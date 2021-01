Wismar

Viele Unternehmen aus Nordwestmecklenburg haben in den vergangenen Jahren in der Wismarer Markthalle beim Rückkehrertag um neue Mitarbeiter geworben. Wegen der Corona-Pandemie ist das im Dezember 2020 nicht möglich gewesen. Deshalb ist auf der Webseite www.ichwillindieheimat.de eine Digitalvariante der beliebten Jobmesse gestartet worden. An der haben sich rund 50 Firmen beteiligt und 200 Arbeits- und Ausbildungsstellen angeboten – diesmal nicht nur an einem Tag, sondern vier Wochen lang.

Nun gibt es eine erste Bilanz: Bis zum 20. Januar sind auf der Webseite mehr als 15 000 Aufrufe von etwa 6500 Besuchern verzeichnet worden. Erste Ergebnisse zeigen: Die meisten Klicks haben Stellenausschreibungen aus dem öffentlichen Dienst bekommen. Die Vermutung liegt nahe, dass Themen wie geregelte Arbeitszeiten, lukrative Eingruppierungen sowie Jobsicherheit in der Corona-Pandemie eine große Rolle dabei gespielt haben.

Genaue Auswertung folgt

Welche Ergebnisse die Aktion insgesamt gebracht hat, wird in den kommenden Wochen noch konkreter ausgewertet. Dazu werden die Mitarbeiterinnen des Welcome Service Centers sich im März bei den beteiligten Firmen erkundigen, wie viele Bewerbungen auf diesem Weg eingegangen sind. Das Stellenportal bleibt noch bis Ende Januar online.

Natürlich kann so ein Angebot persönliche Gespräche nicht ersetzen, teilt der Veranstalter mit. Aber es könne sie einleiten – potenziellen Bewerbern sei es möglich, über die Seite unmittelbar Kontakt mit den Unternehmen aufzunehmen. Und vor allem: Es ist die beste Möglichkeit, die wir unter diesen Umständen hatten. Also mussten wir sie auch nutzen“, erläutert Kerstin Weiss ( SPD), Landrätin und Schirmherrin der Veranstaltung.

Die Jobmesse ist in den vergangenen zwei Jahren immer zwischen Weihnachten und Neujahr in der Markthalle durchgeführt worden und auf große Resonanz gestoßen. Viele Besucher haben sich dort an den Ständen der Unternehmen informiert. „In der Zeit besuchen Menschen, die aus der Region weggezogen sind, ihre Familien. Sie nutzen diese Tage oft, um sich hier nach einem attraktiven Job umzuschauen, damit sie ihren Lebensmittelpunkt zurückverlegen können“, berichtet Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordwestmecklenburg.

