Wismar

Nach der konstituierenden Sitzung der Bürgerschaft steht fest: Das neue Stadtparlament wird jährlich mehr Geld als bisher kosten. Zwar ist die Zahl der Abgeordneten mit 37 gleich geblieben, aber statt bisher fünf gibt es nun sieben Fraktionen. Zudem wurde ein zusätzlicher Ausschuss beschlossen. Daher wird die Stadt mehr als die bisher rund 410000 Euro im Haushalt einzuplanen haben. Darin eingeschlossen sind auch die Kosten fürs Büro der Bürgerschaft mit zwei Angestellten.

Umbauarbeiten für Fraktionsraum nötig

Zwei Fraktionen bedeuten auch zwei zusätzliche Fraktionsräume. Sie befinden sich für alle sieben Fraktionen im Dachgeschoss des Rathauses. Während SPD, Linke, FDP und die Für-Wismar-Fraktion ihren Raum behalten können, muss die CDU die Hälfte von ihrem bisherigen großen Fraktionszimmer an die grüne Fraktion abgeben. Für die Umbauarbeiten sind 5000 Euro veranschlagt, informiert Stadtsprecher Marco Trunk auf Anfrage. Die AfD hat einen Raum erhalten, der bislang ungenutzt war.

Jede Fraktion erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 5000 Euro jährlich. Zwei Fraktionen mehr schlagen mit zusätzlich 10000 Euro zu Buche. Zum Sockelbetrag erhalten die Fraktionen monatliche Zuwendungen aufgrund ihrer Mitgliederzahl: 2083 Euro die SPD, 1400 Euro die CDU, 1250 Euro die Linke, jeweils 916 Euro gehen an die FDP, Für Wismar und die Grünen sowie 1083 Euro an die AfD. Das sind in der Summe insgesamt rund 103000 Euro im Jahr. Wobei im Vorfeld nicht zu planen ist, beispielsweise wie viele Sitzungen die Fraktionen durchführen werden.

Land plant neue Entschädigungsverordnung

Die Entschädigungsordnung in Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet nach funktionsbezogener und sitzungsbezogener Aufwandsentschädigung. Sie wurde mit Beschluss der Bürgerschaft von Januar 2015 angehoben. Die funktionsbezogene Aufwandsentschädigung des Präsidenten der Bürgerschaft erhöhte sich von 810 auf 850 Euro monatlich. Die beiden Stellvertreter wie auch die Fraktionsvorsitzenden erhalten seitdem jeweils 160 Euro monatlich. Zwei zusätzliche Fraktionen bedeuten also auch die Entschädigung von zwei zusätzlichen Vorsitzenden.

Die Mitglieder der Bürgerschaft, mit Ausnahme des Präsidenten, sowie die sachkundigen Einwohner erhalten jetzt für ihre Teilnahme an Gremien ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 Euro (vorher 30 Euro). Die Vorsitzenden der Ausschüsse bekommen für die Leitung der Sitzung 90 Euro (vorher 60 Euro).

Allerdings hat das Land die Entschädigungsverordnung novelliert. Es will die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Kommunalpolitiker um rund 20 Prozent erhöhen.

Mehrkosten durch neuen Ausschuss

Nicht zuletzt verursacht auch der neu beschlossene Ausschuss für Umwelt, Klima, Verkehr und nachhaltige Stadtentwicklung Mehrkosten, weil der Vorsitzende, die Mitglieder und sachkundigen Einwohner entschädigt werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 hatte das Amt für Finanzverwaltung ursprünglich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 428700 Euro eingeplant. In Anspruch genommen wurden 409862,74 Euro, wie im interaktiven Haushalt auf der Internetseite der Hansestadt nachzulesen ist.

Im Juli parlamentarische Sommerpause

Nach der Sommerpause der Bürgerschaft im Juli beginnen die Ausschüsse ab August, sich zu konstituieren. Voraussichtlich am Montag, dem 5. August, kommen die ersten beiden Ausschüsse zusammen, der Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales sowie der Verwaltungsausschuss. Die erste ordentliche Sitzung der Bürgerschaft soll am 29. August stattfinden.

„Ich bin in der Funktion der Bürgerschaftspräsidentin zur Neutralität verpflichtet.“ Sabine Mönch-Kalina Quelle: Heiko Hoffmann

Aufgaben der Präsidentin der Bürgerschaft Zu den Aufgaben der Bürgerschaftspräsidentin gehören die Einberufung und Leitung von Sitzungen der Bürgerschaft sowie die Abstimmung der Tagesordnung mit dem Präsidium der Bürgerschaft und dem Bürgermeister. Außerdem hat die Bürgerschaftspräsidentin Repräsentationsverpflichtungen.

Haike Werfel