Wismar: Deutschlands letztes Leichenwärterhaus soll Treffpunkt werden

Wismar

Vereins- und sozialer Treff soll das ehemalige Leichenwärterhaus auf dem Wismarer Friedhof werden. Schon ab dem kommenden Jahr könnte der Garten des Leichenwärters als öffentlicher Treffpunkt mit Obstbäumen, Beeren, Spielgeräten für Kinder und Sitzgelegenheiten gestaltet werden. Laut Friedhofsentwicklungskonzept, das die Ausschüsse der Bürgerschaft derzeit beraten, will die Stadt rund 130 000 Euro bereitstellen, um in dem Einzeldenkmal öffentliche Toiletten einzubauen.

Gebäude steht seit mehr als zehn Jahren leer

Das wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg, das kunsthistorisch bedeutende Bauwerk instand zu setzen. 1832 im frühklassizistischen Stil errichtet, gilt es als deutschlandweit einziges noch erhaltenes Haus dieser Bestimmung. Deshalb kämpft der Verein zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar seit seiner Gründung im April 2014 um den Erhalt des maroden Gebäudes. Es steht seit mehr als zehn Jahren leer.

Das ehemalige Leichenwärterhaus auf dem Wismarer Ostfriedhof ist im frühklassizistischen Stil erbaut, mit großzügigen Rundbogenfenstern und einem Arkadenbogen. Quelle: Haike Werfel

Eingangsportal originalgetreu nachgebaut

Am Dienstag feierte der Verein einen „Meilenstein“, wie seine Vorsitzende Dr. Anja Kretschmer es nannte. Mithilfe von Stiftungen und Spenden hat er alle sieben Rundbogenfenster reparieren und nun das Eingangsportal des Leichenwärterhauses nachbauen lassen. Aufgrund einer historischen Zeichnung von Johann Gottfried Martens aus dem Jahr 1830 konnte sich der Wismarer Tischlermeister Mathias Podlasly vorstellen, wie die Tür ungefähr ausgesehen hat. Er hat die 2,60 Meter hohe, zweiflügelige Massivholztür dem Original nachempfunden.

„Das war recht aufwendig“, berichtet er. Denn Fotos, wie die repräsentative Haupteingangstür einmal ausgesehen hat, gibt es nicht mehr. Außer der Skizze habe er sich an die Befunde gehalten, sagt Podlasly. Reste eines Querbalkens, sogenannte Kämpfer, steckten in der Wand. Auch Scharnierunterteile waren noch vorhanden, so dass er sehen konnte, wie die Tür angeschlagen gewesen war.

Letzte Bewohnerin ließ Originaltür ausbauen

Bis 1975 wohnte ein ehemaliger Friedhofsverwalter mit seiner Frau im alten Leichenwärterhaus. Nach seinem Tod war die große Originaltür der Witwe zu schwer. Sie wurde ausgebaut, „zerhackt und verheizt“, vermutet Sibylle Runge, Mitglied im Friedhofsverein. Ein Teil der Öffnung wurde zugemauert und eine kleine DDR-Tür eingesetzt. Einzig erhalten blieb das Oberlicht.

Tischlermeister Mathias Podlasly hat die zweiflügelige Tür aufgrund einer historischen Skizze nachgebaut. Quelle: Haike Werfel

Mathias Podlasly hat nach Absprache mit der Denkmalpflege eine aufgedoppelte Tür aus Douglasie und sibirischer Lärche gebaut. Innen besteht sie aus vier Brettern und außen ist es eine Rahmentür mit Profilierung und Füllung. Im Lager seiner Tischlerei fand er noch alte Türbänder, lange Scharniere, ein Kastenschloss aus dem 19. Jahrhundert und einen alten Türdrücker. Zunächst hatte er das Oberlicht repariert, jetzt wurde die neue Eingangstür eingesetzt. Zusammen ist das Portal 3,76 Meter groß.

Zum Schutz des Holzes hat Podlasly eine grüne Grundierung aufgetragen. In welcher Farbe sämtliche Fenster und Türen letztlich gestrichen werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Denkmalpflege hat am Oberlicht Proben genommen und mehrere Farbschichten gefunden. „Ein Grünton sei wahrscheinlich“, vermutet der Tischlermeister.

Die Angst vor dem Scheintod Im 19. Jahrhundert war die Angst der Menschen, lebendig begraben zu werden, weit verbreitet. In den 1830er Jahren hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Angehörige brachten ihre Verstorbenen ins Leichenwärterhaus, um ganz sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot waren. Bis dahin wurden sie zu Hause aufgebahrt und nach drei Tagen bestattet. Jetzt wurden die Liegefristen allerorts verlängert. Um den hygienischen Anforderungen Rechnung zu tragen, errichtete die Stadt Wismar auf dem neu angelegten Friedhof eine Halle zur Aufbahrung der Toten. Ein Leichenwärter wohnte gleich nebenan. So konnte er, sobald jemand erwachte, gezielte Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten.

MV unterstützt Sanierung mit 20000 Euro

Möglich war der Nachbau des Eingangsportals aufgrund einer Finanzspritze aus dem Strategiefonds des Landes MV, mit dem es Projekte fördert. SPD-Landtagsmitglied Tilo Gundlack hat sich dafür eingesetzt, dass der Friedhofsverein 20 000 Euro erhält. Die Hälfte davon ist bereits für die nächsten Arbeiten bestimmt. Am Westgiebel des Leichenwärterhauses will der Verein eine Seitentür und ein Fenster wieder einbauen lassen. Beide Öffnungen wurden zu DDR-Zeiten zugemauert, damit eine Sargtischlerei an das Gebäude angebaut werden konnte.

Von Haike Werfel