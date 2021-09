Wismar

Eine Lichtershow, viel Musik und ein Repair Café warten am kommenden Wochenende (18. und 19. September) auf Besucher. Eine größere Veranstaltung unter freiem Himmel findet am Zierower Strand statt – das „Feenfeuer“. Viele illuminierte Bereiche am Strand laden am Sonnabend von 18 bis 22 Uhr zum Verweilen, Zuhören und Staunen ein. Mit bunten Lichteffekten werden Skulpturen aus verschiedenen Materialien gekonnt in Szene gesetzt und mit Gedichten beschallt. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt. Zusätzlich zum Imbiss2Beach und dem „roten Café“ werden noch ein Bierwagen, ein Grill- und ein Crêpesstand aufgebaut. Auch der Imbiss2Beach wird zusätzlich einen Getränke-/Bierwagen aufstellen. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung hat 2019 Premiere mit 1000 Gästen gefeiert, 2020 musste sie coronabedingt ausfallen. Sie wird in Zusammenarbeit mit Zirkel Events durchgeführt. Auf dem Gelände besteht für Besucher, sofern die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Radtour startet in Wismar

Eine geführte Radtour zur Slawenburg Groß Raden beginnt am Sonnabend, 18. September, am Wismarer Rathaus. Die insgesamt 90 Kilometer lange Strecke führt auf zum Teil wenig befahrenen Straßen und Radwegen über Zurow, Klein Raden zum Ziel des Tages. Dort wird das Freilichtmuseum besucht. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Erwachsenen. Im Ort selbst besteht die Möglichkeit der Einkehr. Zurück geht es auf schönen ebenen Wegen, allerdings mit einem kurzfristig recht steilen Anstieg über Warin, Nisbill und Lübow. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Ostseite des Rathauses. Die Teilnahme kostet 2 Euro.

Salsa-Abend in Ilow

Am Samstag, 18. September, fordert das kubanische Trio Saoco die Gäste im Klanghaus Ilow mit karibischer Musik und Tanz zum Mitmachen auf. Die Besucher können sich verwöhnen lassen von heißer Musik und spritzigen Cocktails. Beginn des Salsa-Abends ist um 19.30 Uhr. Snacks und Getränke gibt es an der Bar. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten sind nur telefonisch unter 03841/ 385927 oder 0176 / 83123459 erhältlich sowie per Mail (info@kulturwirkstatt-ilow.de). Sie liegen an der Abendkasse zur Abholung bereit. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr.

Repair Café in Wismar

Warum wegwerfen, wenn man es reparieren kann? Am Sonntag, 19. September, öffnet das Wismarer Repair Café im „Treff im Lindengarten“ seine Türen. Von 14 bis 17 Uhr können defekte technische Geräte in die Bauhofstraße 17 gebracht werden. Mittlerweile haben die ehrenamtlichen Reparaturhelfer eine gewisse Erfahrung in der Reparatur von Küchengeräten, CD-Spielern oder auch Lampen. In geselliger Runde wird gemeinsam geforscht, gewerkelt und repariert. Man kann zugucken oder auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Die Reparatur erfolgt auf Spendenbasis. Momentan ist der Zutritt zum TiL nur unter den Bedingungen der 3G-Regel erlaubt.

Lehrer-Konzert in Wismar

Ein Konzert des Kollegiums der Kreismusikschule ist am Sonntag, 19. September, im Bürgerschaftssaal des Wismarer Rathauses zu hören. Das Publikum erwarten Klassik, Romantik bis hin zur Moderne. Stimmungsvolle und begeisternde Klänge von Klarinette, Cello, Klavier, Gitarre und Gesang laden zum Eintauchen und Träumen ein. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Einlass eine halbe Stunde früher. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Plätze sind auf 50 Personen begrenzt, daher ist eine Kartenbestellung unter Tel. 03841/211881 (Anrufbeantworter) erforderlich.

Von Kerstin Schröder