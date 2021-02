Wismar

Ob das Hochzeitskleid noch passt, weiß Sabrina Müller aus Alt Farpen bei Wismar nicht genau, denn anprobiert hat sie es schon lange nicht mehr. Zu tief sitzt noch die Enttäuschung darüber, dass die 36-Jährige und ihr Lebensgefährte Mathias Dietz (39) ihre Heirat bereits zum dritten Mal verschieben müssen. Dabei warten sie schon so lange auf ihre persönliche Traumhochzeit.

Den Heiratsantrag gab es schon vor über zehn Jahren in der Badewanne. „Ich war gerade hochschwanger und wollte eigentlich nur aus dem Wasser raus“, sagt Sabrina Müller in Erinnerungen schwelgend. Aber dann kam ihr Freund Mathias mit dem Antrag um die Ecke und die heißen Temperaturen waren erst mal vergessen, die Freude dafür umso mehr. „Seitdem sind wir verlobt“, sagt Mathias Dietz und schaut seiner blonden Dauerverlobten sehnsüchtig in die blauen Augen.

„Es soll eine richtige Sause werden“

„Hochschwanger wollte ich aber auch nicht vor den Traualtar“, erklärt die heiratswillige Mutter zweier Mädchen. Es kam immer wieder was dazwischen, erst die Geburten der Kinder, dann der Hausbau und gesundheitliche Schwierigkeiten. Für Juni 2020 aber war endlich ein rauschendes Fest mit 75 Leuten geplant. Doch dann kam Corona, und die Hochzeit sollte nicht stattfinden. Die beiden überlegen hin und her, wen sie von der Gästeliste streichen könnten, um die geforderten Auflagen zu erfüllen, aber bringen es nicht übers Herz. „Wenn wir heiraten, dann mit allem Drum und Dran und allen, die wir lieb haben. Es soll eine richtige Sause werden.“

Also wird der Termin schweren Herzens auf den 24. Oktober 2020 verschoben. Dass es wieder nicht klappen soll, ahnen die beiden nicht. „Ausweichtermin war noch im September. Hätten wir uns für dieses Datum entschieden, wären wir bereits verheiratet. Aber das konnte ja zu dem Zeitpunkt keiner ahnen.“ Die Absage des zweiten Heiratsanlaufs kam nur zwei Tage vor Festbeginn. Erste Gäste waren bereits angereist.

Schon zum dritten Mal haben Sabrina und Mathias Dietz aus Alt Farpen die Hochzeit verschieben müssen. Quelle: Martin Börner

„Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt“

Der Bräutigam in spe erzählt: „Ich war gerade bei meiner Schwester, meinen Anzug anprobieren. Der Hochzeitsausstatter hatte das falsche Sakko geliefert, da kam der Anruf mit der Absage. Das war schon ein Schlag ins Gesicht. Es hat mich echt vom Hocker gehauen, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt.“ Mathias hat für seine Hochzeit und die Ansprache des Trauredners eine Playlist gemacht, die er seitdem heimlich für sich in melancholischer Stimmung immer mal wieder abspielt.

Hochzeit unter Corona-Bedingungen Wer sich in der aktuellen Zeit trotzdem trauen will, muss folgende Parameter der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern erfüllen: An der Trauung dürfen 10 Personen aus verschiedenen Haushalten teilnehmen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Die anwesenden Personen sind in einer Liste zu erfassen, die folgende Angaben enthalten muss: Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen nach der Hochzeit aufzubewahren und der zuständigen Gesundheits­behörde auf Verlangen vollständig herauszugeben. Auch hier gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP- oder FFP-2-Maske). Bei der Hochzeitsfeier sind die gültigen Kontaktbeschränkungen zu beachten.

Da Frauen meistens emotionaler ticken, wirkt die verhinderte Braut verzweifelt. „Bei der zweiten Absage war es Horror. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und hab geweint.“ Eine Hochzeit unter Corona-Vorschriften zu feiern, ist hingegen für das verliebte Paar keine Option. „Ich würde den Tag damit verbringen mit dem Gedanken daran, wie wäre es gewesen, wenn ...“ In der Zwischenzeit hat sich die Gästeliste von selbst verringert. „Es sind schon liebe Menschen von uns gegangen, die nicht mehr dabei sein können.“

Wochenlang gab es Süßigkeiten zur Freude der Kinder

Sabrina und Mathias wissen auch: „Es gibt durchaus Schlimmeres, aber trotzdem darf man enttäuscht sein und sich alles ein bisschen besser wünschen.“ Auf dem Golchener Hof in der Sternberger Seenlandschaft, wo Sabrina und Mathias irgendwann heiraten wollen, sind die Termine bis Oktober bereits ausgebucht. Aber trauen werden sich die beiden dieses Jahr wohl nicht mehr, zu groß ist die Angst vor einer erneuten Hochzeitspleite.

Auch die Kinder der beiden wünschen sich, dass Mama und Papa endlich heiraten können. Die zwei Mädchen hatten allerdings neben den Eltern das fragwürdige Vergnügen beim Vertilgen der sogenannten Candybar. „Wir hatten für die Hochzeit bereits das Candy-Buffet für 75 Leute arrangiert. Als das Fest ausfiel, mussten wir wochenlang zu Hause Süßigkeiten naschen. Die Kinder hat es gefreut!“

Von Anja von Semenow