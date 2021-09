Wismar

Angestoßen hat Tilo Gundlack natürlich nach seinem Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis 10 (Wismar). Dabei sei die ganze Entspannung der vergangenen Wochen von ihm abgefallen, sagt er. Alkohol trinkt der 53-Jährige sonst nicht. Auch zur SPD-Party in Schwerin ist er nicht gefahren – zum einen, weil die Corona-Regeln nicht so viele Gäste zugelassen haben. Und zum anderen feiert er lieber in Wismar mit Freunden und Familie. Außerdem soll es zusammen mit dem Wismarer Frank Junge, der das Bundestagsdirektmandat für die SPD geholt hat, noch eine Party für ihrer Unterstützer geben.

Einige Glückwünsche hat Tilo Gundlack schon bekommen. Er freut sich über das Ergebnis. In seiner Heimatstadt hat er von den 22 112 abgegebenen Stimmen 9590 erhalten. Das sind 43,4 Prozent.

AfD fürchtet schweren Schaden fürs Land

Auf Platz zwei in Wismar – allerdings weit abgeschlagen – ist AfD-Mann Jens-Holger Schneider gelandet. Bei ihm haben 12,8 Prozent der Wähler ihr Kreuz gemacht – das sind 2833 Stimmen. „Ich bin mit Platz zwei in Wismar zufrieden“, resümiert er. Die Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern allerdings sieht er weniger positiv. „23 Jahre ist die SPD an der Macht und hat dem Land schweren Schaden zugefügt“, ist er der Meinung. „Das dicke Ende kommt.“

Warum die AfD so viele Verluste einstecken musste, werde nun intern geklärt. Einen Grund sieht er in Ausgrenzungskampagnen. „Wer sich einem Diskurs nicht stellt und von vornherein festlegt, dass er nicht mit uns reden will, diskriminiert“, sagt Schneider. Es sei legitim, die Ansichten nicht zu teilen, „aber ein Ausschließen ist das falsche Signal“. Über die hohe Wahlbeteiligung ist der Wismarer erfreut. „Die Angebotsvielfalt war groß genug.“ Und welche Koalitionsmöglichkeit wird Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) favorisieren? „Sie wird sich den bequemsten Partner aussuchen, die CDU.“ An ein Dreierbündnis glaubt er nicht. „Dann müsste sie ja noch jemanden zufriedenstellen.“ Ebenso vermutet er, dass sich Manuela Schwesig nicht die Linken ins Boot holt. „Die geben zu viel Gegenwind.“

CDU moniert fehlende inhaltliche Abgrenzung

Die drittmeisten Stimmen (2746) in Wismar hat CDU-Kandidat Tom Brüggert (12,4 Prozent) geholt vor Horst Krumpen (Die Linke) mit 2173 Stimmen (9,8 Prozent). Für Tom Brüggert ist es nicht das Ergebnis, was er sich erhofft hat. Gründe für den Absturz seiner Partei sieht er in der fehlenden inhaltlichen Abgrenzung zur SPD auf Landesebene und dem nicht sehr beliebten Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Letzteres habe die Christdemokraten auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Stimmen gekostet. „Ich gratuliere Tilo Gundlack und hoffe, dass er im Landtag Gutes für Wismar erreichen kann“, so Brüggert. Er selbst möchte sich dafür weiterhin in der Bürgerschaft engagieren.

Grünen-Kandidat mit Ergebnis sehr zufrieden

Während AfD, CDU und Linke im Vergleich zur Wahl 2016 Stimmen verloren haben, hat René Fuhrwerk von den Grünen einen Achtungserfolg erzielt. Er kommt auf 1856 Stimmen. Damit haben 8,2 Prozent der Wähler dem Softwareentwickler ihr Vertrauen ausgesprochen. René Fuhrwerk ist mit seinem Ergebnis sehr zufrieden, aber noch glücklicher, „dass die Grünen in den Landtag eingezogen sind“. Eine Menge Arbeit liege vor den Landtagsabgeordneten. In den neuen Bundesländern würden grüne Themen noch keine so wichtige Rolle spielen wie in Westdeutschland.

René Domke hat es als Spitzenkandidat der Landes-FDP zurück in den Landtag geschafft. In seiner Heimatstadt Wismar haben ihn 1616 Frauen und Männer (7,3 Prozent) gewählt. Bernhard Schubach von der Piratenpartei hat 346 Erststimmen (1,6 Prozent) bekommen, Einzelbewerber Gerald Wolter 323, der Freie-Wähler-Kandidat 283, Angelika Scheumann 296 für die Basis und Paul Lehmbecker von der FPA 50.

Kleine Parteien holen wenige Zweitstimmen

Bei den Zweitstimmen für die Landesliste hat die Tierschutzpartei 257 Stimmen erhalten (1,2 Prozent), die Basis 254 (1,1 Prozent), die Piraten 220 (1 Prozent), die Partei 197 Stimmen (0,9 Prozent), die Freien Wähler 196 (0,9 Prozent), die NPD 150 (0,7 Prozent) und Tierschutz Hier! 108 Stimmen (0,5 Prozent). Die Unabhängige hat 69 Stimmen (0,3 Prozent) geholt, Gesundheitsforschung 43 (0,2 Prozent) und Team Todenhöfer 35 (0,2 Prozent) erhalten. Nicht besonders hoch in der Gunst der Wismarer Wähler stehen FPA mit 28 Stimmen, Freier Horizont (22), ÖDP (23), die Humanisten (19), Bündnis C (17) und DKP (13). Sie alle kommen bei den Zweitstimmen auf 0,1 Prozent. Ganz hinten sind DiB und LKR mit jeweils nur sechs Stimmen gelandet. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 10 lag bei 67,1 Prozent – 354 Stimmen waren ungültig.

In anderen Gemeinden ein ähnliches Bild: Die SPD hat weit die Nase vorne. Für den Wahlkreis 28 – hierzu gehören die Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Gadebusch, Lützow-Lübstorf, Neuburg und Neukloster-Warin – hat es Christiane Berg (CDU) erneut in den Landtag geschafft. Die 63-Jährige ist seit 2016 als Sprecherin der Fraktion für Baupolitik, Sucht- und Drogenpolitik sowie Kleingartenpolitische Sprecherin im Landtag aktiv. In Neukloster fuhr sie mit 13,0 Prozent aller abgegebenen Wählerstimmen den dritten Platz ein, in Neuburg wählten sie 11,7 Prozent aller Wähler, in Bad Kleinen 15 Prozent und in Dorf Mecklenburg 16,9 Prozent. Bis spät in die Nacht musste sie zittern, ob es über die Liste reichen würde – hat es am Ende. „Nun wird die Richtung festgelegt und danach gearbeitet. Ein großes Dankeschön auf diesem Weg erst einmal an alle, die mich unterstützt und gewählt haben“, postete sie auf Facebook.

Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Landtag, hat im Wahlkreis 27, zu dem auch ihr Heimatort Gägelow gehört, keine Stimme dazugewonnen, aber auch keine verloren: „Ich freue mich über das große Vertrauen, das mir zeigt, dass meine Arbeit für den Landkreis anerkannt wird“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder