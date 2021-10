Wismar

„Nicht auf das Orientiertsein kommt es an, nicht auf das Reden, sondern auf die Leistungen: die Tat“, sagte einst der deutsche Verlagsbuchhändler Eugen Diederichs (✝ 1930). Das sieht Emely Hirsch ganz genauso. Reden lässt sich viel, Wünsche zu äußern ist auch einfach. Sich aber dafür einsetzen, dafür ernsthaft kämpfen, das steht auf einem anderem Blatt Papier.

Aber genau das möchte die Zwölfjährige. Sie möchte kämpfen, sie möchte sich einsetzen, in erster Linie über das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) Wismar will sich die Schülerin der Brechtschule Gehör verschaffen – nicht zuletzt für ihre siebenjährige Schwester.

Einsatz für behindertengerechten Spielplatz

Das KiJuPa als offizielle Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen in Wismar ist vor zehn Jahr ins Leben gerufen worden. Da war Emely gerade zwei Jahre alt. Seinerzeit entschieden die heute längst erwachsenen Mitglieder mit einem jährlichen Etat von 10 000 Euro über gemeinsame Projekte für Kinder- und Jugendliche.

Nun, mit der sechsten Vorstandswahl – gewählt wird alle zwei Jahre –, hat es die Wismarerin als zweite stellvertretende Vorsitzende mit in der Hand, was mit der fünfstelligen Summe umgesetzt werden könnte. Und was steht bei Emely ganz oben auf der Liste? „Ich möchte mich für einen Spielplatz einsetzen, der für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet ist“, sagt sie.

KiJuPa mit neuem Vorstand

Dieser Wunsch hat einen Grund. „Meine Schwester hat die Glasknochenkrankheit“, verrät Emely. „Im Internet bin ich auf Spielplätze gestoßen, auf denen es Schaukeln für Rollstuhlfahrer oder Klettergerüste für Kinder ohne Beine gibt. Das wünsche ich mir auch für Wismar.“ Ihr Anliegen möchte sie in die Politik tragen und hofft auf Rückendeckung aus dem KiJuPa. Das hat sich in großen Teilen neu aufgestellt.

Dass Emely als neues Gesicht im KiJuPa gleich in den Vorstand berufen wird, hat sie dann doch ein wenig überrascht. Neu dabei sind außerdem Tom-Cedric Lemke (15) als Pressesprecher und Alexandra Grambow (14) als seine Stellvertreterin. Alle drei haben in der Schule von der Interessenvertretung erfahren und den Schritt hinein mit einer Bewerbung gewagt – wie 60 andere Schüler auch.

Am Ende hatte das Trio tatsächlich genügend Stimmen, dass es ins Gremium aufgenommen wurde. Zur Wahl aufgerufen waren vor einigen Wochen Kinder und Jugendliche aller Schulen in der Hansestadt. Im Parlament aktiv sind nun 20 stimmberechtigte Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 17 Jahre sowie weitere Interessenvertreter.

Am Donnerstag sind nun die Vorstandsmitglieder in geheimer Wahl bestimmt worden. Den Vorsitz und die Stellvertretung haben zwei „alte Hasen“ übernommen: Paula Stemmler und Tim Herberg, der auf einen Schulgarten für die Brechtschule hofft. Dafür kämpft er schon seit zwei Jahren. Paula und Tim agierten bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Vorstand – der 14-jährige als stellvertretender Pressesprecher und die 17-jährige als Stellvertreterin ihrer Schwester Lea, die den Vorsitz innehatte. Jetzt tritt Paula in die Fußstapfen von Lea – und es sind große. „Sie hat ihr Amt sehr gut ausgeführt, trotz Corona und Vorbereitungen auf das Abitur“, lobt Paula.

Corona bremste Vorhaben aus

Sie gibt zu, dass nicht alle Vorhaben der vergangenen Legislaturperiode umgesetzt worden waren, dass es eben nur bei Reden ohne Taten blieb. „Aber in Zeiten von Corona war das ja auch nicht anders möglich“, verteidigt sie. So stand eigentlich auf der Agenda, den Christopher Street Day zu Ehren der Schwulen, Lesben, Asexuellen, Transgendern und Bisexuellen, kurz CSD, in Wismar größer aufzuziehen. Doch mit den Lockdowns durften kaum Veranstaltungen stattfinden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Erfolgreich seien dagegen die Interviews mit Fraktionsmitgliedern der Bürgerschaft gelaufen. „Dadurch haben wir noch mehr Aufmerksamkeit erlangt“, meint Paula. Gehört fühlen sich die KiJuPa-Mitglieder „teils, teils“, wie sie es ausdrückt. Sehr wohl hätten sie schon das Gefühl dafür entwickelt, wer sie ernst nimmt und welches Bürgerschafts- oder Ausschussmitglied nicht.

Von Fußballplatz für alle bis mehr Digitalisierung in Schulen

Zu Letztgenannten gehören auf jeden Fall nicht Sibylle Runge von der SPD-Fraktion, Toni Brüggert von der CDU-Fraktion sowie Andreas Schöning von der AfD. Das Trio schaute bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend vorbei und Sibylle Runge hatte sogar ein kleines Geschenk dabei – ein Notizbuch für jeden. „In das könnt ihr notieren, was sich andere Kinder und Jugendliche wünschen, damit ihr es in die Politik tragen könnt.“ Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich auch Toni Brüggert. „Es ist cool, dass ihr euch so zahlreich aufstellen lassen habt. Lasst uns gemeinsam beraten, wie wir zum Ziel kommen und Wünsche umsetzen können.“

Und welche Vorstellungen haben die anderen stimmberechtigten Mitglieder außerhalb des Vorstands? Jan Fiete Schuldt (11) wünscht sich mehr Spielflächen im Bürgerpark. Henry-Jonas Hoffmann (14) plädiert für einen Fußballplatz, auf dem alle spielen können, nicht nur in Vereinen organisierte Kinder. Charlotte Alonso-Michel (10) möchte sich für mehr kostenlose Freizeitmöglichkeiten in der Stadt einsetzen und Ben Burmeister (10) für saubere Spielplätze. Greta Weiß (11) wirft einen Blick auf die Schulen, die digital besser aufgestellt sein sollten, meint sie.

Natürlich boxen die Mitglieder nicht nur ihre eigenen Interessen durch. Schließlich wollen sie alle Kinder und Jugendliche der Stadt vertreten – und das mit Taten, nicht mit Reden.

Von Jana Franke