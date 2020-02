Wismar: Das sind die Pläne für Aldi, Edeka, Wohnen und Parken an der Schweriner Straße 

Wismar

Bagger und Kiestransporter sind auf dem Gelände des früheren Gaswerkes unentwegt im Einsatz. Die Altlastensanierung zwischen Schweriner Straße und Bürgermeister-Haupt-Straße ist voll im Gange. Dabei ist die Bauleitplanung für das Areal noch nicht beendet. Einzelhandel, Wohnen, Parken, Hotel und Wohnmobilstellplatz sollen in Altstadtnähe entstehen.

„Wir bekommen an dem Standort einen guten Mix hin. Viele werden sich dort wiederfinden.“ Dennis Zimmer, Projektentwickler Peko GmbH Quelle: privat

Die HD Investitions- und Verwaltungs GmbH aus Siegburg ( Nordrhein-Westfalen) ist Eigentümer der Fläche und Investor. Sie möchte lieber heute als morgen richtig loslegen. Zusammen mit der Peko GmbH aus Eppelborn ( Saarland) als Projektentwickler werden die Pläne umgesetzt. Eigentlich wollte man schon weiter sein. Jetzt soll der Baustart im Sommer erfolgen. An einigen Stellen klemmt es noch, Änderungen an der Planung mussten vorgenommen werden. Die OZ hat mit Projektentwickler Dennis Zimmer von der Peko GmbH gesprochen und erklärt den aktuellen Stand.

Umzug von Aldi und Edeka

Die Mietverträge mit Aldi und Edeka wurden Ende 2018 unterschrieben. Der Umzug der Einkaufsmärkte von der Bürgermeister-Haupt-Straße und vom gegenüberliegenden Hansehof an die Schweriner Straße auf das ehemalige Gas­werk­gelände ist beschlossene Sache.

Bei Edeka wird die Verkaufsfläche um das zweieinhalbfache auf rund 2500 Quadratmeter steigen, bei Aldi sich auf 1300 Quadratmeter knapp verdoppeln.

Das Gebiet wird von zwei Seiten erschlossen: von der Schweriner Straße (neben dem denkmalgeschützten Haus) und mit einem neuen Knotenpunkt inklusive Ampel an der Bürgermeister-Haupt-Straße.

Weitere Geschäfte

Das u-förmige Gebäude wird eine Verkaufsfläche von rund 12 000 Quadratmetern haben. Neben einer Gastronomie stehen drei weitere Mieter fest: die Drogeriekette „ dm“, „Fressnapf“ für Tiernahrung und -zubehör sowie „Denn’s Biomarkt“. Für eine Restfläche von etwa 3000 Quadratmetern laufen noch Verhandlungen. Im Gespräch sind Läden für Fahrräder, Möbel und Babysachen.

Hotel kommt

Die französische Hotelkette B&B plant über dem Bereich für den Einzelhandel ein Hotel mit 85 Zimmern. Die Eröffnung soll im dritten Quartal 2021 sein. Das dürfte kaum zu schaffen sein und sich eher um sechs Monate verzögern.

Denkmal bleibt

Von der früheren Bebauung ist nur noch das denkmalgeschützte Haus an der Schweriner Straße übrig. In dem Gebäude hatte früher unter anderem der Direktor der Gasanstalt sein Büro. Vorgesehen ist eine gewerbliche Nutzung, im Dachgeschoss eventuell Wohnen. Ein Betreiber steht in den Startlöchern, allerdings müssen mit der Stadt noch Fragen zu Umbaumaßnahmen und Denkmalschutz geklärt werden.

Platz für Wohnmobile

Auf einer Teilfläche soll ein Wohnmobilstellplatz mit Sanitäranlagen und Entsorgungsmöglichkeiten entstehen. Drei Bewerber, davon zwei aus Wismar, soll es geben. Vorgesehen sind 50 bis 60 Stellplätze. Mit der Stadt sind noch Fragen zur Gestaltung zu klären.

Was wird aus Hundesportverein ?

Das Hauptproblem: Auf der vorgesehenen Fläche für den Wohnmobilstellplatz befindet sich seit über 60 Jahren das Vereinsgelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Der Verein soll weg. Die Fronten zwischen Verein und der Stadt als Eigentümerin der Fläche sind verhärtet, es könnte sogar zu einer Zwangsräumung kommen.

Der Verein verweist auf ein Schreiben vom damaligen Rat der Stadt Wismar, das die Dauernutzung zusichert. Die Stadt erklärt, der Verein habe keinen Pachtvertrag und werde nur geduldet.

Ein Kompromiss – eine Ersatzfläche am Rohlstorfer Weg – scheitert bisher an den Erschließungskosten für Strom, Wasser und Vereinshäuschen. Der Investor ist an einer einvernehmlichen Lösung interessiert und hat sowohl finanzielle als auch logistische Hilfe angeboten, um die Kosten zu reduzieren. Doch der Streit hält an.

Parkplatz entsteht

Auf Wunsch der Stadt entsteht außerdem ein öffentlicher Parkplatz mit etwa 100 Stellplätzen. Der städtische Verkehrsbetrieb EVB wird ihn bewirtschaften. Ob die Stadt den Parkplatz selbst baut oder ihn erstellen lässt und dann kauft, ist noch nicht entschieden.

Weniger Wohnungen

In den ursprünglichen Plänen war von etwa 120 Wohnungen in Mehrgeschossern im Bereich des jetzigen Aldi-Areals die Rede. Jetzt sind es noch rund 60 Wohnungen. Der Grund: Im Laufe der Jahre sind Bäume gewachsen und jetzt als Wald definiert worden. Die Forstbehörde ist dagegen, die Waldfläche in eine Wohnfläche umzuwandeln, da kein überwiegend öffentliches Interesse bestehe, so Dennis Zimmer von der Peko. Beim Bau eines Krankenhauses zum Beispiel wäre das anders gewesen. Die Reduzierung der Wohnungen sei die größte Änderung im Planverfahren, etwa 1,5 Hektar können nicht genutzt werden. Der Bau der Wohnungen liegt in den Händen des Eigentümers der Aldi-Fläche.

So geht es weiter

Die Bürgerschaft hatte im November 2017 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst. Ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Investor regelt die Planungsziele (Einzelhandel, Wohnen, Parkplatz, Wohnmobilpark). Dem hatte die Bürgerschaft zugestimmt. Das Planverfahren ist noch nicht beendet. Voraussichtlich im März soll die Bürgerschaft den Auslegungsbeschluss fassen. Den abschließenden Abwägungs- und Satzungsbeschluss sowie die Baugenehmigung erwarten die Investoren im Sommer. Sie rechnen mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren.

