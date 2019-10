Wismar

Rocken, Tanzen, Swingen oder einfach Musik genießen. All dies ist möglich beim Honky Tonk Festival. Am Sonnabend, dem 16. November, gibt es wieder Livemusik in zwölf urigen Kneipen, Cafés und Restaurants mitten in der Altstadt und nahe des Alten Hafens. Das beliebte Festival erwartet wie stets Hunderte Musikhungrige zum Konzertmarathon.

Ab 20 Uhr geht‘s los, im TiTa Gewölbekeller des Hotel Stadt Hamburg schon ab 19 Uhr. Dann können Besucher wieder von Lokal zu Lokal ziehen und die verschiedensten Musikgenres erleben. Von Rock und Pop über Partykracher, Rock ’n’ Roll, Soul ’n’ Funk und Blues bis hin zu Reggae – das Programm hat für jede Generation und jeden Musikgeschmack etwas parat. Getreu dem Motto „Einmal bezahlen und überall live dabei sein“ gewährt ein Eintrittsarmband oder eine Eintrittskarte den Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen.

Zur Galerie Diese Bands spielen beim Honky Tonk-Kneipenfestival in Wismar.

Aus Schleswig-Holstein kommt die Rockabilly-Band Biggs B Sonic nach Wismar. Sie präsentiert mit einem coolen Sound die Klassiker der 50er- und 60er-Jahre im „Gleisbett“, Bahnhofstraße 12a. Herrliche Gitarren-Riffs, ein einzigartiger Drum-Style und ein virtuoser Slap-Bass unterstützen das frische Repertoire. Songs wie „Summertime Blues“ und „Be-Bop-ALula“, aber auch Klassiker wie „Blue Moon of Kentucky“ und „String Picking“ stehen auf der Setlist.

The Sunbeams ist eine Cover-Band aus Irland, die in Berlin lebt. Die drei Musiker haben eine breite Songpalette im Repertoire. Sie erstreckt sich von Oldies unter anderem von The Beatles, James Brown oder The Rolling Stones, über Klassiker von U2, Blondie und Nirvana bis hin zu den aktuellsten Chart-Hits von Plan B und Kings of Leon. Eine mitreißende Song-Mischung, die die Iren mit viel Energie und einer Menge Spaß im Steaks & More „Zum Weinberg“, Hinter dem Rathaus 3, präsentieren.

Zum wiederholten Mal sind „Stormbirds“ aus Berlin, Greifswald und Stralsund dabei. Sie spielen tanzbare virtuose Momente, überraschend und abwechslungsreich. Die „Sturmvögel“ vereinen ehrliche Rhythm ’n’ Blues-, sowie Soul- und Countryfolk-Elemente. Zu hören in der Alten Löwenapotheke, Bademutterstraße 2.

Die Stormbirds spielen in der Alten Löwenapotheke. Quelle: Jens Wagenknecht

Wer schon zu Deep Purple abrockte, Van Halen vergötterte und bei AC/DC in Ekstase verfiel, wird sie lieben: die „Männer“. Die fünf Rocker lassen im Brauhaus am Lohberg die Zeiten des Sex, Drugs and Rock’n’ Roll wieder aufleben. Sie präsentieren die größten Hits der Rockgeschichte so nah am Original, dass es authentischer kaum zu toppen ist.

In die musikalische Welt der nordisch-keltischen Schönheit entführen Bad Penny im „Schlauch“, Lübsche Straße 18. Die Rostocker Band besticht besonders durch „eine selbstbewusste Leadgitarre, das beschwingte Akkordeon und das dominante Piano“. Musikalisch lässt sich Bad Penny zwischen Pink Floyds Mystik und dem Folk der Waterboys wiederfinden.

Bad Penny spielen nordisch-keltischen Live-Rock vom Feinsten. Quelle: Christian Rödel

Wenn Nö Cläss spielen, wird es laut und rockig. Die drei Brüder spielen alle Hits der Band Motorhead bis zum Umfallen – zu erleben in der Fellfresse am Ziegenmarkt 4.

Im Hotel Alter Speicher, Bohrstraße 12, ist die Band 4FUN aus Rostock zu Gast. Sie steht für unschlagbare musikalische Vielfalt, Partylaune und charmante Spontanität. Die vier jungen Männer spielen Party-Evergreens aus Rock, Pop und Funk der 60er bis 2000er-Jahre, gemixt mit aktuellen Hits und Lieblingstiteln.

Upbeat sind vier Musikstudenten aus Rostock, deren Ziel es ist, Tanzen und Livemusik endlich wieder zu verbinden. Dabei entstand ein Repertoire, das sich für jeden Anlass individualisieren lässt. Von Pop, Rock, Latin, Jazz über Blues und Country bis hin zu Folk wird alles zu hören sein im Hotel & Restaurant Wismar, Breite Straße 10.

Der Sound von Woodman Jam ist bunt: Tanzbare Reggae-Grooves treffen auf Elemente aus Rock, Dub, Hip-Hop und Soul. Die Band spielt erst ab 21 bis 2 Uhr im New Orleans, Runde Grube 3.

Im Piccoli, Altböterstraße 6, tritt das Rock & Blues Trio Notreally auf. Die Berliner stehen für leidenschaftlichen und modernen Good-Old-Times-Rock'n'Roll, Blues und Southern Rock.

„Die Kassenpatienten“ sind eine Ärzte-Coverband. Bei ihrer mitreißenden, stimmungsgeladenen Bühnenshow im Pier 10, Am Lohberg 10, spielen sie Songs der „Ärzte“ aus allen Epochen, frei nach dem Motto „von kurz nach früher bis jetze“. Dabei kommt Fun und Party nicht zu kurz. Nach ihrem Konzert beginnt um 1 Uhr die After Show Party mit DJ Jörg Scheffler.

"Die Kassenpatienten" eifern ihrem Idol "Die Ärzte" nach - zu erleben im Pier 10. Quelle: Ann-Christin Schneider

Im TiTa Gewölbekeller im Steigenberger Hotel Stadt Hamburg, Am Markt 24, treten Colour The Sky von 19 bis null Uhr auf. Das junge Quartett möchte ihre zu einem Teppich aus mehrstimmigem Satzgesang geformten, ausdrucksstarken Stimmen dazu verwenden, die größten Meisterwerke der Rockgeschichte in akustischen Interpretationen in die Welt hinaus zu tragen.

Hier gibt es Tickets Der Vorverkaufder Eintrittsbändchen startet am 21. Oktober in allen Honky-Tonk-Lokalen, bei den VR-Banken in Wismar, Bützow und Grevesmühlen, in der Wismar-Information und online zum Herunterladen auf www.honky-tonk.de. Im OZ-Service-Center gibt’s es jetzt bereits Tickets. Für Frühkäufer gibt es bis zum 20. Oktober eine Aktion im Steigenberger Hotel Stadt Hamburg. Hier kostet das Ticket nur zwölf statt 14 Euro im offiziellen Vorverkauf – so lange der Vorrat reicht.

Von Haike Werfel