Deutsche Bahn - Schiene, Brücke, Tunnel – was die Bahn in Wismar verändern will

Drei Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn unter anderem in neue Gleise am Bahnhof in Wismar. Damit nicht genug: Eine Brücke soll 2023 neu gebaut werden. Im Blick ist auch der Tunnel in der Rostocker Straße.