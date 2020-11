Wismar

Die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft hält an der Tradition fest, am ersten Advent zum verkaufsoffenen Sonntag einzuladen. Einen entsprechenden Antrag hat das städtische Ordnungsamt auf der Grundlage der Bäderverkaufsverordnung bewilligt. Am Sonntag, dem 29. November, dürfen Geschäfte in der historischen Altstadt und im Alten Hafen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr öffnen.

„Wir hatten schon Ende September die ersten Anfragen von Einzelhändlern, ob dieser verkaufsoffene Sonntag stattfinden wird“, erzählt City-Managerin Victoria Binz-Gruber. Die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft plant sämtliche Sonntagsöffnungen schon zu Beginn des Jahres. Einige mussten wegen des Corona-Lockdowns in diesem Jahr ausfallen.

„Den verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent wollten wir den Einzelhändlern gern ermöglichen. Wir hoffen, dass er tatsächlich stattfinden kann. Sollte sich bei der Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin etwas anderes ergeben, beugen wir uns natürlich der Entscheidung.“

Die meisten Geschäfte öffnen ab 13 Uhr

Die City-Managerin hat insgesamt 128 Händler in der Innenstadt und am Alten Hafen angefragt, ob sie sich beteiligen werden. „Ich bin sehr erfreut, dass nicht nur die großen Filialen öffnen werden, sondern auch zahlreiche kleinere, inhabergeführte Geschäfte. Das ist umso bemerkenswerter, weil diese Händler schon sechs Tage im Laden stehen.

Zu Jahresbeginn sah die Bereitschaft noch anders aus.“ Dabei ist es den Händlern selbst überlassen, die Öffnungszeit festzulegen. Viele wollen ihr Geschäft erst um 13 Uhr aufschließen, hat eine kleine Umfrage ergeben. Je nach Resonanz der Kunden werden sie es bis 18, 17 oder 16 Uhr offen halten.

Weihnachtsmann kommt ins Karstadt-Kaufhaus

Mit dabei ist Galeria Karstadt Kaufhof. „Wir bieten zwanzig Prozent auf fast das gesamte Sortiment. Außerdem gibt es Sonderangebote“, wirbt Filialgeschäftsführerin Fitore Gashi für einen Einkaufsbummel. Der ist von 13 bis 18 Uhr im Karstadt-Stammhaus möglich. „Damit es für die Kinder nicht so langweilig ist, haben wir einen Weihnachtsmann engagiert, der Süßigkeiten verteilt.“

Fitore Gashi freut sich, dass die großen Häuser in der Innenstadt – beispielsweise H&M, C&A, Esprit, Tom Tailor und Kressmann – sich ebenfalls an der Aktion beteiligen. „Es ist wichtig, dass alle aufmachen. Das zieht mehr Kunden in die Innenstadt“, ist die Geschäftsführerin überzeugt.

Offene Läden sind Tradition am ersten Advent

Auch Matthias Rihl öffnet sein Elektrohaus. Er erwartet die Kunden von 13 bis 18 Uhr. „Das ist Tradition am ersten Advent. Ich hatte eigentlich die letzten zwanzig Jahre immer am ersten Adventssonntag offen“, sagt der Wismarer. Ähnlich äußert sich Berit Köpcke von der Goldschmiede Brinckmann. „Wir machen auch diesmal mit und öffnen um dreizehn Uhr“, sagt die Geschäftsführerin. Am Alten Hafen können Kunden beispielsweise im Laden „Meersachen“ regionale und maritime Produkte sowie Modeartikel erwerben.

Einige Händler lehnen den zusätzlichen Verkaufstag ab

Es gibt auch Händler, die den verkaufsoffenen Sonntag in der jetzigen Situation ablehnen. Viele Menschen würden sich coronabedingt zurückhalten und persönliche Kontakte vermeiden, sagen sie. Die Innenstadt sei wochentags sehr, sehr leer und die Verkäufe sehr minimiert. Zudem verweisen sie auf den Werbespot der Bundesregierung: „Bitte bleiben Sie zu Hause.“ Ein zusätzlicher Verkaufstag sei deshalb ihrer Meinung nach nicht das richtige Zeichen.

Dem hält die City-Managerin entgegen, dass der verkaufsoffene Sonntag als siebter Verkaufstag in der Woche eine durchaus entzerrende Wirkung haben kann. Deshalb würden ihn Experten unter anderem landesweit oder auch der Handelsverband Deutschland immer wieder einfordern. Nicht zuletzt hätten die Läden alle ein vorbildliches Hygiene- und Sicherheitskonzept, auf dessen Einhaltung die Händler sehr bedacht sind.

