Wismar: Diesen Weihnachtsmann kennen viele Kinder

Wismar

„Kannst Du mir ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen?“ Diese Frage stellt Thomas Fett in der Adventszeit öfter. Denn er ist der Weihnachtsmann. Tatsächlich sieht er in seinem Kostüm auch so aus, wie man sich Santa Claus vorstellt: dank echtem knuddeligem Bauch und grau-meliertem Bart. Mantel und Mütze passen perfekt – das müssen sie auch. Hunderte Mädchen und Jungen warten schließlich auf den 61-Jährigen und auf die Geschenke, die er mitbringt. Die spendiert der Wismarer Verein „Licht am Horizont“ vielen Kindern aus Wohngruppen und Familien, die nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und liebevoll überreicht werden die Präsente auch – von Thomas Fett.

Erster Mantel selbst gemacht

Seit drei Jahren ist er der Weihnachtsmann. „Den ersten Mantel habe ich selbst gemacht“, erinnert sich der Hanshagener an die Anfangszeit zurück. Auch eine Mütze hat er sich gestrickt. Die setzt er bei den Weihnachtsfeiern des Sozialdienstes Katholischer Frauen ( SKF) auf. Von dem wird seine Familie seit Langem betreut. Und SKF wird von „Licht am Horizont“ unterstützt. So kommt schließlich der Kontakt zustande und eine gute Zusammenarbeit. Die bringt ihm auch ein maßgeschneidertes Gewand ein – spendiert vom Verein. Auf sechs bis sieben Veranstaltungen ist er jedes Jahr – wenn kein Corona ist. „Es macht Spaß, den Weihnachtsmann zu spielen“, sagt er. Zu sehen, wie die Kinder sich freuen, mache ihn glücklich. In diesem Advent sind es viel weniger Kids gewesen als sonst – aber das soll nächstes Jahr wieder anders sein.

Und was wünscht sich Santa Claus zu Weihnachten? „Dass ich noch viele Jahre der Weihnachtsmann sein kann.“

Treppenbauer hilft Verein

Martina Krimmling vom Verein „Licht am Horizont“ freut sich über die Unterstützung von Treppenbauer Robert Plath. Quelle: privat

Eine größere Spende hat der Verein von Robert Plath erhalten. Der Wismarer Unternehmer hat ein großes Herz für soziale Projekte. Seit Jahren unterstützt der Chef der Firma Treppenbau Plath verschiedene Vereine und gemeinnützige Projekte. Auch Marita Riegel von „Licht am Horizont“ ist regelmäßig auf dem Firmengelände in Kritzow zu Gast. Dort werden ihre Baumstämme, die sie für Bastelaktionen mit den Kindern sammelt, in dünne Scheiben gesägt. Die werden dann zu kleinen Mäusen oder anderen Deko-Artikeln. Nun gibt es – wie jedes Jahr für die OZ-Weihnachtsaktion – auch noch viel Geld: 1500 Euro. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Robert Plath und allen anderen Spendern“, freut sich die zweite Vereinsvorsitzende, Martina Krimmling, die das Geld entgegengenommen hat. Außerdem hat sie mit fleißigen Helfern die letzten Weihnachtsgeschenke überreicht – an Kinder aus einer Wohngruppe. Jedes Jahr bekommen Hunderte Mädchen und Jungen Präsente zum Fest. Einige werden zusätzlich gepackt, um welche in Reserve zu haben, falls bei den Übergaben unerwartet mehr Kinder dabei sind als geplant. „Bleiben von den Reservepäckchen welche übrig, verschenken wir sie jedes Jahr an eine andere Wohngruppe“, berichtet Martina Krimmling. Viele Wismarer haben in diesem Jahr Geschenke gekauft und hübsch eingepackt – unter anderem die Mitarbeiter des Amtsgerichtes, die Fellschneiderei Wismar und die Wohnmobilfirma Uwe Linke.

Viele Spenden eingegangen

Die Spendenkonten Der Verein „Licht am Horizont" ist 2009 gegründet worden – von Waltraut und Norbert Gelhart. Zurzeit gibt es 56 Vereinsmitglieder. Sie betreuen ehrenamtlich Kinder aus finanzschwachen Familien, die Unterstützung beim Lernen benötigen oder auch in schwierigen Lebensphasen stecken. Sie schenken ihnen ein bisschen schöne Zeit, organisieren Ausflüge, Segeltörns, Spielnachmittage oder Nachhilfen. Zwischen 12 000 und 15 000 Euro lässt sich „Licht am Horizont" das jährlich kosten.

Ebenfalls gespendet haben: Karin und Sven-Olaf Graeff (20 Euro), Irene Klimmik (20), Edith Fritsch (50), Margret und Rolf-Rüdiger Strache (20), Elvira Wichert (10), Marg und Horst Engel (50), Karen Bull (30), Detlef Butz (20), Angela Wendt (20), Christa-Maria und Klaus-Jürgen Schröter (50), Jutta und Bernd Mienert (22), Birgit Kunst (150), Heike Sill (30), Rudolf Dörfel (10), Elke und Hermann Warncke (20), Uwe Sebbin (20), Hannelore Jungherr (15), Karin und Horst Kosch (20), Irene und Horst Graßmäder (20), Barbara und Gerd Schumacher (10), Petra und Burkhardt Glueder (30), Heidrun Meyer (25), Margitta und Bert Burmeister (20), Gudrun und Erwin Neumann (20), Detlef Ladewig (20), Bärbel und Uwe Nabersberg (50), Hannelore Heinsius (10), Elfriede und Hans-Jürgen Wendt (50), Birgit Burmeister (50), Sigrid und Frank Wernecke (22,22), Ursula Kurzmann (50), Edeltraut und Hans-Joachim Peters (50), Edelgard Behrens (20), Thomas Forssmann (200), Michaela Kairies (50), Margit Skowronek (63), Christine Menzel-Harloff (50), Jutta und Jan Wojcik (15), Sylvia Matzkeit (30), Diana Timm (50), Brigitte Voss (100), Christoph Zochling (100), Gabi und Rüdiger Steinborn (30), Diana Adler (20), Christel Raeth (20), Renate und Peter Schleuß (20), Kerstin und Jens Guerke (30) sowie Hannelore und Erik Saunus (30) und „ Wismar läuft“ (1200). Ebenfalls eine größere Summe hat die Schonsteinfeger-Innung Mecklenburg-Vorpommern spendiert. Die Handwerker, die Glück bringen sollen, unterstützen die Vereinsarbeit mit 1000 Euro. Damit steigt der Kontostand auf mehr als 34 000 Euro. Ein großes Dankeschön an alle Spender!

Wer namentlich nicht genannt werden möchte, gibt das bitte bei der Überweisung an.

Von Kerstin Schröder