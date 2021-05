Wismar: Doch kein Hostel im Löwe-Speicher – so geht es weiter

Wismar

Für ein Hostel im denkmalgeschützten Löwe-Speicher am Alten Hafen gab es am Donnerstagabend nur zwölf Ja-Stimmen. 24 Abgeordnete stimmten im nichtöffentlichen Teil der Bürgerschaftssitzung mit Nein. Es gab eine Enthaltung.

Bei Zustimmung hätte die Havenhostel Deutschland GmbH den Speicher zur Anhandgabe mit Kaufoption bekommen. Der Investor sollte das Vorhaben konkretisieren und dem Unesco-Sachverständigenbeirat vorstellen, eher der Kauf endgültig über die Bühne gegangen wäre.

Neues Verfahren

Doch 360 Betten in 132 Zimmern waren offenbar zu viel. Die Bürgerschaft hat per Beschluss festgestellt, dass im Interessenbekundungsverfahren kein Investor gefunden wurde, der den Anforderungen und Zielen der Stadt entspricht.

Jetzt soll die Verwaltung ein neues Interessenbekundungsverfahren vorbereiten. Die Bewertungskriterien, die Verkaufsbedingungen und die Besetzung einer Fachjury sollen vorab in Ausschüssen der Bürgerschaft beraten werden. Für dieses Vorgehen gab es am Donnerstag 27 Ja- und 10-Nein-Stimmen.

Auch im zweiten Anlauf kein Erfolg

Das Hostel-Projekt ist damit auch im zweiten Anlauf nicht ins Ziel gekommen. Schon in der Dezembersitzung 2020 der Bürgerschaft sollte der Speicher an die Havenhostel Deutschland GmbH gegeben werden. Vorausgegangen war ein Interessenbekundungsverfahren. Eine Fachjury hatte im Anschluss eine Empfehlung ausgesprochen. Doch zur Anhandgabe mit Kaufoption kam es nicht. Die Verwaltung hatte die Vorlage zurückgezogen. Wahrscheinlich hätte es nicht die erforderliche Mehrheit der Politik gegeben. Schon damals regte sich gegen die Nutzung Widerstand.

Zwischenzeitlich hatte die Stadt eine Bedarfs- und Verträglichkeitsanalyse für ein neues Hotel in Auftrag gegeben. Das Gutachten stuft zwar die geplante Neuansiedlung als verträglich und bedarfsgerecht ein. Doch die Mehrheit der Bürgerschaft teilt die Ansicht nicht.

132 Zimmer mit 360 Betten, Rezeption, Lobby, Frühstücksraum, Veranstaltungs- und Tagungsräume, eine kleine Ausstellung zur Hafengeschichte und eine Skybar – die Havenhostel Deutschland GmbH wollte 20 Millionen Euro investieren.

Suche geht weiter

Nun bleibt der Löwe-Speicher, eigentlich Silo I, in städtischem Besitz. Die seit Jahren leer stehende Immobilie wird weiter Kosten verursachen. Vor dem Hostel war ein Tauchzentrum vorgesehen. Das scheiterte an der Finanzierung. Davor wollte ein Investor aus dem Löwe- und dem Thormannspeicher ein Hotel machen. Doch die Stadt hatte sich von dem Vorhaben in der Hoffnung verabschiedet, dass mit dem Tauchzentrum ein touristischer Magnet im Hafen ankert.

Wünsche für die Zukunft

Jetzt ist alles auf null. Denkbar ist, dass bei einer neuen Ausschreibung eine Hotelnutzung ausgeschlossen oder stark reduziert wird. Die CDU plädiert für eine Mischnutzung aus zum Beispiel Gastronomie, sportlichen und kulturellen Angeboten, Tanzen, Lesungen und Indoorkletterwand.

Bei OZ-Facebook werden Wünsche wie Kletter- und Trampolinhalle, Indoorspielplatz, Tauchen, Unterwasserwelt, Restaurant mit Skybar und Club für Konzerte genannt. Es wird aber auch die Frage gestellt: „Woher kommt das Geld?“

