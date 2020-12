Wismar

Kein Hotel, kein Tauchzentrum – aus dem Löwe-Speicher am Alten Hafen soll im dritten Anlauf ein Hostel werden. Ein Investor plant 132 Zimmer mit drei Sterne Superior-Standard und fünf Sterne nach dem Qualitätsmanagement für Kinder- und Jugendreisen.

Vorgesehen sind Doppel- und Vierbettzimmer, behindertengerechte Zimmer und Suiten mit einer Größe von 26 bis 51 Quadratmeter. Insgesamt soll es im Speicher 360 Betten geben.

Fünf Bewerber bei Vergabeverfahren

Die Stadt hatte zur Vergabe der letzten freien Immobilie am Alten Hafen in diesem Jahr ein öffentliches Vergabeverfahren zum Verkauf des Löwe-Speichers gestartet. Es gab fünf Bewerber. Die Bürgerschaft sollte am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil der Sitzung über die Anhandgabe des Speichers an den Bieter mit der höchsten Bewertung abstimmen. Im nächsten halben Jahr sollte das Konzept weiterentwickelt werden. Mit der Anhandgabe ist eine Kaufoption verbunden. Der Verkauf soll Mitte 2021 erfolgen.

Beschlussvorlage zurückgezogen

Eigentlich. Die Beschlussvorlage wurde überraschend von der Verwaltung von der Tagesordnung genommen. Eine Begründung gab es nicht. Nach OZ-Informationen sind Teile der Politik gegen das Vorhaben. Druck soll es auch von der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) geben. Im Kern geht es um weitere Bettenkapazitäten, die auf Ablehnung stoßen. Im Bereich Alter Hafen sind eine Vielzahl an Ferienwohnungen entstanden, weitere befinden sich im Bau.

Weiteres Hostel geplant

Die Stadt möchte den seit Jahren leerstehenden Löwe-Speicher wegen hoher Unterhaltungskosten verkaufen. Im Idealfall wird eine touristische Nutzung mit Mehrwert gesucht. Ein erhofftes Tauchzentrum hat sich zerschlagen.

Im Hostel wird die Möglichkeit gesehen, ein bisher fehlendes Segment für zum Beispiel Backpacker und Radfahrer zu bedienen. Allerdings soll auch aus dem ehemaligen Gefängnis und der früheren Jugendarrestanstalt am Marienkirchplatz ein Hostel werden. Nun will die Stadt beraten, wie es weitergeht.

Investition von 20 Millionen

Das Rennen für den Löwe-Speicher hat ein norddeutsches Unternehmen zur Entwicklung von Projekten gemacht. Es hat bereits Erfahrungen mit dem Bau von Hostels. Beim Investitionsvolumen ist von 20 Millionen Euro die Rede. Das Hostel soll im Economybereich angesiedelt werden und die Lücke zwischen teurem Hotel und unkomfortablem Hostel besetzen. Angesprochen werden Gruppen und Familien, Geschäftsreisende und Backpacker. Angestrebt wird eine Belegung von 60 bis 70 Prozent im Ganzjahresbetrieb.

Dauerausstellung zum Hafen

Im Erdgeschoss sollen sich Frühstücks- und Speiseraum befinden. In den Etagen darüber die Zimmer. Eine Skybar mit 360-Grad-Blick auf Wismar und Ostsee ist im oberen Teil des Gebäudes vorgesehen, eine Veranstaltungs- und Tagungsebene soll im siebten Obergeschoss bis zu 200 Personen Platz bieten.

Auf einer Etage soll es zudem eine Dauerausstellung geben. Die Zeitreise führt durch die Geschichte der Hanse und der Speicher bis zur heutigen Kreuzfahrttouristik. Der Rundgang durch die Hafengeschichte soll mit typischen Exponaten und Zeitzeugeninterviews lebendig gestaltet werden.

Das Konzept geht von 50 Arbeitskräften aus. Für Parkplätze steht das städtische Parkhaus zur Verfügung.

Empfehlung einer Fachjury

Die Stadt hatte den Löwe-Speicher im Juli für 456000 Euro zum Verkauf ausgeschrieben. Das entspricht dem aktuellen Verkehrswert. Die Bewerbungsfrist endete am 26. Oktober. Im November wurde eine Verkaufsempfehlung durch eine bestellte Fachjury ausgesprochen. Dazu wurden Kriterien für die Nutzungs- und Finanzierungskonzepte erstellt. Es gab Beratungen im Senat der Stadt und in Ausschüssen der Bürgerschaft.

In der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag sollte nun der Beschluss über die Anhandgabe des Speichers an einen Investor erfolgen. Der Rangbeste erhält die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten – von Januar bis Ende Juni 2021 – das eingereichte Nutzungskonzept zu konkretisieren.

Keine Zwischendecken Der Löwe-Speicher gilt als Herausforderung für Architekten, Statiker und Investoren. Der verklinkerte Betonbau hat keine Zwischendecken, dafür 71 senkrechte Schächte – jeder 20 Meter hoch und 4,20 Meter mal 4,20 Meter groß. Bisher gibt es keine Fensteröffnungen. 1935 ließ die Firma G. W. Löwe den Speicher als Getreidesilo in Stahlbetonbauweise errichten. In jede der 71 Zellen wurde von oben Getreide eingeschüttet, unten wurde es über Trichter abgelassen. Das 50,4 Meter lange, 26,2 Meter breite und 31 Meter hohe Gebäude ist seit 2003 ungenutzt. Die Stadt musste 2017/2018 Sicherungsarbeiten durchführen.

Verkauf im Juni 2021

Der Unesco-Sachverständigenbeirat der Hansestadt, der die Stadt bei Gestaltungsfragen im Altstadtbereich berät, muss das Vorhaben befürworten. In der Beiratssitzung am 28. Mai 2021 soll das Konzept des Investors dem Expertengremium vorgestellt werden, im Juni 2021 dann der Kaufvertrag geschlossen werden.

Mit der Ausschreibung hat die Stadt bestimmte Erwartungen an die Nutzung geknüpft: „Da im Alten Hafen gegenwärtig die Nutzung durch Ferienwohnungen dominiert, wird aus städtebaulichen Gründen die Hauptnutzung mit weiteren Ferienwohnungen nicht favorisiert. Das Bewerbungskonzept sollte auf eine multifunktionale Nutzung ausgerichtet werden.“

Der Löwe-Speicher aus dem Jahr 1935 ist ein Einzeldenkmal. Nach langem Leerstand sah es vor einigen Jahren nach einem Verkauf des Löwe- und Thormann-Speichers im Paket an die Amedia-Hotelgruppe aus. Die österreichische Hotelgruppe wollte aus beiden Gebäuden eine Appartement-Hotelanlage machen.

Dann kam eine erhoffte touristische Nutzung ins Spiel. Die Bürgerschaft hatte im Dezember 2017 dem Verkauf des Löwe-Speichers an eine Rostocker Investorengruppe zugestimmt. Aus dem Speicher sollte ein Tauchzentrum mit Erlebniswelt werden. Doch die Idee eines Tauch- und Ausbildungszentrums plus Hotellerie, Gastronomie und Tagungsbereich hat sich zerschlagen. Eine Bank zog sich in letzter Minute aus dem 30 Millionen Euro teuren Projekt zurück.

Der Thormann-Speicher ging zwischenzeitlich an einen Schweriner Investor. Dieser hat sich auch für den Löwe-Speicher beworben und kam im Auswahlverfahren auf den zweiten Platz.

Von Heiko Hoffmann