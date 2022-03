Wismar: Das ist die Frau an der Spitze des größten Wohnungsanbieters

Wismar

Nach 26 Jahren und elf Monaten als Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) wird Klaus-Dieter Thauer zum 31. August in den Ruhestand gehen. Die Nachfolge des dann 63-Jährigen ist bereits geklärt. Eine Frau wird Wismars größtes Wohnungsunternehmen leiten. Zum 1. März wurde Katharina Franzke zur Geschäftsführerin berufen.

Dafür gab die 48-Jährige ihren Job als Chefin der Wohnungsbaugesellschaft in Northeim, einer niedersächsischen Kleinstadt, auf. 18 Jahre lang leitete sie das Unternehmen. „Ich bin ein Küstenkind und freue mich, wieder an der Ostsee zu leben und mit Möwengeschrei aufzuwachen“, sagte sie gestern, als sie sich den örtlichen Medienvertretern vorstellte. Geboren und aufgewachsen ist sie in Lübeck. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre verschlug es sie beruflich nach Niedersachsen. Zunächst war sie in Hannover in der Wirtschaftsprüfung tätig, dann in der Finanzbuchhaltung des Wohnungsunternehmens in Northeim und zuletzt als dessen Geschäftsführerin.

Wobau stellt neun Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge bereit

In den ersten acht Tagen ihres neuen Wirkungsfeldes habe sie festgestellt, dass Klaus-Dieter Thauer immens viel bewegt hat in Wismar. „Ich übernehme sehr, sehr große Aufgaben“, sagte sie nicht nur in Würdigung der Arbeit ihres Kollegen, sondern auch aus aktuellem Grund. Sie verwies auf den Daseinszweck gerade von kommunalen Wohnungsbauunternehmen, Wohnraum anzubieten, was ein Grundbedürfnis für alle Menschen ist. „Diese Überzeugung, mit der ich weiterarbeiten, also meine Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen kann, motiviert mich ungemein.“ Die Wismarer Wobau mit knapp 60 Mitarbeitenden sei aber größer als in Northeim.

Durch den Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen etwa auf die Energiekosten würden neue Aufgaben auf sie als Geschäftsführerin zukommen. Die Wohnungsbaugesellschaft werde neun Wohnungen, die aktuell nicht vermietet sind, für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Von den rund 5500 Wohnungen im Bestand der Wobau würden nur sehr wenige leer stehen, erklärte Klaus-Dieter Thauer. Und auch nur, weil sie instand gesetzt werden.

Kaum Wohnungsleerstand bei der Wobau

Die angespannte Situation auf dem Wismarer Wohnungsmarkt habe auch Katharina Franzke zu spüren bekommen, als sie für sich und ihre 14-jährige Tochter ein neues Zuhause suchte. Sie sei schließlich bei einem privaten Anbieter fündig geworden. „Ich spiele sehr gerne Klavier. Weil das erst nach Feierabend möglich ist, will ich es mir nicht mit meinen Nachbarn verscherzen“, erklärte sie schmunzelnd, warum sie nicht Wobau-Mieterin geworden ist.

Sie werde in den nächsten Wochen die Wohnungsbaugesellschaft und die Hansestadt Wismar kennenlernen. „Das Unternehmen verfügt über attraktive Wohnungen, die sehr gut modernisiert sind“, hat sie festgestellt. „Die Lage ist sehr zentral, sodass die Mieter mit dem Fahrrad oder dem Bus zur Arbeit und zur Schule fahren können.“ Vorzüge einer Kleinstadt, die Katharina Franzke zu schätzen weiß. Sie kam gestern auch mit dem Fahrrad zur Wobau. Lediglich große Wohnungen sind knapp, deren Anteil im Bestand der Wobau ist laut Thauer am geringsten.

Erste Schritte für Energiesparendes Wohnen

Energiesparendes Bauen und Modernisieren wird eine Herausforderung der kommenden Jahre sein. Alle Wismarer Wohnungsunternehmen – also die Wobau und die Genossenschaften – haben mit den Stadtwerken eine Arbeitsgruppe gebildet und gemeinsam zwei Musterquartiere festgelegt. „Wir haben zunächst geschaut, welche unserer Objekte besonders energieintensiv sind. Die nächsten Schritte werden wir dann festlegen“, erläuterte Klaus-Dieter Thauer. Die Wobau stehe nicht unter Zeitdruck, denn durch die Nach-Wende-Sanierung habe sie für ihre Wohnungen eine hohe Energieeinsparung erreicht. Bis zum Jahr 2030 etwa sei sie laut Thauer im grünen Bereich. Solar- und Mieterstrom soll beispielsweise auf dem rückgebauten Mehrfamilienhaus in der Prof.-Frege-Straße gewonnen werden. In Planung sei dies auch für das Objekt in der Lübschen Straße 196.

Miete für Altstadthaus steht fest Die durchschnittliche Miete in den Bestandswohnungen der Wobau beträgt rund 5,50 Euro pro Quadratmeter. Deutlich teurer ist die Miete für neu gebaute Wohnungen. Im jüngsten Projekt des Unternehmens, dem Altstadthaus in der Schatterau, wird sie 10,70 Euro betragen und damit nach Einschätzung der neuen Geschäftsführerin gerade noch kostendeckend sein. „Die teuren Baukosten machen neues Bauen kompliziert“, sagt Katharina Franzke.

Von Haike Werfel