Wismar: Das sind die drei Besten der Bertolt-Brecht-Schule

Für diese Auszeichnung hat er lange gekämpft: Nun kann Dominic Gereon Jörn den Brecht-Preis endlich in den Händen halten. Der 15-Jährige ist überglücklich, als ihm Sylvia Upahl und Franziska Kolbitz eine von drei blau-weißen Glaskugeln überreichen – für seine Leistung als „vorbildlicher Sportler“.

Dominic Gereon Jörn lernt an der Wismarer Bertolt-Brecht-Schule. Die würdigt jedes Jahr drei Schüler für besondere Verdienste – vorbildliches Lernen, soziales Engagement und sportliche Leistungen. Dominic Gereon Jörn spielt am liebsten Volleyball, aber auch Laufen mag er gerne und Leichtathletik. In vielen Disziplinen hat er neue Schulrekorde aufgestellt. Trotzdem hat es drei Jahre lang gedauert, bis er den Brecht-Preis mit nach Hause nehmen konnte. Doch aller guten Dinge sind bekanntlich drei, meint Sportlehrerin Franziska Kolbitz in ihrer Laudatio. Sie schätzt Dominic, weil er ein guter Team-Kapitän ist, seine Mitspieler anspornt, immer beim Aufbau der Geräte hilft und beim Aufräumen. „Nach dem Unterricht mit ihm sieht die Halle immer ein bisschen ordentlicher aus als vorher“, scherzt sie.

Im Rennen um den Brecht-Preis hat der Wismarer in der 7. Klasse an allen Turnieren teilgenommen. Doch für den Sieg hat es damals nicht gereicht. In der 8. Klasse hat ein Armbruch seinen großen Traum platzen lassen. Doch in der 9. Klasse hat es schließlich geklappt. Und wie ein richtiger Sportsmann hat der junge Mann nach der Ehrung allen seinen Mitspielern und Teams für ihre Unterstützung gedankt.

Bertolt Brecht zählt zu den herausragenden deutschen Schriftstellern, Dramatikern und Theaterleitern des 20. Jahrhunderts. Mit dem Schulpreis erinnert die Wismarer Bildungseinrichtung an ihren Namensgeber. Alle Schüler ab Klassenstufe sieben können sich für den Preis bewerben und müssen dafür entsprechende Punkte sammeln. Ein Komitee wertet die Materialien aus und benennt die Preisträger. Vor den stolzen Augen von Familien und Mitschülern werden die Auszeichnungen, die jedes Jahr anders aussehen, übergeben – von Schulleiterin Sylvia Upahl und den drei Laudatoren, die aus dem Lehrer-Kollegium stammen.

Die Erste, die am Donnerstagabend vor das Publikum tritt, ist Lara-Valeria Renzel. Die 15-Jährige bekommt die Auszeichnung für „gutes Lernen“. Wie Laudator Frank Alex feststellt, sieht das Mädchen genauso aus wie die Preisträgerin aus dem vergangenen Jahr. Kein Wunder, Lara-Valeria Renzel ist ein Zwilling. Schwester Josi sitzt schräg hinter ihr und ist mächtig stolz. Sie hat 2018 in der gleichen Kategorie überzeugt – Lernen scheint den Mädchen zu liegen. Beide haben viele Einsen und wenige Zweien. „Mein Lieblingsfach ist Kunst“, erzählt Lara-Valeria Renzel. Was sie später beruflich machen möchte, weiß die Schülerin noch nicht. Erst mal freut sie sich über den Preis und den lauten Applaus.

Der Schulchor hat die Gäste zwischen den Auszeichnungen gut unterhalten. Quelle: Kerstin Schröder

Zwischen den Auszeichnungen unterhalten der Schulchor und Posaunen-Spielerin Alina Massa die Gäste – nicht mit Weihnachtsliedern, wie man es in der Adventszeit vermutet hätte, sondern mit Liedern, die man aus dem Radio kennt. Und die Musik kommt sehr gut an. Zum Chor gehört auch die dritte Preisträgerin: Lena Schomann wird ausgezeichnet für ihr soziales Engagement. Sie tut vieles, ohne es an die große Glocke zu hängen, lobt Laudatorin Christa Wischniewski. Wenn Veranstaltungen organisiert werden, beteiligt sich die 16-Jährige an den Vorbereitungen. Sie übernimmt gerne Aufgaben in der Klasse, beteiligt sich an Kuchenbasaren und Elternsprechstunden und unterstützt Mitschüler in schwierigen Situationen. „Ich helfe gerne anderen“, sagt sie.

