Wismar

„Zeig, was du kannst“ ist das Motto einer Fußballveranstaltung am Sonnabend, 9. Oktober, beim FC Anker Wismar. Ab 9 Uhr sind alle Fußballbegeisterten und solche, die es werden wollen, ins Kurt-Bürger-Stadion eingeladen. Dort können sie das DFB-Fußball-Abzeichen ablegen. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Es gibt fünf Stationen: Elferkönig, Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass, Flankengeber und Kopfballkönig. Dort werden Punkte gesammelt. Je nachdem wie viele am Ende zusammenkommen, gibt es das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Pilztour ins Mildenitzgebiet

Eine öffentliche Pilzlehrwanderung führt am 9. Oktober durch das Mildenitzgebiet. Treffpunkte am Sonnabend sind um 8 Uhr am Parkhaus am Wismarer Hafen oder gegen 9.15 Uhr am Waldparkplatz an der Mildenitz/Alte Mühle. Ziel sind die umfangreichen Waldgebiete zwischen dem Flüsschen Mildenitz und den Belower Tannen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dort sind Maronen, Röhrlinge, Steinpilze und auch Pfifferlinge zu finden. Die Teilnahme an der geführten Tour kostet 10 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 2,50 Euro.

Malerausstellung in Wiligrad

Im Schloss Wiligrad werden Arbeiten von drei Brandenburger Künstlern vorgestellt – von Bildhauer und Zeichner Friedrich B. Henkel, Comic- und Bildgeschichten-Entwickler Dieter Zimmermann und Malerin Mona Höke. Für Berlin sind ebenfalls drei Künstler dabei: Clemens Gröszer (1951–2014), Sabine Herrmann und Theo Böttger. Alle zeigen Bilder. Zu sehen sind die am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Eine Stadtführung auf den Spuren von Klaus Störtebeker startet am Sonnabend, 9. Oktober, um 15 Uhr an der Tourist-Information Wismar. Sie dauert zwei Stunden. Eine Anmeldung wird empfohlen unter der Telefonnummer 038 41 / 19 433.

Kunsthandwerk auf der Insel Poel

Kunsthandwerk kann am Sonnabend und Sonntag auf der Grünfläche vor dem Leuchtturm in Timmendorf auf der Insel Poel bestaunt und gekauft werden – von 10 bis 18 Uhr. Zwischendurch gibt es kurze Liveeinlagen eines Musikers aus Nordamerika mit der Panflöte. Der Eintritt ist frei.

Eine Führung über die Vogelschutzinsel Langenwerder vor Poel ist am Sonntag, 10. Oktober, von 10 bis 12 Uhr möglich. Der Vogelwart holt die Gruppe am Strand von Gollwitz ab (maximal 20 Personen) und führt sie durch etwa knietiefes Wasser auf die Vogelschutzinsel sowie in die Station, in der die Vögel beringt werden. Kinder unter 14 Jahre sind frei, benötigen aber auch eine Karte. Die sind in der Kurverwaltung erhältlich. Der Preis für Erwachsene beträgt 5 Euro. Weitere Informationen auf: http://www.langenwerder.de

Von Kerstin Schröder