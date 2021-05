Wismar/Insel Poel

Die Vorfreude ist verhalten, obwohl die Gastronomen der Region das bekommen haben, worauf sie so lange warten mussten: eine Öffnungsperspektive. Doch die Ungewissheit bleibt: Wie viele Gäste kommen in die Häuser, wenn die Urlauber noch nicht ins Land dürfen? Am Pfingstsonntag und in den darauffolgenden Wochen werden sie es sehen.

Auch Ewa Tupper ist gespannt. Sie arbeitet im Gasthof „Fünf Eulen“ auf der Insel Poel. Dort sind derzeit nur wenige Menschen unterwegs. Dennoch soll das Lokal am Sonntag öffnen. Bis dahin gebe es noch viel zu tun – die Ware müsse aus dem Großhandel abgeholt und Lebensmittel eingekauft werden, sagt Tupper. Die Hoffnung auf Gäste, trotz der fehlenden Urlauber, ist groß. „Die Leute brauchen ja auch mal etwas anderes als nur die eigenen vier Wände“, sagt sie. Immerhin seien an den Wochenenden einige Menschen auf der Insel unterwegs gewesen.

Man will es versuchen. Umso schöner wäre es, wenn dann auch das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen mitspielt. „Auch die anderen Restaurants und Cafés bereiten sich gerade vor und kaufen ein. Wir hoffen alle auf Sonne“, sagt die Servicekraft. Doch bislang habe niemand angerufen und einen der 25 Terrassen- oder 30 Innenraumplätze reserviert.

Wismarer „Seeperle“ ab Sonntag offen

Loslegen möchte auch das Team von Gisela Schadwinkel – und das direkt am Pfingstsonntag. Die Inhaberin der Restaurants „Seeperle“ und „Oberdeck“ am Wismarer Hafen hat in den Monaten des Lockdowns soweit möglich die Ware zum Mitnehmen verkauft. Um am Ende der Woche wieder Gäste im Haus begrüßen zu können, braucht sie in jedem Fall die Unterstützung ihres Teams. Einige ihrer Mitarbeiter konnte sie nun nach sieben Monaten des Lockdowns aus der Kurzarbeit holen. „Sie glauben nicht, mit welch einem strahlenden Lächeln meine Mitarbeiter wieder zur Arbeit gekommen sind“, sagt sie.

Zunächst werde die Geschäftsführerin die Gäste aber nur in der „Seeperle“ begrüßen. Das Restaurant „Oberdeck“ bleibt vorerst geschlossen. Denn Gisela Schadwinkel möchte vorsichtig an die neue Situation herangehen und beobachten, wie die Kunden reagieren. Außerdem fügt sie hinzu: „Die Touristen sind noch nicht da. Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wir werden in jedem Fall im unteren Bereich des Hauses und auf der Terrasse alles herrichten“, so die Geschäftsführerin. Ein reibungsloser Start verlangt nach einer solch langen Pause viel Organisation. So plant Gisela Schadwinkel mit der Wiederaufnahme des Restaurant-Geschäfts auch die hauseigene Produktion anzukurbeln.

Restaurant und Café „Schwedenwache“ ab Sonntag wieder offen

Öffnen wird am Sonntag auch das Restaurant und Café „Schwedenwache“ am Wismarer Marktplatz. Und weil nur noch wenige Tage Zeit sind, stecken Ralf Berger und seine Frau Grit bereits mitten in den Vorbereitungen. Dazu gehöre unter anderem auch, eine neue Speisekarte zu planen: „Die Karte wird für den Übergang sein. Sie ist etwas kleiner als sonst, weil ohne die Touristen auch weniger Gäste kommen werden“, sagt Ralf Berger.

Und dennoch haben bereits viele Gäste aus der Umgebung angerufen und sich einen Tisch reserviert. Besonders beliebt seien die Plätze auf der Terrasse, berichtet Berger: „Vermutlich, weil sie den Corona-Test so umgehen wollen. Viele haben sich auch zuvor bei uns erkundigt.“ Am Sonntagmittag sei die Terrasse schon so gut wie ausgebucht. Spontan vorbeikommen sollen die Gäste aber dennoch können. Ralf Berger freut sich über jeden von ihnen, denn der Besuch sei für ihn ein Stück normales Leben.

Weitere Wismarer Restaurants öffnen

Im Restaurant „Alter Schwede“ können die Gäste jedoch noch nicht reservieren. Chef Olaf Müller möchte zunächst abwarten, wie die Hygienemaßnahmen im Detail aussehen sollen. „Ich weiß beispielsweise noch nicht, wie viele Gäste an einem Tisch sitzen dürfen“, sagt er. Bis Sonntag das Lokal zu öffnen, würde er gemeinsam mit seinen Kollegen aber in jedem Fall versuchen. Doch erst, wenn alle Vorschriften bekannt sind, wolle man planen.

Unsicher ist auch noch Michaela Dworak vom italienischen Restaurant „Rialto“, was die Öffnung zum Pfingstsonntag angeht. Auch ihr sind die Angaben der Politik bislang nicht konkret genug. Als Beispiel nennt sie: „Die Gäste benötigen einen tagesaktuellen Test, doch das Testzentrum hat sonntags zu.“ Aufgrund dessen wird sie zunächst weitere Entscheidungen abwarten und vorbereiten, was bereits erledigt werden kann.

Auch in Boltenhagen fehlen Touristen

Für Café-Besitzerin Pia Lindquist-Franz aus Boltenhagen ist es der „berühmte Blick in die Kristallkugel“. Sie sitzt vor den Dienstplänen und sagt: „Es ist etwas schwierig zu planen, da wir auf der Insel noch keine Touristen haben.“ Bislang seien es vor allem die Besucher der ortsansässigen Klinik gewesen, die sich regelmäßig beim Café Lindquist etwas abgeholt haben – auch einige Menschen aus der Region kommen vorbei. „Alle sind so dankbar und freuen sich, wenn sie am Wochenende etwas bei uns abholen können. Aber unter der Woche ist der Ort wie ausgestorben“, sagt sie.

Pia Lindquist-Franz wird in ihrem Café an der Boltenhagener Strandpromenade zunächst nur an den Wochenenden Gäste empfangen. Ab dem 4. Juni plant sie vollständig zu öffnen. (Archivbild) Quelle: Jürgen Lenz

An der Boltenhagener Strandpromenade zu den alten Gewohnheiten zurückzukehren, würde sich für die Besitzerin deshalb nicht rentieren. Darum möchte Pia Lindquist-Franz das Café vorerst nur an den Pfingst-Feiertagen öffnen – das Angebot beschränkt sich dann auf Kaffee und Kuchen. Schon am Dienstag wird sie wieder auf das Außer-Haus-Geschäft umstellen – bis zum darauffolgenden Wochenende (29./30. Mai). Ab dem 4. Juni, drei Tage bevor dann auch die einheimischen Touristen wieder in dem Ostseebad übernachten dürfen, möchte sie mit dem Geschäft wieder in die Vollen gehen. „Wir freuen uns alle wie verrückt. Es ist nur schade, dass für die Übernachtungen der Montag gewählt wurde. Wir hätten die einheimischen Touristen gern schon am Samstag begrüßt“, sagt sie.

Von Lena-Marie Walter