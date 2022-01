Der Sachverständigenbeirat war die letzte Hürde für das große Bebauungsprojekt in Top-Lage am Alten Hafen. Entstehen sollen 19 Wohnungen – so sieht es der Siegerentwurf eines Architektenwettbewerbs vor. Was sagt der Beirat dazu? Passt es ins Wismarer Bild?