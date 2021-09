Wismar: Diskussion um fehlenden Mundschutz am Schadstoffmobil 

Wismar

Wer in Wismar alte Farben, Lacke, Lösungsmittel oder Batterien kostenlos abgeben möchte, kann das am Schadstoffmobil tun. Am vergangenen Sonnabend hat das verschiedene Standorte in der Stadt angefahren – mit dem Hinweis, dass während der Abgabe bitte eine Maske getragen und der Mindestabstand eingehalten werden soll. Ein Leser der OSTSEE-ZEITUNG hat sich daran gehalten. Allerdings sei er fast der Einzige gewesen, beklagt er.

Am Parkplatz Wiesengrund hätte er als Erster in der Reihe gestanden. Hinter ihm hätten etwa 30 weitere Personen gewartet. Mit Schubkarren, Kisten und Kartons voller Schadstoffe. Die Entgegennahme sei zügig und unproblematisch erfolgt.

Bitte statt Anordnung

Was ihn aber sehr verärgere, sei die lasche Umsetzung der Corona-Sicherheitsvorschriften. Außer ihm und seinem Helfer hätte niemand einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Auch der Sicherheitsabstand sei nicht eingehalten worden. Als er die Leute darauf hinwies, habe er dumme, freche und beleidigende Antworten erhalten. Auch die Mitarbeiter des Schadstoffmobils hätten keinen Schutz aufgehabt. „So ist der Corona-Schutz eine Farce, und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Werte überall ständig steigen“, schreibt der Wismarer in einer E-Mail an die OSTSEE-ZEITUNG. Wenn ein Hinweis auf das Tragen des Mundschutzes gegeben wird, sollte er auch eingehalten werden.

Die Stadtverwaltung dankt dem Wismarer für den Hinweis. Der Vorfall werde mit den betreffenden Kollegen ausgewertet. An den vorangegangenen Standorten sollen die Mitarbeiter Masken getragen haben. Die Schadstoff-Ablieferer könnten nur gebeten werden, Masken zu tragen. Da die Abgabe im Außenbereich erfolgte und der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden konnte, sei eine Verpflichtung hierzu durch die Corona-Landesverordnung aber nicht gegeben.

Von Kerstin Schröder