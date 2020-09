Wismar

„Komme ich jetzt ins Fernsehen?“ Diese Frage ist meist scherzhaft zu hören, wenn irgendwo ein Kamerateam unterwegs ist. In Wismarer beschäftigt sie seit Monaten aber auch die Bürgerschaftsmitglieder.

Denn weil immer mehr Menschen Videos und Livestreams nutzen, um sich zu informieren, möchte die Presse die Stadtvertreter in deren Sitzungen gerne in Bild- und Ton aufnehmen. Das ist bislang nicht erlaubt, weil einige Kommunalpolitiker das nicht möchten. Die sind in der Minderheit. Allerdings reichen laut Kommunalverfassung 25 Prozent aus, um das Vorhaben abzulehnen.

Abstimmung dauert 20 Minuten

Das ist bereits in mehreren Bürgerschaftssitzungen passiert. Immer am Anfang wird gefragt: Dürfen Aufnahmen gemacht werden? Dann gibt jeder Stadtvertreter geheim seine Stimme ab, danach wird ausgezählt. Ungefähr 20 Minuten das Prozedere. Das Ergebnis ist immer das Gleiche: Zehn oder elf Stadtvertreter sagen nein, der Rest der insgesamt 37 Kommunalpolitiker ja.

Damit in Zukunft die Abstimmung nicht ständig aufs Neue abgefragt werden muss, wollen FDP und CDU Bewegung in das Thema bringen und eine Diskussion anschieben. Mit der wollen sie die Bedenken derjenigen ausräumen, die sich nicht per Kamera oder Mikrofon aufnehmen lassen wollen. „Den Bürgerschaftsmitgliedern, die sich filmen lassen möchten, sollte das aber ermöglicht werden“, erklärt der Fraktionsgeschäftsführer der FDP, Niklas Dumke. Ziel sei es, die politische Beratungen und Entscheidungen transparenter zu machen. Ob und wie das geregelt werden könnte, dass einige Stadtvertreter gefilmt werden dürfen und andere nicht, vermag die FDP nicht zu sagen. Aber: „Im Moment gibt es immer nur das gleiche, unbefriedigende Ergebnis. Um eine Lösung zu finden, mit der alle einverstanden sind, muss eine Debatte angeschoben werden. Das soll mit dem Antrag passieren“, ergänzt Dumke.

Arbeit sichtbar machen

Gleichwohl ist es für die FDP-Fraktion unverständlich, warum man ein kommunalpolitisches Mandat anstrebt, wenn man die eigene Arbeit in der Bürgerschaft nicht für die Wähler sicht- und hörbar machen möchte, sagt der Fraktionsvorsitzende René Domke.

Tom Brüggert ( CDU) sieht das ähnlich: „Die Wismarer würden mit Aufnahmen ein realistisches Bild aus den Sitzungen bekommen.“ Zwar seien die Stadtvertreter ehrenamtlich tätig, aber dennoch temporäre Personen der Zeitgeschichte. „Wer als Bürgerschaftsmitglied Politik für 43 000 Einwohner macht, der sollte das auch öffentlich und transparent tun“, findet Brüggert.

Bernhard Schubach (Piraten) ist ebenfalls für Liveübertragungen und Aufnahmen. Er habe sich schon während der letzten Bürgerschaftssitzung dafür ausgesprochen.

Rechtliche Klärung

Horst Krumpen ( Die Linke) weist daraufhin, dass es aus dem Bundestag und Landtag Übertragungen gibt. „Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, das auch aus der Wismarer Bürgerschaft zu tun“, sagt Krumpen. Ob seine Fraktion aber den Antrag von FDP und CDU unterstützt, sei noch nicht entschieden. „Eine Regelung, dass einige Stadtvertreter aufgenommen werden dürfen, andere aber nicht, ist nicht umzusetzen“, erklärt er. Vielleicht wäre das aber möglich durch eine Änderung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung. Das müsse geprüft werden.

Auch Michael Tiedtke ( SPD) hat generell nichts gegen Aufnahmen. „Aber sie müssen rechtlich abgesichert sein.“ Laut dem Rechtsamt der Hansestadt, das den Antrag von FDP und CDU geprüft hat, sind mit Blick auf Urteilen aus anderen Bundesländern Aufzeichnungen von einzelnen Bürgerschaftsmitgliedern auch mit deren Einverständnis nicht zulässig. In der Stellungnahme heißt es weiter: Es bedürfe nicht unbedingt einer Medienöffentlichkeit, um sein Mandat wirksam wahrzunehmen. Diejenigen, die sich aufnehmen lassen möchten, könnten dafür die Sitzungspausen nutzen oder sich für Interviews an die Medien wenden.

Oder es gelingt mit einer Diskussion doch noch, die Kritiker der Aufnahmen zum Umdenken zu bewegen. Welche Stadtvertreter das sind, bleibt wegen der geheimen Abstimmungen bislang nur Spekulation. Öffentlich haben sie noch nicht Stellung bezogen.

Von Kerstin Schröder