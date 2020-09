Wismar: Diese regionalen Lebensmittel gibt es in Supermärkten

Wismar/Blowatz

In Blowatz betreibt Marco Woydt den Einkaufsmarkt „Ostseekaufmann“. Der ist im Mai 2018 im Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses in der Hauptstraße eröffnet worden. Auch auf Wunsch der Kunden gibt es dort viele regionale Produkte. Die stammen meist von den Bauern aus der Region. Die beliefern den Kaufmannsladen vor allem mit Kartoffeln, Eiern, Honig und Gemüse. „ Käse aus Wismar und Glashäger-Getränke aus Bad Doberan haben wir auch im Sortiment“, berichtet Lebensgefährtin Andrea Behling.

Wismarer Käse in zahlreichen Märkten

Käse aus Wismar findet sich in vielen Supermärkten. Bereits seit 1979 wird der Tilsiter „Alt-Mecklenburger“ in der Hansestadt hergestellt. Nach der Übernahme durch das Familienunternehmen Rücker ist die Produktion kontinuierlich gestiegen. Die konzen­triert sich vollständig auf Käse: Dazu zählen auch „Alter Schwede“, „Alt-Mecklenburger“, „Küsten-Urtyp“ und „Nord­berger“.

Die Rohmilch der Ostsee-Molkerei stammt seit dem vergangenen Jahr ausschließlich von Höfen, die maximal 80 Kilometer von der norddeutschen Küste entfernt liegen. So will das Unternehmen heimische Landwirte unterstützen und keine Billigmilch aus dem Ausland kaufen. Seit einigen Monaten ist eine neue Verpackungsanlage in Betrieb. Die kann 2000 Tonnen Käse im Jahr verarbeiten.

Kunden können den Käse direkt vom Werk kaufen – im Diamanthof in der Rostocker Straße 2a-c. Der ist unter anderem dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dort gibt es auch tagesfrische Konditorsahne. In den beiden Markant-Einkaufsmärkten in Wismar sind ebenfalls verschiedene Käsesorten erhältlich, auch die Edeka-Märkte haben ihn im Sortiment sowie der Discounter Norma.

Interaktive Karte: Sehen Sie hier, welche regionalen Produkte vor ihrer Haustür erzeugt und verkauft werden. Verkäufer sind rot markiert, Erzeuger gelb. Wo es sich um Erzeuger/Verkäufer in einem handelt, sehen Sie an der orangefarbenen Markierung.

Gemüse aus Stove beim „Ostseekaufmann“ im Nachbardorf

Der Agrarbetrieb von Jan Hofmann in Stove baut seit Jahren erfolgreich Rosenkohl auf Flächen in Nordwestmecklenburg an. Auch Erbsen, Getreide, Kartoffeln und Mais erntet der Familienbetrieb mit 50 Mitarbeitern. Zudem wird Milch mit 600 Kühen produziert. Die Produkte sind in bekannten Supermarkt-Ketten zu finden. Die Milch können Kunden an der Milchtankstelle zapfen.

Wismarer Wurst an den Frischetheken

Die Mecklenburger Fleischwaren GmbH in Wismar versteht sich seit Jahren als Nahversorger für die Kunden vor Ort. Der handwerklich geführte Betrieb fertigt und verkauft seine Fleisch- und Wurstwaren an der Lukaswiese 6 im Stadtteil Redentin. Auch Wildprodukte sind im Werksverkauf donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr erhältlich. Wismarer Wurst bekommen Kunden ebenfalls an den Frischetheken bei Edeka, Markant und im Marktkauf-Center in Hinter Wendorf sowie als abgepackte Selbstbedienungsware.

Klützer Landschlachterei liefert nach Wismar

Nach Auskunft von Kathrin Runow bezieht der Edeka-Markt Jens Meier in der Schweriner Straße in Wismar auch Wurstwaren von der Klützer Landschlachterei. Zudem soll es hier Salate der Wismar Fisch-Feinkost GmbH geben. Sie hat ihren Sitz am Alten Holzhafen 33 und vertreibt ihre Produkte im Fabrikverkauf: montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

Wismarer Rollmops und Spirituosen bei Marktkauf

Gabel-Rollmops, Bismarckhering und Kräuterhappen im Glas finden Kunden zudem im Sortiment des Marktkauf-Centers. Das führt zudem Gin, Rum und Whisky von der Hinricus Noyte’s Spirituosen GmbH Wismar, wie Geschäftsleiter Karsten Heuer berichtet. Auch Fleisch und Wurst von der Klützer Landschlachterei sowie Milch und Milchprodukte aus Upahl können Kunden hier erwerben.

Freilandeier aus Robertsdorf in acht Einkaufsmärkten

Seit Mai vergangenen Jahres betreibt Landwirt Tino Schomann in Robertsdorf, Gemeinde Blowatz, eine mobile Hühnerhaltung. Insgesamt 1800 Legehennen hält er in drei mobilen Ställen. Städter wissen das „Robertsdörper Freilandei“ als regionales Produkt von glücklichen Hühnern längst zu schätzen. Acht Einkaufsmärkte beliefert Tino Schomann inzwischen mit seinen Freilandeiern: unter anderem in Wismar die zwei Markant-Kaufhallen, das Marktkauf-Center und Edeka von Jens Meier sowie den Rewe-Markt in Kirchdorf/ Poel. Aus den Eiern lässt der Landwirt auch „Robertsdörper Eiersööpke“ herstellen, einen Eierlikör, der ebenfalls in den Märkten erhältlich ist.

Milch und Milchprodukte von Hansano aus Upahl

Die Molkerei in Upahl, die seit 2011 zum dänischen Arla-Konzern gehört, ist mit zahlreichen Produkten in den Supermärkten der Region vertreten, unter anderem bei Edeka, Markant und Marktkauf. Seit 1963 tritt die eingetragene Genossenschaft Hansa-Milch unter der Marke Hansano auf. Zu den rund 40 verschiedenen Milchprodukten zählen unter anderem Frisch- und H-Milch, Sahne, Joghurt, Quark, Skyr (Frischkäse), Milchpulver und Kondensmilch.

Von Von Kerstin Schröder und Haike Werfel