sie mal!“ Roswitha Busch zeigt auf ein Brett mit kleinen Wurststückchen. Schinken und Speck liegen dort und Geselchtes. „Das ist österreichisch und heißt geräuchert“, erklärt die Verkäuferin. Sie ist mit ihrem Mann Jürgen in den hohen Norden gereist und hofft auf gute Geschäfte bei der Hanseschau in Wismar. Die hat am Donnerstag ihre Türen geöffnet – pünktlich um 9 Uhr.

„Dann waren auch schon die ersten Gäste da“, freut sich Martin Schmidt. Mit den Mitarbeitern seiner Agenturhaus GmbH organisiert er seit Jahren erfolgreich Messen. Mit der Corona-Pandemie sind die gestoppt worden. „Monatelang hatten wir überhaupt keine Perspektive, jetzt müssen wir lernen, mit dem Virus umzugehen“, betont er. Der Veranstalter ist „echt froh“, dass es weitergeht. Die Branche brauche Arbeit – auch Zeltbauer, Licht-, Ton- und Elektrofachleute leben von diesen Aufträgen.

Abstandsregeln und Einbahnstraßensystem

In Wismar ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein größeres Freigelände integriert worden. Dort befindet sich auch der Stand von Luong Long. Er hat Windspiele dabei, Gartenfiguren und Hüte. „Egal, wo das Agenturhaus eine Messe organisiert, ich bin dabei“, erzählt der Verkäufer. Er ist im Schwarzwald zu Hause und beruflich viel unterwegs. In diesem Jahr gehen die Kunden meist nur in eine Richtung an ihm vorbei. Denn um die Abstandsregeln einzuhalten, gilt auf Messen das Einbahnstraßensystem – auch in Wismar.

Luong Longs Standnachbarn sind die Österreicher Roswitha und Jürgen Busch. Ein Herz mit ihren Namen hängt über dem Verkaufstresen. Über den gehen viele Spezialitäten aus ihrem Heimatland. Die scheinen den Nordlichtern zu schmecken – vor allem Knoblauchspeck, Kaiserschinken und geräuchertes Bauchfleisch wird gerne gekauft.

Alte Familienrezepte

Auch Hamid Hamidi aus Osnabrück lädt zum Probieren ein. Granatapfelcremé, Schafskäse und Antipasti hat er am Stand von „Oliven-Ulli“ vorbereitet. „Die Rezepte stammen von meiner Mutter und sind 30 Jahre alt“, sagt er und füllt für ein älteres Ehepaar Granatapfelcremé in einen Becher. „Wir essen gerne Pellkartoffeln“, erzählt die Frau. Die fruchtig, pikante Cremé würde gut dazu schmecken. „Die hat eine leichte Walnuss-Note und besteht aus einem Hauch Harissa“, erklärt Hamid Hamidi. Harissa sei eine scharfe Gewürzpaste aus frischen Chilis. Der Niedersachse ist schon öfter auf der Hanseschau mit seinen Mittelmeer-Kreationen gewesen und kommt immer wieder gerne.

Zum ersten Mal dabei ist Dirk van der Gugten. Der gebürtige Holländer wohnt in Westfalen. „Dort gibt es noch immer kaum Veranstaltungen“, bedauert er. Deshalb hat er die Einladung zur Hanseschau angenommen. Dort sind seine vielen Bilder ein echter Blickfang. Und Regen kann ihnen nichts anhaben. „Die Bilder können und sollten draußen aufgehängt werden“, erklärt er. Die Motive seien auf Lkw-Planen gedruckt und mit Glasreiniger und einem Tuch problemlos zu reinigen. Im Norden ist Maritimes gefragt, im ländlichen Bereich mehr bäuerliche Szenen wie Milchkannen und Kühe.

Bilder aus Lkw-Planen

Neben den Outdoor-Bildern hat er einige Kunstwerke dabei mit alten Kaffeekannen seiner Schwiegermutter. „Sie hat die gesammelt und wegschmeißen wollten wir sie nach ihrem Tod nicht“, erzählt Dirk van der Gugten. Er ist einer von 134 Ausstellern der Hanseschau 2020. „Das sind weniger als sonst, aber die Reisebranche kann im Moment nicht viel anbieten und Krankenkassen dürfen Beratungen zurzeit nur in ihren Räumen anbieten“, erklärt Agenturhaus-Chef Martin Schmidt den Rückgang bei der Aussteller-Zahl. Das Corona-Konzept für die beliebteste Verbrauchermesse des Nordens sei ein ständiger Lernprozess. „Natürlich sind wir gut vorbereitet, aber wir können in Zukunft sicherlich auch noch Sachen verbessern. Das werden wir auch tun, wenn es irgendwo hakt“, verspricht er.

Einbahnstraßensystem

Einige der ersten Gäste sind zwei Runden über das Veranstaltungsgelände gelaufen, weil sie nicht auf die Richtungspfeile geachtet haben und falsch abgebogen sind. So standen sie plötzlich wenige Meter vom Ausgang entfernt am Stand der Wismarer Firma Blievent-Catering. Dort versorgt Michael Heuer die Gäste mit Pilzpfanne, Currywurst und Torten. Insgesamt ist das Unternehmen mit vier Ständen vor Ort, darunter zwei Getränkewagen. „Wir sind froh, dass wir wieder mehr machen können“, sagt er. Viele Hochzeiten und Jugendweihen seien in den vergangenen Monaten ausgefallen.

Auch die Gaststätte im Tierpark, für die die Catering-Firma verantwortlich ist, hätte wochenlang schließen müssen. „Mittlerweile geht es dort wieder weiter“, freut sich Michael Heuer über die Fortschritte in der Veranstaltungsbranche, auch wenn die nicht gerade groß sind.

750 Parkplätze Den Hanseschau-Besuchern stehen 750 Parkplätze zur Verfügung. Sie können kostenlos genutzt werden. Geöffnet ist die Hanseschau Wismar auf dem Festplatz am Bürgerpark bis zum 27. September jeweils von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 7 Euro, Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren zahlen 3 Euro. Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei. Eintrittskarten können vor Ort oder online gekauft werden über die Webseite www.hanseschau-wismar.de. Eine Besucherregistrierung ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation verpflichtend.

Auch Nico Behrndt, der Rapskönig von der Insel Poel, freut sich über die Hanseschau. Dort kann er endlich mal sein repräsentatives Amt ausüben und Werbung machen für die siebtgrößte deutsche Insel. „Viele Möglichkeiten hatte ich in diesem Jahr dazu nicht, mein letzter Auftritt war bei der Grünen Woche in Berlin“, erzählt er.

Noch bis Sonntag öffnet die Hanseschau, die 30. Jubiläum feiert, täglich ihre Türen – von 9 bis 18 Uhr. Präsentiert werden neben Trends für Wohnung und Garten auch einige neue Themenbereiche wie Umwelt und Nachhaltigkeit.

Von Kerstin Schröder