Allen Skeptikern sei gesagt: die Poeler Kogge hat einen neuen Mast. Viel Geduld war dafür am Montag bei allen Beteiligten im Seehafen gefragt. Zwei Kräne und unzählige helfende Hände hatten innerhalb von fünf Stunden dafür gesorgt, dass der 32 Meter hohe Douglasien-Stamm endlich richtig auf der „Wissemara“ stand.

Schiffsankunft bei Sonnenaufgang

Bei Sonnenaufgang fuhr die Kogge in den Seehafen. Dort waren die Mitarbeiter von Warnowkran schon damit beschäftigt, ihre beiden Kräne aufzustellen. „Das ist wirklich etwas Besonderes“, sagt Detlef Krebs, Geschäftsführer der Krebs-Unternehmensgruppe zu der Warnowkran gehört. Er ist der Poeler Kogge und dem Verein sehr verbunden.

„Sonst sind wir bei großen Industrieanlagen im Einsatz. Aber sowas hier, das lasse ich mir nicht nehmen und sitze deswegen persönlich im Kran“, ergänzt noch freudig lachend. Als er das sagt, steckten noch alle Firmen und Ehrenamtlichen mitten in den Vorbereitungen. Mittlerweile war es zehn Uhr.

Spende für den Förderverein

Die letzten Absprachen werden getroffen, Krebs’s Kollege Thomas Walther erklärt den Mitgliedern der Kogge, wie der Mast am besten angehoben wird, damit noch die Signalleuchten, der Blitzableiter und das Nebenhorn montiert werden können. Etwa einen Meter wird der Stamm angehoben. Trotz der Vorbereitungen in den vergangenen Wochen dauert es fast zwei Stunden, bis es weiter gehen kann.

Diese Zeit nutzt Susanne Peters-Meyer von der VR Bank und überreicht dem Förderverein 5000 Euro. Schatzmeister Joachim Müller und Vorstandsvorsitzender Reinhart Kny haben sich mittlerweile im Baumhaus aufgewärmt und nehmen das Geld gerne entgegen. „Wir können jeden Cent gebrauchen“, sagt Reinhart Kny.

Die Kogge konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht so oft auslaufen und auch nicht so viele Gäste wie sonst an Bord begrüßen. Hinzu kommen die Kosten für den neuen Mast. Auch deswegen freut sich der Verein, dass die VR Bank auch zukünftig unterstützen möchte. „Im Regionalzentrum an der Mecklenburger Straße stellen wir eine Spendenbox auf, um kleines Geld für die weitere Vereinsarbeit der Kogge einzuwerben“, berichtet Susanne Peters-Meyer. Die Scheiben vom alten Mast können übrigens ab sofort im Baumhaus gegen eine kleine Spende abgeholt werden. Um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Euro unterm Mast

Im Seehafen geht es derweil weiter. Nachdem der Blitzableiter nun endlich montiert ist, machen sich Thomas Walther und Jens Brademann startklar. Der eine im Kran, der andere unten an der Kaikante. Doch bevor es so richtig los geht, legt Klaus Tamm noch schnell einen Euro unten in den Fuß, in dem der Mast gleich stehen wird. „Das ist alte Tradition“, sagt Kapitän Peter Samulewitz. Er hat an diesem Tag das Sagen, strahlt aber eine große Ruhe aus. „Das wird klappen. Da bin ich mir sicher“, sagt er zuversichtlich.

Mittlerweile ist es mittags ein Uhr. Per Funk gibt der Supervisor Brademann Anweisungen und langsam richtet sich der Mast auf. Über sechs Tonnen wiegt der bearbeitete Stamm, lässt sich mit Menschenkraft nicht einen Millimeter bewegen. Nach nur wenigen Minuten hängt er in der Luft, Jens Brademann steht auf der Kogge und sagt ganz ruhig was der Kranfahrer machen soll. „Wir verstehen uns mit wenigen Worten. Das muss auch so sein“, sagt er.

Unterstützung an Bord gibt es unter anderem von Christian Griechen. Der Mitarbeiter von Tecklenborg Kegel hat im Vorfeld mit seinen Kollegen die Takelage vorbereitet und passt nun auf, dass diese nicht auseinanderfällt. Außerdem sorgt er dafür, dass sich der Mast nicht unkontrolliert bewegt, fixiert ihn mit einem Seilzug. Auf Anweisung löst und sperrt er diesen immer wieder.

Eine ganze Stunde dauert es, bis der Zapfen unten korrekt im Fuß ist. „Ja, da braucht man viel Geduld, Ruhe und Sitzfleisch“, sagt Jens Brademann, blickt zu seinem Kollegen im Kran hinüber und gibt ihm ein Zeichen – Daumen hoch, es ist geschafft, nach fünf Stunden.

In See stechen

Dann steht Christian Griechen in einem Ein-Mann-Korb. Am Kran von Detlef Krebs hängend löst er in 30 Metern Höhe die Zurgurte und richtet die Takelage aus. „Ich war schon beim Abbau vom alten Mast dabei. So etwas hier machen wir auch nicht alle Tage“, gibt er zu. Für die Vereinsmitglieder der Poeler Kogge ist das Projekt „Neuer Mast“ allerdings noch nicht abgeschlossen. Sie müssen noch die Rah montieren und alles wieder so herrichten, dass die Poeler Kogge bald wieder in See stechen kann – alles ehrenamtlich versteht sich.

Von Katja Peters