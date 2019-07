Wismar

Während vermutlich 120 000 Besucher das Schwedenfest feiern, werden etliche Autofahrer vermutlich noch genervter reagieren. Bereits jetzt müssen sie durch Baustellen einige Einschränkungen und Staus hinnehmen, Mitte August werden für das zweitgrößte Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern dann noch Marktplatz dicht gemacht und mehrere Straßen gesperrt.

Vom 12. August 8 Uhr an können Autofahrer den Marktplatz nicht mehr nutzen. Dort werden eine große Bühne und Stände aufgebaut. Auch um den Markt herum kommen Fahrzeuge ab dem 13. August 6 Uhr nicht mehr. Beide Sperrungen gelten bis 19. August gegen 16 Uhr.

Parkplatz kann nicht genutzt werden

Vom 13. August an ist ein Parkstreifen auf dem befestigten Parkplatz Turmstraße gesperrt, vom 15. August 6 Uhr bis 18. August ist die Fläche dann vollgesperrt.

Ebenfalls am 13. August beginnen die Händler von 8 Uhr an, in der Fußgängerzone ihre Buden aufzubauen.

Ab 15. August werden die Dankwartstraße ab Grüne Straße sowie die Mecklenburger Straße ab Bei der Klosterkirche während der Veranstaltungen auf dem Marktplatz gesperrt. Auf dem Marktplatz selbst wird der Zugangsbereich von der Fußgängerzone vor Beginn der Veranstaltungen am 16. und 17. August von jeweils 16.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltungen gesperrt.

Tempolimit am Alten Hafen

Für das Entenrennen in der Frischen Grube wird die Straße gleichen Namens am 18. August von 13 Uhr an bis zum Ende der Veranstaltung zwischen Schweinsbrücke und Bohrstraße gesperrt.

Am Alten Hafen kommt es zu folgenden Einschränkungen: In der Wasserstraße wird das Tempo auf 30 km/h herabgesetzt – vom 15. August 8 Uhr bis zum 18. August 20 Uhr. Die Stockholmer Straße ist vom 15. August 6 Uhr bis 19. August 16 Uhr nicht befahrbar.

Mehr Infos:

Großsegler „Mir“ kommt zum Schwedenfest nach Wismar

Schnell anmelden: Nur 1300 Starter sind aus Sicherheitsgründen beim 20. Schwedenlauf erlaubt

OZ