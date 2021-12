Wismar

Wie viele Freizeiteinrichtungen ächzt auch das Mumpitz in Wismar unter den Coronabedingungen. Der Wabbelberg, der rauchspeiende Kletter-Vulkan, die Großtrampoline und das Mega-Labyrinth sind längst nicht mehr so bevölkert, wie man es von einem Indoorspielplatz gewohnt ist.

Seit dem 24. November gilt im Mumpitz die 2G-plus-Regelung. Das heißt, dass alle Gäste ab dem 18. Lebensjahr nur Zutritt haben, wenn sie geimpft oder genesen und zudem tagesaktuell getestet sind. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Für Kinder ab 7 Jahre gilt: Auch sie haben nur Zutritt, wenn sie tagesaktuell getestet sind.

Nur Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind von dieser Regelung ausgenommen. „Selbsttests vor Ort sind nicht möglich, mitgebrachte Selbsttests können nicht akzeptiert werden“, heißt es auf der Internetseite.

Eine Auflage der Behörde ist auch eine Registrierung aller Gäste. Für alle ab 14 Jahre gilt die Maskenpflicht – nur am zugewiesenen Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt werden. Das Toben und Spielen ohne Maske ist nur für Kinder bis 14 Jahre möglich. Alle müssen einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Die gute Nachricht: Bis auf die Kletterwand und das Bällebad sind alle Spielgeräte nutzbar.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anzahl der Gäste darf 200 nicht übersteigen. Daher werden die Gäste gebeten, sich ihren garantierten Eintritt über das Online-Buchungssystem zu sichern. Geöffnet ist nicht mehr jeden Tag. Wegen Corona ist das Mumpitz von montags bis donnerstags geschlossen. Vorerst öffnen sich nur freitags und am Wochenende die Türen: freitags von 13 bis 19 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Die Zeit zwischen 14 und 15 Uhr werden für die Reinigung und das Desinfizieren genutzt.

Von Jana Franke