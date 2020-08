Der Ersatzbau für die Hochbrücke, die wilde Parksituation am Stadion in der Bürgermeister-Haupt-Straße, eine Verbesserung des Baumbestandes und eine Gebühr für die Nutzung von Wismars Gleisanlagen – all das und noch mehr wurde in der Bürgerschaft beraten. Hier die Ergebnisse.