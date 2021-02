Wismar

In Wismars Innenstadt ist im Corona-Lockdown nicht viel los. Seit Monaten sind die meisten Geschäfte geschlossen. Im September und Oktober vergangenen Jahres sah das anders aus.

Damals sind im Auftrag des IFH Köln an Donnerstagen und Sonnabenden rund 400 Passanten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt und am Alten Hafen befragt worden. Sie sollten Attraktivität, Einzelhandelsangebot, Kultur- und Freizeitangebot, Sehenswürdigkeiten und Parkmöglichkeiten benoten.

Gute Note für Einzelhandel

Einig waren sich fast alle Befragten (94,4 Prozent) der Studie „Vitale Innenstädte“, dass Wismar ein touristisches Ausflugsziel und ein Ort zum Wohlfühlen sei. 80 Prozent der Befragten würden Wismar demnach für einen Besuch empfehlen.

Nachdem die Befragten die Attraktivität der Innenstadt 2016 mit 2,1 und 2018 mit 1,8 bewerteten, bekam die Hansestadt diesmal eine 1,7. Der Einzelhandel erhielt eine 1,8 – der bundesweite Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,5.

