Wismar: Diese „Rote Rosen“-Darstellerin spielt beim Theatersommer

Wismar

Rote Rosen und Wismar – da geht was: Gerade spielt eine ehemalige Hauptdarstellerin in Wismar Theater: Anika Lehmann. Sie ist noch bis zum 7. August in der Wismarer Georgen-Kirche zu sehen. Schon im Alter von sieben Jahren stand sie als kleinster Indianer in „Peter Pan“ das erste Mal auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten. Seitdem ist die Bühne für die Schauspielerin einer der schönsten Orte der Welt. Studiert hat sie an der renommierten Folkwang Universität der Künste und vereint ihre Vielseitigkeit vor der Kamera, im Studio sowie auf den Theater- und Musicalbühnen im In- und Ausland. Zu ihrem Rollen-Repertoire zählen charismatische Frauenrollen wie zum Beispiel Eliza („My Fair Lady“), die Buhlschaft („Hamburger Jedermann“), Adriana/Sandra („Dracula“) oder Nadeshda („Aller Welt Feind“/Störtebeker Festspiele).

Als Weltenbummlerin Rieke in der ARD Serie „Rote Rosen“ wurde sie deutschlandweit bekannt. Außerdem spielte sie in zahlreichen TV-Produktionen wie unter anderem „Soko Wismar“, „Inga Lindström“ oder „Einsatz in Hamburg“. Nun spielt sie in Wismar in der Horrorkomödie „Nosferatu – ein Drehtag des Grauens“ mit.

Schauspielerin Anika Lehmann zeigt die letzte Szene des Stücks - im Bett wird sie gebissen und wird unsterblich. Quelle: Kerstin Schröder

Ferienhaus an der Müritz geerbt

Anika Lehmann 2015 bei den Störtebeker Festspielen als Nadesha. Quelle: Elisabeth Woldt

„Rote Rosen“ und Wismar werden gerade auch wieder oft zusammen genannt: Eine Schauspielerin der „Soko Wismar“ übernimmt in diesem Jahr die Hauptrolle in der Telenovela. Nachdem 2019/20 bereits die ehemalige „Soko Wismar“-Kommissarin Claudia Schmutzler in der beliebten ARD-Nachmittagsserie in 200 Folgen zu sehen war, kommt nun Nicole Ernst. Sie war seit 2020 beim ZDF auf Verbrecherjagd bei der „Soko Wismar“ – in 16 Folgen. Sie hat als Kriminaltechnikerin Spuren an den Tatorten gesichert. Ab Mitte Oktober schlägt sie mit „Rote Rosen“ ein neues Schauspiel-Kapitel auf. In der Daily Novela wird sie in 180 Folgen zu sehen sein.

Anika Lehmann war vom 18. Juni 2013 (Folge 1515) bis zum 16. Mai 2014 (Folge 1725) in „Rote Rosen“ als Weltenbummlerin und Sommeliére „Rieke Friedrichs“ zu sehen. Sie hat arbeitet gerade in einem Londoner In-Club, als sie die Nachricht erhält, dass eine Cousine ihres Vaters gestorben sei – und ihr zusammen mit ihrer unbekannten Halbschwester Merle (Anja Franke) ein Ferienhaus an der Müritz vererbt habe. Rieke fährt nach Lüneburg, um Merle kennenzulernen.

Von OZ