Wismar

Lust auf gutes Essen? Wer sich in Wismar gerne kulinarisch verwöhnen lassen möchte, hat die Qual der Wahl. Die Auswahl an Gaststätten ist groß. Und es muss nicht das Vier-Sterne-Restaurant sein, um lecker speisen zu können.

Speisen im denkmalgeschützten Interieur

Im Sommer schmeckt’s im Freien am besten. Da kommt Urlaubsfeeling auf. Allein der Marktplatz bietet eine Reihe von Lokalen mit Außenplätzen. Wir entscheiden uns für das Restaurant & Café „Schwedenwache“ und haben Glück. Der freundliche Kellner weist uns einen Tisch unter einem großen Sonnenschirm zu. Kaum Platz genommen, dauert es nicht lange, bis die Speisekarte gereicht wird. Wir bestellen zunächst Getränke. Die Durstlöscher werden ebenfalls zügig gebracht.

Appetit haben wir auf Fisch und Fleisch. Für den großen Hunger bietet die Karte sogar beides als eine Portion. Wir entscheiden uns für das Lachsfilet beziehungsweise die Bio-Hähnchenbrust von der Mecklenburger Landpute. Die Wartezeit vergeht wie im Fluge, wenn man dem Treiben auf dem Markt zuschaut. Das Essen ist köstlich: Der Fisch als auch das Fleisch sind knusprig gebraten und dabei saftig im Inneren. Ein Genuss!

Blick auf das Jugendstilhaus mit Restaurant und Café "Schwedenwache". Quelle: Haike Werfel

Übrigens: Auch das Innere des gastlichen Hauses ist einen Besuch wert. Das 1891 gegründete Weinhaus der Firma Uhle wurde 1921 im Jugendstil umgebaut. Mit seinen bleiverglasten Fenstern, der figürlichen Glasmalerei und den einzeln geschnitzten Kojen mit Weinreben und Tiermotiven verfügt das Restaurant über eine einzigartige Innenausstattung, die heute unter Denkmalschutz steht. Es ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Außergewöhnliche Gaumenfreuden

Wer sich Exklusivität gönnen und Nichtalltägliches probieren möchte, dem sei das „Oberdeck“ in der ersten Etage der Seeperle am Schiffbauerdamm empfohlen. Hier stehen beispielsweise Austern auf der Karte. Nach einem Aperitif mit dem originellen Namen „Enterhaken“ kann es mit einem frischen, liebevoll angerichteten Salat als Vorspeise genüsslich weitergehen.

Das kreative Küchenteam zaubert solch wohlklingende Gerichte wie Zanderfilet mit Cannelloni-Bohnenpüree, gestovten Kartoffeln und Holzkohle-Öl parfümiert oder Iberico-Schweinefilet auf Orecchiette-Nudeln in Gorgonzolasauce mit Zwiebel-Cassismarmelade. Das freundliche Servicepersonal erläutert selbstverständlich, was sich hinter den außergewöhnlichen Bezeichnungen verbirgt und gibt auch eine Weinempfehlung zum Essen. Manche Gerichte sind so schön angerichtet, dass man sie erst gar nicht essen mag. Alles ist hier eine Idee feiner – was berechtigterweise auch seinen Preis hat.

Die "Seeperle" mit Fischräucherei und Bistro "Kombüse" im Parterre sowie dem Restaurant "Oberdeck" im Obergeschoss. Quelle: Haike Werfel

Das Restaurant bietet in zwei Räumen nicht sehr viele Plätze, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt. Allerdings ist es erst ab 17 Uhr geöffnet, und zwar dienstags bis sonntags.

Schöner Ausblick vom Kai

Der wohl schönste Ausblick auf den Alten Hafen lässt sich vom Kai Barcafé genießen. Dort gilt das Motto „Klein, aber fein“. Gehen die Gäste durch das Café nach draußen, stehen Tische und Holzbänke – wie der Name es verrät – direkt am Kai. So haben die Gäste an lauen Sommerabenden, stürmischen Herbsttagen und frostigen Wintermorgen einiges zum Anschauen: die denkmalgeschützten Speicher, die Poeler Kogge, die Geschäfte und auch die Fischbrötchen-Kutter und Fahrgastschiffe. Deshalb sind diese Plätze sehr begehrt.

