Die Polizei in Wismar hat zwei neue Chefs: Uwe Oertel und Olaf Seidlitz. Beide werden künftig für die Sicherheit in der Region sorgen. Uwe Oertel (57) als Leiter der Polizeiinspektion, Olaf Seidlitz (56) als Chef des Kriminalkommissariats. Im Bürgerschaftssaal sind beide am Montag von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) in ihre Ämter eingeführt worden. Dabei hat der Minister auch verraten, wie Uwe Oertel „tickt“ – beruflich und privat. Seine große Leidenschaft sind alte Uhren. Die repariert er gerne – vor allem die von Kirchen. Um die kümmert er sich mit seinen Mitstreitern des 1. Mecklenburger Uhrenclubs.

Wie ein Uhrwerk laufen

Lorenz Caffier (CDU), Minister für Inneres und Europa MV Quelle: Mirko Runge

„Auch die Polizeiinspektion muss wie ein Uhrwerk laufen“, meint Caffier. Es sei wichtig, dass die Zahnräder ineinander greifen, ergänzt er mit Blick auf die Mitarbeiter. Die hätten sich in der Corona-Zeit an andere Tagesabläufe gewöhnen müssen, berichtet Uwe Oertel. Es sei mehr von Zuhause aus und mit flexibleren Zeiten gearbeitet worden. Das hätte positiven Effekte gehabt, unter anderem sei der Krankenstand gesunken. Ihm ist es wichtig, dass die 320 Mitarbeiter Beruf und Familienleben vereinbaren können, dadurch ausgeglichener sind und damit effektiver. Dafür könnte auch ein variables Schichtsystem sorgen – das dem aktuellen Arbeitsaufkommen angepasst wird.

Pilotprojekt startet

Größere Einsätze hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben. Das Schwedenfest, das Uwe Oertel auch persönlich sehr mag, ist wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, genau wie das Festival „ Jamel rockt den Förster“, mit dem sich die Organisatoren gegen Rechtsextremismus stark machen. Dass Führungskräfte „klare Kante“ zeigen und rechte Gewalt bekämpfen, fordert Lorenz Caffier von seinen Leuten. Aber auch eigene Akzente sollen sie setzen.

Uwe Oertel freut sich auch auf ein Pilotprojekt. Das dreht sich darum, dass die Polizisten mobil Daten von Verdächtigen oder Verkehrssündern abrufen können. Das spare Zeit und Personal, weil sie nicht mehr über Funk bei Kollegen nachfragen müssen.

Erfahrungsschatz erhalten

Olaf Seidlitz (56), Chef des Kriminalkommissariats, möchte den wertvollen Erfahrungsschatz der älteren Ermittler mit dem technischen Wissen der jüngeren kombinieren. Denn Cyber-Kriminalität – also die, die mit Computern ausgeführt wird – nimmt ständig zu. Dafür muss das Team fit gemacht werden. Keine leichte Aufgabe: Der Altersdurchschnitt der 80 Mitarbeiter beträgt über 45 Jahre. 20 gehen in den kommenden Jahren in Rente.

Weitere Arbeitsschwerpunkte des Kriminalkommissariats sind Brandstiftungen, Sachbeschädigungen (unter anderem durch Graffiti) und Betäubungsmittel. Bei letzteren hat es einen Anstieg von 2018 zu 2019 um 58 Prozent gegeben, berichtet Olaf Seidlitz. Dafür hätte es weniger Wohnungseinbrüche (-35 Prozent) und weniger Diebstähle (-10 Prozent) gegeben.

Handwerkliche Ausbildungen

Beide Chefs haben handwerklich angefangen zu arbeiten: Uwe Oertel hat eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser absolviert. Die Fingerfertigkeit hilft ihm jetzt beim Uhren-Reparieren. Danach hat er ein Ingenieurstudium abgeschlossen, ist bei der Bereitschaftspolizei gewesen, hat den G8-Gipfel in Heiligendamm mit abgesichert und hat seit 2017 das Amt des stellvertretenden PI-Leiters innegehabt. Nun hat er den Chefposten und ist glücklich darüber – genau wie über seine Familie, zu der auch schon Enkelkinder gehören.

Olaf Seidlitz ist Experte für Rauschgiftkriminalität und von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock nach Wismar gewechselt. Auch er hat eine andere Ausbildung absolviert – zum Elektronikfacharbeiter. Außerdem ist er Diplom-Ingenieur und der Meinung, dass man nach einer bestimmten Zeit das berufliche Aufgabengebiet wechseln sollte. Fit halten ihn seine Kinder, Enkel und Fußball, wie Lorenz Caffier verrät.

Von Kerstin Schröder