Wismar

In Wismar und der Umgebung sind schon so einige Schätze gefunden worden – im 19. Jahrhundert bereits das Horn von Wismar. Es wurde in einem Moor nahe der Hansestadt entdeckt. Von dem Blasinstrument aus der Bronzezeit (1350 –1150 vor Christus) sind die bronzenen Beschläge erhalten, auf denen Zeichen und Symbole zu sehen sind.

Fünf römische Goldmünzen mit vermutlich 24 Karat hat der Wismarer Uwe Balscheit 2019 auf einem Feld bei Warin aus der Erde geholt. Bei der Begehung einer Ackerfläche – in Absprache mit dem Grundstückseigentümer – entdeckte er fünf spätrömische Solidi und einen 5,7 Gramm schweren Golddraht. „Bislang waren nur zehn Funde von Goldmünzen dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern bekannt, darunter ein Depotfund von fünf Solidi aus Vorpommern“, erklärt er.

Feuerstelle und Abfallgrube

Der Solidus – Mehrzahl Solidi – ist eine römisch-byzantinische Goldmünze, die im Jahre 309 nach Christus vom Kaiser Konstantin dem Großen eingeführt wurde. Bis zum 12. Jahrhundert war der Solidus die Leitwährung für Europa und darüber hinaus. Die Münzen sind um die 1600 Jahre alt.

Die archäologische Grabung hat auch noch eine Feuerstelle und eine Abfallgrube mit vielen Keramikscherben ans Tageslicht befördert. Die sind aber erstaunlicherweise fast 150 Jahre älter und passen zeitlich nicht zu den Goldfunden. Bronzefibelfragmente, Bronzeguss und ein ungewöhnlicher Sandsteinspinnwirtel sind ebenfalls entdeckt worden, dazu ein älterer Silber-Denar/ Sabina Augusta und eine Bronzemünze des Traian – auch römische Münzen.

Seltene Münzen

2017 hat Jens Dammann auf einem Acker 15 Kilometer südöstlich von Wismar eine römische Silbermünze, einen sogenannten Denar, ausgegraben. Sie gehört zu einem Münztyp, den man in Mecklenburg-Vorpommern bisher noch gar nicht gefunden hatte. Genau handelt es sich um eine Prägung, auf der Julia Domna, die zweite Frau des römischen Kaisers Septimius Severus (193-211 nach Christi Geburt) und Mutter der Kaiser Caracalla (211-217) und Geta (211), abgebildet ist. Die Rückseite zeigt die sitzende Göttin Vesta mit Palladium und Zepter. Den genauen Fundort hält der Finder geheim. Denn der hat bereits einige Schätze hervorgebracht - zum Beispiel eine Fibel (Gewandschließe) des 4. Jahrhunderts, die erste in Mecklenburg geschlagene Münze aus dem frühen Mittelalter, zwei frühneuzeitliche Petschafte (Siegelstempel) sowie Knöpfe und Münzen aus dem Deutschen Kaiserreich. Bereits 2014 ist auf der Fläche ein römischer Denar des Kaisers Marc Aurel (161-180 n. Chr.) entdeckt worden.

Drei Wracks im Hafen

2016/2017 sind drei Schiffswracks im Wismarer Hafen aufgetaucht. Eins ist etwas ganz Besonderes: Es ist der bislang älteste und am besten erhaltene mittelalterliche Fund in Mecklenburg-Vorpommern. Er kann den Archäologen neue geschichtliche Erkenntnisse liefern, unter anderem zum Schiffbau und Handel in dieser Zeit. Es ist zwischen 1184 und 1190 im westlichen Schweden gebaut worden – noch vor der Stadtgründung Wismars.

Von Kerstin Schröder