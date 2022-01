Wismar

Knapp hundert Reservierungen für Eheschließungen in diesem Jahr hat das Standesamt im Wismarer Rathaus bereits vorliegen. Das entspricht circa einem Drittel der im Durchschnitt hier stattfindenden Trauungen. Wer 2022 heiraten möchte, der hat die Chance auf ein besonderes Hochzeitsdatum. Beispielsweise den 2.2.22 und den 22.2.22.

„Aufgrund der Reservierungen lassen sich Tendenzen zu diesen beliebten Hochzeitsterminen ableiten“, sagt Pressesprecher Marco Trunk. Ausgebucht ist das Standesamt an beiden Tagen aber noch nicht. Das mag an den Wochentagen liegen. Der Dienstag und der Mittwoch stehen bei Brautpaaren nicht besonders hoch im Kurs.

Keine freien Termine mehr am 27. Mai und am 22. Juli

Das sieht am Freitag ganz anders aus. Vor allem der Freitag nach Christi Himmelfahrt ist ein begehrter Heiratstermin. In diesem Jahr fällt der Brückentag obendrein in den Wonnemonat Mai, ein beliebter Monat, um sich trauen zu lassen. Kein Wunder also, dass die Wismarer Standesbeamtinnen am 27.5. mit Eheschließungen ausgebucht sind. Sie freuen sich darauf, die Brautpaare im neu gestalteten Trausaal im Rathaus zu begrüßen.

Wer einen absoluten Wunschtermin für seine Hochzeit haben möchte, der sollte frühzeitig reservieren. Anmeldungen nehmen die Standesämter frühestens sechs Monate vor dem Eheschließungstermin entgegen – telefonisch und per E-Mail. Das haben die Paare bedacht, die am Freitag, dem 22.7.22, den Bund fürs Leben eingehen wollen. Dieses beliebte Heiratsdatum ist in Wismar ebenfalls ausgebucht.

Keine Eheschließungen während Schwedenfest

Ohnehin geben sich Verliebte erfahrungsgemäß besonders gern in den Sommermonaten Juli und August das Ja-Wort. Das ist auch in Wismar so. Lediglich zum Schwedenfest im August nehmen die Standesbeamtinnen keine Trauungen vor. Dann geht es lautstark vor dem Rathaus zu, denn militärische Traditionsvereine exerzieren, reiten und schießen auf dem Marktplatz.

Auch auf der Poeler Kogge „Wissemara“, dem besonderen Trauort des Wismarer Standesamtes, können während des Schwedenfestes keine Eheschließungen erfolgen – wegen des Jahrmarkts, der im Alten Hafen stattfindet. Ob das traditionelle Fest aus Anlass der 155 Jahre andauernden Zugehörigkeit Wismars zu Schweden so groß wie vor der Pandemie in diesem Jahr stattfindet, steht noch nicht fest.

Ansonsten erfreut sich der mittelalterliche Schiffsnachbau großer Beliebtheit bei Paaren, um in den Ehehafen einzulaufen. Elf von ihnen schlossen hier im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben. Am zweiten Außentrauort des Wismarer Standesamtes, auf der Insel Poel, heirateten sechs Paare.

Insgesamt nahmen die Standesbeamtinnen 238 Eheschließungen im vergangenen Jahr vor. Das sind 46 weniger als 2019, vor der Pandemie.

Von Haike Werfel