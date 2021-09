Wismar

Ein neuer Landtag wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Für den Wahlkreis 10 Nordwestmecklenburg – er ist identisch mit dem Stadtgebiet Wismar – gibt es elf Bewerber, die von 34 000 Menschen gewählt werden können.

Der Kandidat der SPD

Tilo Gundlack (58) vertritt den Wahlkreis Wismar seit dem 4. September 2011 als gewählter Abgeordneter im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Er ist haushalts- und finanzpolitischer Sprecher und Obmann in der SPD-Fraktion. Die Finanzen möcht er auch in den kommenden Jahren im Blick haben. „Nur mit einer soliden Haushaltsführung können auch die Wünsche der nachfolgenden Generationen erfüllt werden“, betont er.

Tilo Gundlack (SPD) Quelle: SPD MV

In den vergangenen Monaten sei er oft für die Unterstützung der finanziell angeschlagenen Werften kritisiert worden. Doch zu der stehe er weiterhin. „Die gesamte maritime Branche mit Zuliefern und Dienstleistern sorgt für gut bezahlte Arbeitsplätze im Land, deshalb muss der Bestand gesichert werden“, betont Gundlack.

Genau wie das Maritime liege ihm der Sport sehr am Herzen: „Hier müssen wir Wege finden, wie wir nicht nur in Beton, also in Stadien oder andere Sportstätten, sondern auch in die Menschen, die Sportler, Trainer und Betreuer investieren können“, nennt Tilo Gundlack eines seiner weiteren Ziele.

Der Kandidat der AfD

Jens-Holger Schneider (50) hat seine Partei, die AfD, in den vergangenen Jahren im Landtag vertreten und ist Mitglied der Wismarer Bürgerschaft. Er will sich unter anderem für den Erhalt des Werftstandortes seiner Heimatstadt einsetzen. „Wismar ohne Werft ist undenkbar. Aber: Sie muss zukunftsfest aufgestellt werden“, sagt er. Dabei sollte künftig ergebnisoffen verhandelt werden – ohne Denkverbote.

Jens-Holger Schneider (AfD) Quelle: AfD

Hinsichtlich der zukünftigen Regierung in Mecklenburg-Vorpommern fürchtet er Rot-Rot-Grün nach der Wahl. „Das wird dem Land nicht guttun. Wir als AfD müssen gegenhalten. Wir hoffen, eine starke Opposition zu werden, damit wir aus eigener Kraft Untersuchungsausschüsse bilden können.“ Denn: Die Probleme im Land seien nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Auf seiner Agenda steht zudem, gegen den Lehrermangel vorzugehen und die Kommunen zukunftsfest aufzustellen.

Der Kandidat der CDU

Tom Brüggert von der CDU ist 29 Jahre alt, Wirtschaftsjurist und leitet seit sechs Wochen das Büro des Landrats von Nordwestmecklenburg. „Ich engagiere mich seit sieben Jahren ehrenamtlich in der Wismarer Bürgerschaft und möchte nun die Interessen der Stadt auf Landesebene vertreten“, erklärt er seine Kandidatur. Seine wichtigsten Ziele sind: eine bessere finanzielle Ausstattung der Städten und Gemeinden.

Tom Brüggert (CDU) Quelle: privat

„Sie übernehmen viele Aufgaben vom Land und sollten dafür auch ausreichend Geld bekommen“, betont Brüggert. In vielen Bereichen reiche das Geld nicht aus. „Wichtig ist mir auch eine Verbesserung der Betreuungssituation in den Kindereinrichtungen, es müssen dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher her“, so Brüggert. Privat ist Tom Brüggert ein großer Sportfan, ist Vize-Präsident beim Fußballclub Anker Wismar. „Für die Sportförderung gibt es aktuell zu wenig Geld, das muss sich ändern“, findet der Wismarer. Viele Klubs hätten kaum Geld, in Sportstätten und Talente zu investieren.

Der Kandidat von Die Linke

„Wismar braucht eine klare, kritische Stimme im Landtag“, sagt Horst Krumpen (Die Linke). Ob das zurzeit nicht so sei, dazu solle sich jeder selber ein Bild machen. Der 55-Jährige ist Kaufmann und meint, dass vor allem die Städte mehr Geld aus Schwerin bekommen sollten, damit sie Vorhaben und Projekte schneller entscheiden und umsetzen können.

„Die Kontrolle fehlt in Wismar, was den Radverkehr angeht, vollkommen.“ Horst Krumpen, Fraktionschef Die Linke Quelle: privat

„Und nicht lange warten müssen, bis es Förderprogramme gibt, weil ihnen das Geld dafür fehlt“, verdeutlicht er sein Anliegen. Der Erhalt des Werftenstandorts sei von großer Bedeutung. Aber nicht nur die Werft müsse künftig im Fokus stehen, sondern „auch alle kleineren und mittelständischen Unternehmen, die an der Werft hängen, sollten mitberücksichtigt werden“. Auch sie sollten finanziell unterstützt werden, sollten sie mal in Schwierigkeiten geraten. „Jeder Arbeitsplatz zählt und nicht nur die Jobs von großen Unternehmen.“

Der Kandidat der FDP

René Domke (49) ist Diplom-Finanzwirt. Er will die FDP in den Landtag zurückbringen. „Das oberste Ziel dabei sei es, Innovation zu fördern, Freiräume für Investitionen zu schaffen und Jobs zu sichern, egal ob in der maritimen Wirtschaft, in der Ernährungswirtschaft, im Tourismus oder der Kulturbranche.“ Durch Forschung und Innovation könnte MV führend in verschiedenen Wirtschaftszweigen werden, sagt Domke.

