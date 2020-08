Wismar

Sie haben wieder gewonnen: Bei Bärbel und Detlef Greinke schmeckt den Wismarern das Eis am besten. Das Ehepaar hat den großen Eisdielen-Test für sich entscheiden können. Mit überwältigender Mehrheit haben die Eismacher den Regional-Titel geholt. „Darüber freuen wir uns sehr“, betonen sie.

152 von 288 Teilnehmern haben den beiden ihre Stimmen gegeben, das sind 52,8 Prozent. Auf Platz zwei und drei liegen Panows Eisdiele in Bobitz (22,9 Prozent) und das Eiscafé Al Porto in Wismar (11,8 Prozent). Ebenfalls im Ranking vertreten sind das Eiscafé Bütow in Wismar (5,6 Prozent), Widis Eistheke in Proseken (3,8 Prozent) sowie das Café Gerlach in Wismar-Redentin (3,1 Prozent).

Bärbel und Detlef Greinke haben mehr als 50 wechselnde Kreationen im Angebot und Softeis aus der Maschine. 23 Sorten sind täglich in der Dankwartstraße 6 zu haben. „Die Bestellungen können im Café oder per Mail aufgeben und dann abgeholt werden“, sagt Detlef Greinke.

Um den Einlass zu regeln, hat der Café-Besitzer eine selbstgebaute Ampel aus zwei Glühlampen an der Tür angebracht. Die zeigt an, ob der Kunde eintreten kann (grün) oder noch jemand im Laden ist (rot). Das System funktioniert gut. Gerne genutzt wird auch das dazugehörige Hofgelände. Dort stehen einige Tische, Stühle und Schirme.

Sie stehen mit auf dem Treppchen

Panows Eisdiele in Bobitz in der Wismarschen Straße 32 ist ebenfalls immer vorne dabei. Dorthin fahren auch Wismarer, Poeler und Schweriner, um sich das Eis schmecken zu lassen. Der Familienbetrieb hat eine lange Tradition – er ist 1969 gegründet worden.

Beim Drittplatzierten – im Eiscafé Al Porto ( Spiegelberg 69) – sorgen Italiener für leckere Kreationen in Waffel und Becher. Aus mehr als 20 Sorten können die Kunden dort auswählen.

OZ-Eisdielentest: Das große Finale Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die beste Eisdiele aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer ersten Runde konnten die Leser Vorschläge aus dem ganzen Land einreichen. Die Nominierten aus den einzelnen Regionen sind dann in einer ersten Umfrage gegeneinander angetreten. Die Lokalsieger aus den insgesamt elf Regionen wurden bestimmt. Jetzt geht es zum großen Finale. Nun kann abgestimmt werden, welcher der lokalen Sieger das beste Eis in ganz MV zu bieten hat. Bis Sonntag, den 6. September kann dafür abgestimmt werden. Der Gewinner wird dann am darauf folgenden Dienstag sowohl online als auch Print verkündet. Mehr Infos und den Link zur Abstimmung finden Sie auf ostsee-zeitung.de/eisdielentest. Mitmachen lohnt sich. Denn Gewinnen kann nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht oder an der Abstimmung teilgenommen haben und sich anschließend registrieren, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Von Kerstin Schröder