Wismar/Liverpool

Wie können Menschen und Roboter bestmöglich zusammenarbeiten, ohne das zusätzlicher Stress entsteht? Mit dieser Frage hat sich Johanna Ender in einer Forschungsarbeit befasst – und zwar so gut, dass sie dafür den Doktortitel erhalten hat.

Die diplomierte Produktdesignerin ist Absolventin der Hochschule Wismar und hat an der Liverpool John Moores University (LJMU) promoviert. Ziel ihrer Forschung war es, die mentale Belastung des Menschen bei der Zusammenarbeit mit Gelenkarmrobotern mit den Mitteln der Arbeitsplatzgestaltung zu minimieren.

Mensch und Maschine

Industrieroboter sind robust und sehr ausdauernd. Sie können ohne Pause stundenlang dieselben Bewegungen ausführen und zeigen keine Ermüdungserscheinungen. Allerdings sind sie auch empfindlich: Wenn man ihren Bewegungsbereich stört, kann dies den Produktionsablauf beeinträchtigen und im Extremfall die Arbeitssicherheit gefährden. Dagegen helfen etwa Sensoren in den Achsen der Roboter oder verschiedene visuelle und akustische Signale als Warnzeichen – was die Zusammenarbeit mit ihnen wiederum zu einer Herausforderung macht. Genau hier setzt die Doktorarbeit von Johanna Ender an. Ihr Thema: die Gestaltung von Industriearbeitsplätzen zur Entlastung von Arbeitenden bei der Interaktion mit Gelenkarmrobotern („Design of Industrial Workplaces to relieve Workers when Interacting with Joint-Arm-Robots”).

Neuer mentaler Stress

Glücklich und stolz auf die erfolgreiche Verteidigung präsentiert Dr. Johanna Ender ihre gedruckte Doktorarbeit. Quelle: privat

„Die Einführung von Robotern bringt zwar körperliche Erleichterung, schafft aber neue, mentale Stressfaktoren. Im Zentrum steht daher das Streben nach besseren Arbeitsbedingungen in der digitalisierten Industrie“, erläutert Johanna Ender die Motive ihrer Forschungsarbeit. Ausgehend von einem Produktionsszenario der Luft- und Raumfahrtbranche hat sie ein Arbeitsplatzsystem für Mensch-Roboter-Teams entwickelt, das auch auf andere Industrien übertragbar ist.

Besserer Produktionsablauf

Das System beinhaltet mehrere Komponenten, etwa ein Interaktionskonzept, das anstehende Aufgaben und den Aktionsradius des Roboters frühzeitig anzeigt und so den Produktionsablauf verbessert.

Außerdem hat sie ein neues Instrument zur Messung des Stresslevels entwickelt, der bei Menschen durch die Zusammenarbeit mit Robotern verursacht wird. In einem entsprechenden Experiment hat die Wissenschaftlerin die Gehirnströme der Teilnehmenden aufgezeichnet, klassifiziert und mit den subjektiven Bewertungen der Beteiligten verglichen.

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass durch eine unterstützende Arbeitsumgebung die mentale Belastung, die die Interaktion von Mensch und Roboter mit sich bringt, deutlich reduziert werden kann. Auf diese Weise lassen sich Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeitenden und damit die Produktivität von Unternehmen steigern. Das ist eine wichtige Erkenntnis für Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik.

Design und Technik verbinden

Nach der Online-Verteidigung ihrer Arbeit im Dezember 2020 erhielt Johanna Ender im März die offizielle Bestätigung des Doktortitels. Betreut wurde sie an der Liverpool John Moores University und der Hochschule Wismar. An letzterer forschte sie im Produktionstechnischen Labor des Bereiches Maschinenbau/Verfahrens- und Umwelttechnik in der Arbeitsgruppe von Professor Roland Larek. Der Maschinenbauingenieur mit dem Forschungsschwerpunkt Digitalisierung in der Produktion ist beeindruckt: „Die Arbeit zeigt sehr anschaulich, wie innovative Forschung durch internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingen kann.“

Die Verbindung von Design und Technik zur Gestaltung menschenfreundlicher Arbeitsplätze hatte Dr. Ender schon während ihres Produktdesignstudiums an der Hochschule Wismar fasziniert. Für die in ihrer Diplomarbeit entworfene „Leitwarte 4.0“ war sie 2017 mit dem Gottlob-Frege-Preis der Hansestadt Wismar und 2018 mit dem Innovationspreis des Förderkreises der Hochschule Wismar ausgezeichnet worden. Zudem hatte sie 2019 mit ihrem Beitrag „Release the Beast – gegen Käfighaltung von Robotern“ den Science Slam der Hochschule gewonnen. „Zusammenarbeit, die Grenzen überwindet, kann uns in eine bessere Zukunft führen“, so Johanna Ender. Drei Jahre lang, von Juni 2017 bis Mai 2020, ist die Wissenschaftlerin Promotionsstipendiatin der Hochschule gewesen. Finanziell gefördert wurde sie auch von der Walther Blohm Stiftung für den Nachwuchs in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Von Kerstin Baldauf