René Domke (FDP) aus Wismar Quelle: fdp

In Schulen müssten mehr Lehrer her, die Stundenzahl verringert, Klassen verkleinert werden. Das Land müsse künftig Lehrer über Bedarf einstellen. Kritisch sieht die FDP auch, wie der Staat zunehmend unter dem Vorwand der Terrorgefahr überwacht. Staatstrojaner etwa, im neuen Sicherheits- und Ordnungsgesetz beschlossen, brauche es nicht. „Dies zeigt das Misstrauen des Staates in seine Bürger“, so Domke.

Der Kandidat der Grünen

An erster Stelle für René Fuhrwerk (Grüne) steht der Klimaschutz. Mecklenburg-Vorpommern könne und müsse als Küsten- und Flächenland dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. Nur unter stärkerer Berücksichtigung ökologischer Ansätze und Gesichtspunkte könnten langfristig die Emissionen gesenkt und auch der regionale Arbeitsmarkt gestärkt werden. Denn auch der sei im Wandel und setze auf mehr Umweltfreundlichkeit.

René Fuhrwerk (Grüne) Quelle: privat

Zudem steht der 42-jährige Softwareentwickler für eine Stärkung der kommunalen Finanzen. „Die Kommunen müssen in der Lage sein, zu investieren und freiwillige Leistungen anzubieten“, erklärt er. Fördern möchte er außerdem die Vielfalt in der Gesellschaft, ein Leben mit Geflüchteten und Migranten. Er selbst lebt das vor: „Ich engagiere mich als Rechtsberater beim Flüchtlingsrat“, erzählt er. Ein besseres Miteinander liege ihm sehr am Herzen. Seit 2014 ist René Fuhrwerk in der Politik aktiv, er ist Mitglied der Wismarer Bürgerschaft.

Der Kandidat der Piraten

Seit 2009 ist Bernhard Schubach Mitglied in der Piraten-Partei und seit zehn Jahren in der Wismarer Kommunalpolitik aktiv. Nun will der 49-Jährige Chemiker den Schritt in die Landespolitik wagen. Einsetzen möchte er sich dafür, dass Bauprojekte – wie die Hochbrücke in Wismar – langfristiger gedacht und geplant sind. Die Verkehrspolitik müsse grundlegend überdacht werden, ist er der Meinung. „Tunnel statt Brücke“, fordert er für Wismar.

Bernhard Schubach (Piratenpartei) Quelle: Michaela Krohn

Keine gläsernen Bürger zu schaffen, ist ein weiteres Ziel. „Der Datenschutz muss verbessert werden, nicht nur auf die Unternehmen bezogen.“ Eine Überwachung dürfe nicht mehr möglich sein. Zeitgleich sei es aber von Bedeutung, dass der Landtag angesichts der heutigen digitalen Möglichkeiten mit größerer Transparenz agiert. „Weiterhin müssen die Pflege und soziale Berufe gestärkt und besser bezahlt werden. Die Arbeit wird nicht genügend honoriert“, sagt er. Sie brauche faire Behandlung und faire Bezahlung.

Der Einzelkandidat

Gerald Wolter ist selbstständiger Unternehmer in Wismar. Er betreibt ein Croque Bistro in der Altstadt und tritt als parteiunabhängiger Kandidat an. Der 51-Jährige ist Vater von drei schulpflichtigen Kindern. Deshalb möchte er sich vor allem für ein besseres Bildungssystem im Land einsetzen. Das sollte nach seiner Ansicht nach künftig so aussehen: „Es sollte mehr Lehrkräfte geben und die Orientierungsstufen abgeschafft werden.“

Gerald Wolter (Einzelbewerber) Quelle: privat

Außerdem möchte er den Breitbandausbau vorantreiben und eine Änderung des Betreuungsschlüssels Fachkraft-Kind-Relation erreichen. Seine Frau arbeitet in einer Kita und deshalb wisse er, dass hier dringender Handlungsbedarf bestehe. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist für ihn der Tierschutz: „Ich möchte eine bessere finanzielle Unterstützung von Tierheimen erreichen und von Tierauffangstationen.“

Der Kandidat der FPA

Seine Motivation für die Landtagswahl ist klar definiert: Fortschritt für Mecklenburg-Vorpommern. Der 23-jährige Paul Lehmbecker tritt für die Freiparlamentarische Allianz (FPA) an. Er möchte, dass in der Bildung mehr Wert auf Naturwissenschaften und Medien gelegt wird. Diese Bereiche sollten effektiver gefördert werden – genauso wie Start-ups. Mit ihnen könnten eine neue wirtschaftliche Wertschöpfung im Land erreicht und mehr zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen werden, glaubt er.

Paul Lehmbecker (FPA) Quelle: privat

Die Jobs bei der Werft seien auch wichtig. Doch die Entwicklung von CO2-neutralen Schiffen sollte vorangetrieben werden. „Außerdem sollten erneuerbare Energie stärker ausgebaut werden“, sagt er. Derzeit studiert Lehmbecker an der Hochschule Wismar Maschinenbau. In seiner Freizeit ist er gern mit dem Motorrad unterwegs. Außerdem ist er bekennender Oldtimerfan.

Ebenfalls auf der Kandidatenliste im Wahlkreis 10 stehen Sophie Rahn für die Freien Wähler und Angelika Scheumann für die Basis.

