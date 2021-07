Wismar

„Ewig leben, das hat was“, sagt Anika Lehmann. Gerne würde die Schauspielerin hunderte Jahre alt werden – „aber nur zusammen mit meinen Liebsten“, lacht sie. Zumindest auf der Bühne wird ihr Traum nun wahr. Denn als Angebetete von Dracula wird sie mit einem Biss von ihm unsterblich. Und das immer wieder. Zumindest jeden Tag vom 16. Juli bis zum 7. August. Dann steht die Entertainerin in Wismar auf der Bühne.

Anika Lehmann freut sich, dass sie endlich wieder vor Publikum auftreten kann. Musicals, Theater, Filme bestimmen normalerweise ihren Alltag. Den hat sie vermisst und natürlich ihre Zuschauer. Umso glücklicher ist sie über ihr erstes Theater-Engagement nach der Corona-Pause. Dass es sich dabei um eine Komödie handelt, findet sie toll. „Lachen macht glücklich – die Darsteller und das Publikum.“

1000 Tickets vorbestellt

Mit Blick auf den Titel „Nosferatu – ein Drehtag des Grauens“ denkt man zuerst an ein Gruselstück und natürlich an den Stummfilmklassiker, der in Wismar gedreht wurde. Um den geht es auch. Doch Regisseur Holger Mahlich hat ihn in die Gegenwart geholt und eine Horrorkomödie daraus gemacht. Die soll 3500 bis 4000 Zuschauer in die Georgenkirche locken. „1000 Karten sind bereits vorbestellt“, freut sich Produktionsleiter Frank Markwardt über die gute Resonanz. Diese ist größer als in den Jahren zuvor. Auf die Frage, wie viele Zuschauer in der Corona-Zeit pro Vorstellung kommen dürfen, holt er etwas aus: „Wir haben 400 Plätze, 186 können zurzeit genutzt werden.“ Ob sich daran noch etwas ändert? – Das könne sein, wenn die Infektionszahlen weiter niedrig bleiben.

„Nosferatu“ ist in den 1920er Jahren zu großen Teilen in der Hansestadt gedreht worden und gilt als „Mutter aller Horrorfilme“. Das Theater-Team um Holger Mahlich stellt den ersten Drehtag nach. „Auf witzige, skurrile und dämonische Weise“, betont er. Während die Darsteller auf der Bühne so tun, als würden sie den Film drehen, werden auf einer Leinwand die Originalszenen gezeigt. „Wir können den Film nicht eins zu eins nachstellen“, erklärt der Regisseur. Auch Angst machen will er nicht. „Früher sind Zuschauer vor Furcht in Ohnmacht gefallen, wir wollen sie amüsieren“, betont Holger Mahlich.

Drehbare Bühnenbilder

Für das Bühnenbild ist Julia Scheurer verantwortlich. Sie zeigt an einem kleinen Modell, was ab der nächsten Woche auf der Bühne passieren wird. „Wir haben ein Filmstudio nachgebaut. Mit fahrbaren Wagen verändern sich die Hintergründe“, erklärt sie. Die Wagen sind große Leinwände auf Rollen und jeweils vorne und hinten bemalt. So entstehen unterschiedliche Kulissen. „Die können wir drehen, je nachdem was gerade gebraucht wird.“

Barrierefreie Vorstellung Mit einer komplett barrierefreien Theatervorstellung (Übersetzung in Geste, Schrift, Audiodeskription) setzt der „Theatersommer“ jedes Jahr bundesweit ein Zeichen für eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Handicap. Am 1. August um 16 Uhr gibt es deshalb eine komplett barrierefreie Vorstellung mit zusätzlicher Übersetzung in Gebärden-, Schriftsprache und Audiodeskription. Als Ergänzung wird um 15 Uhr eine Tastführung angeboten, bei der die blinden und sehbehinderten sowie interessierte Zuschauer*innen Bühnenbild, Kostüme und Requisiten ertasten können. Zusätzlich erhalten unsere Gäste alle Informationen in Brailleschrift.

Die Diskrepanz zwischen der Hektik eines Filmdrehs hinter den Kulissen und dem Anspruch des perfekten Bildes auf der Leinwand macht für Julia Scheurer einen großen Reiz aus. Für sie ist es der erste Auftrag in Wismar – genau wie für Schauspielerin Anika Lehmann. Da sie auch gerne in Musicals auftritt, freut sie sich über die Livemusik, die mit zum Stück gehört, arrangiert von Kantor Christian Thadewald-Friedrich.

Kürzeres Stück

Auf die Bühne bringt das Stück der Verein zur Förderung des Theaters der Hansestadt Wismar (Theaterverein). Er führt in diesem Jahr unter dem neuen Label „Theatersommer St. Georgen“ weiter, was er 2014 mit der Inszenierung des „Jedermann“, 2016 mit „Faust“ und 2018 mit „Der Drache“ begonnen hat. Der Schwerpunkt liegt in der Aufführung von klassischen Werken. Doch nun gibt es eine Komödie – wegen des 100-jährigen Jubiläums von „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau, der den Namen Dracula damals nicht verwenden durfte. Doch seine Hauptfigur erinnert stark an den ewig lebenden Blutsauger. Der findet in Anika Lehmann seine ehemalige Liebe wieder, die er auch unsterblich machen will.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Stück ist wegen der Corona-Vorgaben viel kürzer als sonst. Dafür wird es zweimal am Tag aufgeführt – um 17.30 Uhr und um 20 Uhr. Ticketreservierungen für alle Aufführungen vom 16. Juli bis zum 7. August sowie aktuelle Informationen auch zu den Hygienebestimmungen gibt es auf der Homepage www.theatersommer-wismar.de.

Von Kerstin Schröder