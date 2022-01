Wismar: Das hat das neue Mietshaus in der Altstadt zu bieten

Wismar

Es ist Halbzeit auf der größten Baustelle der Wohnungsbaugesellschaft in der Turmstraße 23–27. Ein Grund zum Feiern. So der Plan. Doch wie so häufig in dieser Zeit, ist es leider wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht dazu gekommen. Trotzdem sollte zumindest etwas für die „Nachwelt“ zurückgelassen werden.

Mit Lötkolben und Maurerkelle ausgestattet haben Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und der Chef der Wobau, Klaus-Dieter Thauer, eine Zeitkapsel in eine vorbereitete Wand des Objektes unter fachmännischer Anleitung eingemauert. In diese Rolle aus Kupfer sind zuvor ein Euro-Münzsatz, Baupläne des Vorhabens, ein Zollstock der Wobau und die aktuelle Ausgabe der OSTSEE-ZEITUNG hineingelegt worden.

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und Wobau-Chef Klaus-Dieter Thauer beim Einsetzen der Zeitkapsel in eine vorbereitete Wand. Quelle: Pressestelle der Hansestadt Wismar

Gleich hinter den beiden großen Parkplätzen an der viel befahrenen Dr.-Leber-Straße entsteht ein modernes Altstadthaus mit Mietwohnungen. Das Besondere ist zum einen der kurze Fußweg zum Marktplatz und zum anderen die günstige Miete für einen Neubau in dieser zentralen Lage. Die soll bei unter 10 Euro pro Quadratmeter liegen, betont Klaus-Dieter Thauer. Daran werde sich trotz der deutlich gestiegenen Materialkosten in Baubereich nichts ändern. „Unsere Kosten haben sich glücklicherweise nicht so verteuert wie befürchtet“, erklärt der Wobau-Chef. Er rechnet mit einem Gesamtbetrag zwischen acht und neun Millionen Euro.

18 Plätze in der Tiefgarage

Die Fertigstellung des Komplexes ist für August/September 2022 geplant. Dann können 29 Wohnungen bezogen werden. Sie befinden sich in einem Gebäudekomplex, der aus drei Häusern besteht. Fünf Wohnungen sind barrierefrei und altengerecht und in einem Haus untergebracht. Aufzüge gibt es gleich zwei – ein Lift ist für die Bewohner, der andere bringt ihre Fahrzeuge in die Tiefgarage. Dort finden 18 Fahrzeuge Platz.

Die Wohnungen sind 60 bis 110 Quadratmeter groß. Berechnet mit dem Höchstwert von 10 Euro betragen die künftigen Mietpreise 600 bis 1100 Euro im Monat. Die Nachfrage ist enorm. Es gibt mehr Interessenten als Wohnungen. Dennoch kann man sich weiterhin bewerben. Denn: Erfahrungsgemäß springen viele vorher noch ab. „Meist ergibt sich bei fünf Interessenten ein Kaufvertrag“, erklärt Klaus-Dieter Thauer. Doch sollte der Fall nicht eintreten – wie wird dann entschieden, wer den Zuschlag bekommt? „Wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Wer sich noch bewerben möchte, kann sich telefonisch auf die Interessentenliste setzen lassen. Dafür sollte die Vermietung der Wobau kontaktiert werden (038 41 / 75 70).

Abriss statt Sanierung

Am Standort des Neubaus haben alte Backsteinhäuser gestanden, wie man sie aus dem Stadtbild kennt. Bei einer Sanierung hätten die energetischen Anforderungen nicht durchgesetzt werden können, deshalb sind sie abgerissen worden. Bürgermeister Thomas Beyer freut sich, dass das Angebot an Wohnungen in dieser besonderen Altstadtlage durch den Neubau nochmals erweitert werden kann.

Ein Großteil der Wohnungen erhält Balkone auf der hinteren Seite oder Loggien im vorderen, sichtbaren Bereich an der Turmstraße. Letztere befinden sich innerhalb der Räume. Im Erdgeschoss gibt es Zugang zu einer Terrasse. Im Hinterhof soll ein gemeinsamer Treffpunkt entstehen – mit Spielplatz und Sitzbänken. Daneben befindet sich ein Parkplatz, an dessen Ende noch zwei Ladesäulen für Elektro-Autos erreichtet werden. Damit die Müllcontainer und Fahrräder nicht draußen stehen müssen, gibt es zwei große Räume im Erdgeschoss. Außerdem gibt es noch eine überdachte Abstellmöglichkeit im Innenhof.

Von Kerstin Schröder