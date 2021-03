Wismar

Vom Weihnachtsmarkt bis Müll, Klima, einem Schulnamen und Wildschweinen reichte die Palette der Beschlussvorlagen in der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag. Viele Themen werden in den Ausschüssen vertieft. Dazu zählt auch die „Richtlinie für die Durchführung zusätzlicher Bürgerbeteiligungen von Einwohnern der Hansestadt Wismar“. Die Diskussion wird im Verwaltungsausschuss fortgesetzt.

Mit Audioguides durch das Museum

Beschlossen wurde eine Änderung zur Entgeltordnung des Stadtgeschichtlichen Museums. Diese bezieht sich auf die Nutzung von Audioguides. Neben der Basisführung für Erwachsene (drei Euro) wird auch eine für Kinder (frei) angeboten. Darüber hinaus gibt es als besondere Angebote eine Basisführung in leichter Sprache (in Produktion) und eine Basisführung für deutschsprachige Besuchende mit Sehbehinderung (mit Audiodeskription). Beide sind ebenfalls kostenfrei.

Dank der Technik erfährt der Besucher viel Wissenswertes zu den präsentierten Originalen und ihrer Geschichte in Wismar und der Welt. Die Basisführungen umfassen 40 Stationen. Sie können in deutscher und englischer Sprache gehört werden. Zur Ausstattung gehören 48 Audioguide-Systeme und zwei Ladestationen. Das Abspielen erfolgt über die Eingabe von Nummern.

Schulname beschlossen

Die neue Grundschule Wismar, die derzeit an der Bürgermeister-Haupt-Straße gebaut wird, unterrichtet wird aktuell am Containerstandort Hanns-Rothbarth-Straße 13–15, erhält den Namen Hanse-Grundschule Wismar. Die Schulkonferenz hatte sich bereits für den Namen entschieden. Nach der Wende hatte die frühere Lenin-Schule im Wendorfer Musikerviertel den Namen Hanse-Schule. Seit Jahren befindet sich dort ein Standort des Berufsschulzentrums.

Vergabe an lokale Unternehmen

Die CDU will mit einem Antrag erreichen, dass bei der freihändigen Vergabe von Leistungen lokale Unternehmen stärker berücksichtigt werden. „So sind geeignete lokale Unternehmen bei Verfahren mit beschränkter Bewerberzahl, soweit vergaberechtlich möglich, zur Angebotsabgabe mit aufzufordern“, heißt es in dem Antrag. Der Bürgermeister bestritt ausdrücklich, dass lokale Unternehmen nicht ausreichend berücksichtigt würden. Thomas Beyer (SPD) verwies aber auf Vergaberegeln. Er achte sehr darauf, dass seine Mitarbeiter diese einhalten. Das Thema wird im Verwaltungsausschuss vertieft.

Wildschweine, Weihnachtsmarkt und Müll im Ausschuss

Dort wird auch der CDU-Antrag zu einem umfassenden Konzept zur Bewältigung der Wildschweinproblematik beraten. Ob und wie eine Erweiterung des Weihnachtsmarktes im Alten Hafen realisiert werden kann, so ein Antrag der CDU, soll im Wirtschaftsausschuss diskutiert werden. Der Antrag „Aktionsplan gegen die Vermüllung in einigen Stadtteilen“ von FDP und Torsten Born (Freie Wähler) wird im Eigenbetriebsausschuss beraten.

Kein Schnellschuss zu Stadtgutscheinen

Ein Prüfauftrag der CDU beschäftigt sich mit den Folgen der Corona-Pandemie. In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden sowie der Wirtschaftsfördergesellschaft soll der Bürgermeister abklären, ob ein Stadtgutschein entwickelt und vermarktet werden kann. Das Thema soll im Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe beraten werden. Eine Einführung von Stadtgutscheinen würde ein klares Signal an die lokalen Unternehmen senden und sie unterstützen, so die CDU. Der Gutschein sollte bei allen teilnehmenden Geschäften, der Gastronomie sowie kulturellen Einrichtungen eingelöst werden können.

Die Grünen brachten einen Klimaantrag ein. Im Herbst letzten Jahres hat die Bundesregierung ein neues Förderprogramm aufgesetzt, das Kommunen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen Unterstützung etwa bei baulichen Veränderungen wie Dach- und Fassadenbegrünung, dem Aufbau schattenspendender Pavillons und Sonnensegeln oder der Anschaffung von Trinkwasserspendern bieten soll. Die Förderung beträgt bis zu 100 Prozent. Die Stadtverwaltung soll Träger von Einrichtungen über das Förderprogramm informieren.