Im Kai Barcafé genießen die Gäste kleine Köstlichkeiten direkt am Hafen an der Kaikante mit Meerblick. Quelle: Haike Werfel

Neun Bierzeltgarnituren stehen in den Außenbereichen zur Verfügung, inklusive der Eingangsseite. Drinnen gibt es sechs Tische. Eingerichtet ist das Café modern und gemütlich. Das Essensangebot ist erfreulich überschaubar. Es ist auf einer Tafel am Tresen zu lesen. Hinter dem stehen die Besitzer und einige Aushilfen, die stets relaxt und freundlich agieren.

Vieles wird frisch zubereitet, so wie das Pesto. Immer dabei ist eine Tagessuppe, eine Tagespasta und selbst gebackener Kuchen wird angeboten. Los geht es schon mit einem Frühstück am Morgen von 10 bis 11.30 Uhr – auf Schweizer Art mit viel Käse, in der italienische Variante oder mit Süßem für Naschkatzen. Dazu gibt es Kaffee, später dann auch Cocktails.

In diesem Jahr wird das Kai Barcafé 19 Jahre alt. Geöffnet ist es Montag bis Sonntag von 10 bis 24 Uhr, Ruhetage gibt es nicht. Die Küche serviert bis 20 Uhr.

Amerikanische Küche am Hafen

„Willkommen im New Orleans“ – ein bisschen Flair aus der US-amerikanischen Südstaatenstadt wird im gleichnamigen Wismarer Restaurant versprüht – durch die Inneneinrichtung und die Speisekarte. Die Stadt am Mississippi ist bekannt für ihr pulsierendes Nachtleben, eine dynamische Musikszene und eine pikante Küche, in der sich unterschiedliche kulinarische Einflüsse verbinden. Vor allem in den kühleren Monaten spielen regelmäßig Bands im kultigen New Orleans, zu dem auch ein Hotel gehört.

Die Einrichtung des New Orleans erinnert an die Südstaaten in den USA. Quelle: News Orleans

An den Wänden im Restaurant hängen Musikinstrumente und amerikanische Autokennzeichen. Drinnen sind Tische und Stühle aus Holz, aber am beliebtesten sind im Sommer die Plätze im Außenbereich. Dank der großen Schirme lässt es sich dort auch bei Regen gut aushalten.

Zu essen gibt es amerikanische Burger wie den „Guacamole Chicken Burger“ mit Hähnchen, Avocadocrème, Tomaten, roten Zwiebeln, Salat, Speck, Jalapenos, Tomaten-Aioli. Gerne bestellt werden auch die Salatkreationen sowie Pasta, Steaks und Cocktails in allen Variationen. Das Personal ist freundlich und schnell. Geöffnet ist das New Orleans in der Runden Grube 3 von Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 23 Uhr.

Ein Haus mit Geschichte

Im Reuterhaus am Marktplatz hat 1850 der mecklenburgische Verleger Dethloff Carl Hinstorff seine erste Verlagsbuchhandlung eingerichtet. Ein paar Jahre später hat dort der Schriftsteller und Dichter Fritz Reuter seinen ersten Verlagsvertrag über die Herausgabe der plattdeutschen Erzählungen Läuschen un Rimels (Erlauschtes und Gereimtes) unterschrieben. Reuter hat danach öfter in dem Haus übernachtet. Das beherbergt heute eine kleine Pension und eine Gaststätte.

Das Reuterhaus am Wismarer Markt beherbergt heute auch ein kleines Hotel. Quelle: Haike Werfel

Plätze gibt es innen und außen auf der Terrasse. In der Gaststätte gibt es noch einen separaten Raum für größere Gesellschaften. Die Küche setzt auch auf Mecklenburger Speisen. Kartoffelsuppe, Rippenbraten und Ente werden auf die norddeutsche Art zubereitet. Natürlich gibt es auch Fischgerichte wie Dorschfilet, gebraten mit Wildkräutersalat, Himbeerdressing und Kräuterbaguette.

Die Preise für die Hauptspeisen liegen zwischen 14 und 19 Euro. Das teuerste Gericht ist ein Steak zu 22 Euro.

Von Haike Werfel und Kerstin Schröder