Wismar

Wer auf Berliner zu Silvester oder frische Brötchen an Neujahr nicht verzichten möchte, findet hier eine Aufstellung, wo welche Bäckereien öffnen. Die Mecklenburger Backstuben haben drei Filialen in Wismar. Das Geschäft am Alten Hafen hat am Silvestertag von 7 bis 14.30 Uhr geöffnet, am 1. sowie 2. Januar von 9 bis 16 Uhr.

Nur am heutigen 31. Dezember öffnen die Filialen am Philosophencenter (6 bis 13 Uhr) und am Friedenshof (7 bis 13 Uhr). Für Kunden gibt es eine besondere Silvesteraktion: Neben Berlinern mit verschiedenen Füllungen wie Marzipan, Nugat, Pflaumenmus, Eierlikör, Brombeer-Holunder und Erdbeer-Marc de Champagne kann auch der eine oder andere mit Ketchup dabei sein. Wer einen erwischt, erhält einen Gutschein in Höhe von 20 Euro.

Bis mittags geöffnet

Die Türen der Konditorei Senf in der Krämerstraße und in der Lübschen Straße in Wismar sind Silvester bis mittags geöffnet. Vor allem die Berliner sind sehr begehrt, so Gerd-Uwe Senf. Auch bei ihm gibt es nicht nur herkömmliche, er probiert sich gern aus.

Mehrere ausgefallene Sorten hat auch die Bäckerei Junge im Angebot. Die Filiale am Markt in Wismar hat an Silvester von 6.30 bis 15 Uhr und Neujahr von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In der Schweriner Straße öffnen sich die Türen an Silvester von 6.30 bis 14 Uhr und Neujahr von 7.30 bis 17 Uhr.

Sieben Sorten Pfannkuchen

Große Energie in den Silvestertag steckt ebenso das Unternehmen Lila Bäcker . „Wir haben unser Angebot erweitert. An Silvester wird allgemein etwa der doppelte Umsatz eines Dezember-Tages erzielt“, führt Unternehmenssprecher Jochen Mignat aus. Sieben Sorten Pfannkuchen warten auf die Kunden – von Vanillecreme für die kleinsten Gäste bis hin zu Eierlikör für alle großen Gäste. Die Filialen in Wismar und Umgebung öffnen wie folgt: in der Dankwartstraße am 31. Dezember von 5.30 bis 14 Uhr und am 2. Januar bis 10 Uhr; am Karpendiek am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr; im Begonienweg am 31. Dezember bis 16 Uhr und am 2. Januar bis 11 Uhr; Hinter dem Rathaus am 31. Dezember von 6.30 bis 16 Uhr und am 2. Januar von 8 bis 12 Uhr; in der Professor-Frege-Straße am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr und am 2. Januar bis 10 Uhr; in der Lübschen Straße am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr, im Gägelower MEZ und in Neukloster am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr; auf Poel am Silvestertag von 7 bis 16 Uhr und am 2. Januar bis 10 Uhr.

Tausende Berliner für die Kunden

Die Bäckerei Tilsen backt zu Silvester 8000 bis 10 000 Berliner für die Kunden. Die Filialen sind am 31. Dezember geöffnet: in der Claus-Jesup-Straße bis 11 Uhr, im Rewe bis 13 Uhr, in der Krämerstraße bis 12.30 Uhr und an der Poeler Straße bis 12 Uhr.

Von Jana Franke